Alessia Marcuzzi sceglie le Maldive per le vacanze di Natale

Alessia Marcuzzi è volata alle Maldive con la sua famiglia per le vacanze di Natale e ha scelto un resort da sogno.

Sono molte le persone che decidono di passare le vacanze di Natale lontane dal freddo e dal gelo ma, soprattutto, dallo stress cittadino. Non è quindi strano che, in tanti, scelgano mete esotiche, dove è possibile fare il bagno e stare in costume anche il 25 dicembre.

Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice italiana, appartiene a questa categoria di persone. Insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, la figlia Mia, l’ex Francesco Facchinetti con la moglie Wilma Helena Faissol e la figlia Lollie, è volata al sole delle Maldive. Per le vacanze di Natale, ha scelto l’esclusivo Four Seasons Resort Maldives di Landaa Giraavaru, un hotel di super lusso che si trova su un’isola remota situata nell’atollo di Baa, una delle mete più esclusive amate dai viaggiatori.

L’atollo di Baa è uno dei più spettacolari tra quelli che fanno parte delle Maldive. È composto da 75 isole, di cui solo 13 sono abitate: uno dei motivi per cui le persone amano questo luogo è la sua barriera corallina, che si estende per 260 chilometri quadrati. Grazie alle acque incontaminate e alla grande varietà delle specie animali che le popolano, nel 2011 l’atollo di Baa è stato dichiarato dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera.

Il Four Seasons Resort Maldives di Landaa Giraavaru scelto da Alessia Marcuzzi e dalla sua famiglia è una delle strutture più famose presenti nell’atollo di Baa. È composto da 103 ville situate all’interno della Riserva Mondiale: in questo albergo i visitatori non solo godono di ogni comfort immaginabile, ma possono anche vivere nella magnifica natura incontaminata che divora l’isola. E, a giudicare dalle Stories pubblicate su Instagram dalla Marcuzzi, la conduttrice si sta davvero godendo le sue vacanze di Natale: le foto e i video, infatti, la raffigurano intenta a giocare con Mia e Lollie che guardano estasiate i pesci e le tartarughe che popolano l’isola. Uno spettacolo inusuale per chi viene dalle metropoli italiane. Il resort permette ai suoi ospiti di fare immersioni ed escursioni a bordo di imbarcazioni private: chissà se Alessia approfitterà dell’opportunità.