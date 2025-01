Fonte: iStock Centro storico di Riga

Stiamo diventando viaggiatori più consapevoli, come dimostrato anche dai vari trend che ci accompagneranno in questo 2025. Ecco perché, quando scegliamo una meta, oltre a tenere in considerazione fattori come la bellezza del luogo, i costi o una tradizione gastronomica particolarmente interessante, potremmo cominciare anche a valutare gli sforzi che ogni Paese fa nel campo della sostenibilità. In questo modo possiamo viaggiare e, allo stesso tempo, provare a limitare il nostro impatto nel meraviglioso ambiente che ci circonda.

Ma come scegliere le mete adatte? A venirci incontro c’è la classifica stilata annualmente da European Best Destinations che, interpellando 57.804 viaggiatori provenienti da 139 paesi, è riuscita a mettere in luce le destinazioni più all’avanguardia nelle emissioni zero di carbonio, ricche di spazi verdi e con eventi culturali e naturalistici innovativi.

Quali sono, quindi, le 10 città europee più green per gli amanti dell’ecoturismo? Qui la classifica completa, sperando vi possa aiutare a scegliere al meglio la vostra prossima destinazione.

Oslo, Norvegia

Se siete alla ricerca di una fuga multiculturale ed eco-friendly, Oslo fa esattamente al caso vostro. La capitale norvegese, decima in questa classifica, racchiude il meglio dell’identità di questo Paese, dove gli infiniti spazi verdi convivono in armonia con architetture sostenibili e di design.

Anche se siete in città per immergervi nel suo scenario culturale, dal museo dov’è esposto l’iconico “L’Urlo” di Edvard Munch al Parco delle Sculture Vigeland, che ospita oltre 200 opere, la natura sarà sempre a portata di mano.

Inoltre, l’impegno di Oslo nel campo della sostenibilità è ormai riconosciuto da anni. La città, infatti, vuole raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2030: non a caso vanta uno dei più alti tassi di proprietà di veicoli elettrici al mondo e dispone di un efficiente sistema di trasporto pubblico, che comprende autobus, tram, linee metropolitane e traghetti elettrici, la maggior parte dei quali alimentati da fonti rinnovabili. La città, inoltre, promuove l’uso della bicicletta offrendo a turisti e abitanti una vasta rete di piste ciclabili.

Fonte: iStock

Berna, Svizzera

Al nono posto troviamo Berna, considerata una delle città più green d’Europa grazie al suo impegno verso pratiche eco-sostenibili. Tra queste citiamo la promozione delle E-Bike come mezzo di trasporto per scoprire i suoi paesaggi, dal giardino botanico all’Elfenau Park, un’oasi verde protetta. Berna, inoltre, punta a uno stile di vita ecologico anche attraverso il cibo: infatti viene considerata una vera e propria mecca per i vegani e offre un’ampia varietà di opzioni culinarie a base vegetale in grado di soddisfare ogni esigenza.

Vienna, Austria

Vienna è da sempre celebrata come una delle città migliori in cui vivere in Europa grazie all’alta qualità della vita. La capitale austriaca, oltre a vantare un ottimo sistema sanitario ed educativo, infrastrutture eccezionali, un efficiente rete di trasporto pubblico e stabilità sociale, è anche una città ecologica.

Qui ci sono oltre mezzo milione di alberi e quasi 1.000 parchi sparsi in tutta la città, mentre il 73% dei residenti utilizza i trasporti pubblici e il 44% sceglie di camminare: con tutti questi dati non c’è da meravigliarsi se Vienna occupa un posto in questa classifica, precisamente l’ottavo.

Fonte: iStock

Stoccolma, Svezia

La settima delle 10 città europee più green per gli amanti dell’ecoturismo è Stoccolma. La città svedese rappresenta un esempio perfetto di virtuosismo e impegno ecologico: basti pensare che solo 60 anni fa le sue acque erano talmente compromesse a causa degli inquinanti organici persistenti da renderne impossibile la balneazione. Per anni Stoccolma ha cercato di cambiare le cose intraprendendo un percorso di miglioramento che oggi l’ha resa una delle città più ecologiche in Europa.

Ogni anno, le autorità cittadine firmano un contratto per raggiungere la neutralità climatica, rafforzando il loro impegno a diventare una destinazione priva di tossine e di combustibili fossili. Stoccolma, inoltre, affronta anche l’inquinamento acustico, aspirando a diventare una delle città più silenziose.

Amsterdam, Paesi Bassi

Al sesto posto troviamo Amsterdam, una posizione che non stupisce se consideriamo che in città ci sono più alberi che persone! Nel corso degli anni, la capitale dei Paesi Bassi ha dato priorità allo sviluppo di spazi verdi come mezzo per favorire le relazioni sociali e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Queste oasi verdi non solo promuovono le attività all’aria aperta salutari, ma incoraggiano anche i residenti a riconnettersi con la natura coltivando frutta e verdura, sostenendo così, per esempio, le popolazioni locali di impollinatori.

Inoltre, chiunque abbia visitato Amsterdam avrà notato anche un altro dettaglio: in città ci sono circa 881.000 biciclette, ovvero più di una bicicletta a persona. Questa meta è famosa per essere bike-friendly, con il 63% degli abitanti che usa la bicicletta quotidianamente per andare praticamente dovunque. Per quanto riguarda invece i progetti per il futuro, Amsterdam mira a garantire, entro il 2050, l’accesso a un parco entro 10 minuti a piedi da casa a ogni abitante e a una riserva naturale entro 15 minuti.

Fonte: iStock

Varsavia, Polonia

Con i suoi ben 80 parchi e giardini botanici, Varsavia occupa il quinto posto della classifica dimostrandosi una meta ideale in Europa per chi vuole praticare l’ecoturismo. Gli spazi verdi in questa città possono essere vissuti da chiunque e per qualsiasi cosa: da chi ama correre e fare sport all’aria aperta a chi preferisce semplicemente sedersi in una panchina e leggere.

In particolare, una delle oasi verdi più amate è il Giardino Sassone, situato proprio nel cuore della città. Un tempo luogo preferito dal giovane compositore Fryderyk Chopin, questo spazio immerso nel verde e nella quiete invita i visitatori a fermarsi e godersi i suoni della natura.

Gli appassionati di piante, invece, saranno conquistati dal Giardino Botanico dell’Università di Varsavia, mentre per gli amanti del birdwatching, una crociera lungo il fiume Vistola, il fiume più grande della Polonia, offre l’opportunità di osservare la flora e fauna che prosperano in questo ecosistema.

Ponta Delgada, Azzorre

Quello delle Azzorre è il primo arcipelago al mondo ad essere stato valutato per la certificazione EarthCheck, in riconoscimento del suo approccio sostenibile al turismo. Non stupisce, quindi, se una delle sue città più importanti occupi il quarto posto della classifica. Stiamo parlando di Ponta Delgada, considerata il punto di partenza ideale per esplorare le Azzorre, oltre che un paradiso per gli amanti del trekking, della natura e delle avventure sostenibili.

Qui potete sfruttare l’opportunità di godervi un’esperienza di ‘digital detox’ completa dove, invece di connettervi con i vostri telefoni, potete farlo con i paesaggi circostanti considerati come alcuni dei più belli d’Europa. Se volete ammirare un panorama davvero mozzafiato, non dimenticatevi di andare presso le iconiche “Sete Cidades”: un lago vulcanico dai colori incredibili.

Fonte: iStock

Riga, Lettonia

Arriviamo alle posizioni occupate sul podio. Al terzo posto c’è Riga, una città estremamente ecologica che vanta una copertura di spazi verdi pari al 47% del suo territorio, superando in questo molte altre capitali europee. La capitale lettone, vivace e dinamica, è fortemente impegnata nel miglioramento delle sue infrastrutture verdi, nella riduzione dell’inquinamento atmosferico e nell’aumento della copertura arborea, al fine di creare un ambiente più salubre per residenti e visitatori.

Per il 2025, Riga ha come obiettivo quello di piantare 1.000 nuovi alberi. Inoltre, l’efficiente rete di trasporto pubblico facilita gli spostamenti in città, incoraggiando uno stile di vita a mobilità sostenibile. Proprio grazie ai mezzi pubblici, è possibile scoprire facilmente il ricco patrimonio architettonico e i monumenti mozzafiato della città, oltre che rilassarsi nei suoi caffè, negozi e bar. Inoltre, quando siete in città, non dimenticate di visitare il Mercato Centrale per acquistare frutta e verdura freschissima.

Copenaghen, Danimarca

Al secondo posto troviamo la meravigliosa Copenaghen, famosa per la qualità dell’aria e per le sue acque cristalline. La capitale danese compare in numerose classifiche in quanto pioniera nel campo della ricerca per arrivare alla neutralità carbonica entro quest’anno. Un obiettivo non impossibile da raggiungere, soprattutto considerando che la città ha già ridotto le sue emissioni di carbonio del 75% negli ultimi 20 anni.

Copenaghen rappresenta un esempio eccellente di una città che ha abbracciato totalmente un approccio innovativo alla sostenibilità, dimostrato non solo dalla riduzione delle emissioni, ma anche da alcuni progetti come CopenHill. Si tratta di una pista da sci realizzata con plastica riciclata, aperta tutto l’anno, anche in estate.

Maribor, Slovenia

La prima in classifica, nominata Capitale Verde Europea del 2025, è Maribor in Slovenia. La città coniuga alla perfezione un turismo sostenibile con tanti spazi verdi, promuovendo anche una gastronomia locale che valorizza gli ingredienti di stagione e l’arte degli artigiani locali. Gli amanti dell’ecoturismo qui potranno esplorare non solo i parchi della città e il giardino botanico, ma anche gli splendidi dintorni naturali, come l’incantevole foresta di Pohorje, i laghi di Lovrenc e le pittoresche cascate di Mali Sumik.

Con l’arrivo dell’autunno, invece, le tonalità delle vicine foreste e vigneti rendono Maribor una delle migliori destinazioni autunnali. Se la visitate in questo periodo, non perdete l’occasione di assaggiare il vino della vite più antica d’Europa, che prospera da oltre 400 anni, producendo vini di eccezionale qualità.