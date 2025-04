Passeggiare per questi giardini non è solo piacevole, è un'immersione totale tra natura e spiritualità, un viaggio che coinvolge tutti e cinque i sensi, ammirando splendide architetture e fioriture straordinarie

Fonte: iStock Sguardo sul verde del Kirstenbosch National Botanical Garden

Il giardino non è soltanto un luogo in cui passeggiare: è una vera e propria esperienza sensoriale, un viaggio a tutto tondo, che stimola la vista, l’olfatto, il tatto e persino l’udito. Ogni angolo di un giardino racconta una storia, ogni fiore, albero o pietra è un termine di un linguaggio antico e universale che va al di là delle parole stesse.

Che si tratti di un’oasi lussureggiante nel cuore di un deserto arido, di una composizione floreale geometrica in stile francese che evoca il potere e la raffinatezza di una corte reale, o di una distesa tropicale che si fonde armoniosamente con l’oceano, ogni giardino del mondo offre a chi ha la fortuna di visitarlo un’esperienza unica, capace di trasportare il visitatore in un altro mondo.

I giardini più belli del mondo non sono, dunque, semplici attrazioni turistiche, ma vere e proprie destinazioni in sé, autentici patrimoni botanici e opere d’arte viventi che raccontano la storia e la cultura di un luogo, ma anche la sensibilità e la visione di chi li ha concepiti. Sono spazi di riflessione e contemplazione, che invitano ad una visita lenta, in cui il tempo sembra fermarsi e ogni elemento della natura appare in una luce nuova.

Questo viaggio che attraversa continenti, epoche e stili è un invito a lasciarsi ispirare e sorprendere da una bellezza senza tempo. È anche un’occasione per ritrovare la pace interiore, esplorare nuovi orizzonti e, chissà, pianificare il prossimo viaggio verso un angolo del mondo dove la natura diventa pura poesia.

Leggete l’articolo per scoprire la nostra selezione dei 15 giardini più belli al mondo, dall’Italia all’Africa, dal Sudamerica al Giappone.

1. Giardino di Ninfa – Cisterna di Latina, Italia

Definito dal New York Times “il giardino più romantico del mondo”, il Giardino di Ninfa è un esempio straordinario di giardino all’inglese, costruito sulle rovine di una città medievale abbandonata nel XIV secolo. La presenza di corsi d’acqua, rovine avvolte dall’edera, ponti in pietra e oltre 1.300 specie di piante rendono l’ambiente del Giardino di Ninfa sospeso tra sogno e realtà.

Dove si trova: Cisterna di Latina, a circa 60 km da Roma, nel Lazio.

Cisterna di Latina, a circa 60 km da Roma, nel Lazio. Periodo migliore per la visita: da aprile a giugno, quando le rose antiche e i ciliegi giapponesi sono in piena fioritura.

da aprile a giugno, quando le rose antiche e i ciliegi giapponesi sono in piena fioritura. Informazioni utili: il giardino è visitabile solo in determinati giorni dell’anno e con prenotazione obbligatoria. L’ingresso costa circa 15 euro. Consultare il sito ufficiale della Fondazione Roffredo Caetani per date e orari aggiornati.

Fonte: iStock

2. Gardens by the Bay – Singapore

Un simbolo della Singapore futuristica, Gardens by the Bay è un capolavoro di architettura del paesaggio e ingegneria sostenibile. I suoi “Supertree Grove”, alberi artificiali alti fino a 50 metri, ospitano giardini verticali e si illuminano di notte con spettacoli di luci e suoni. All’interno del complesso si trovano anche due serre climatizzate tra le più grandi al mondo: il Flower Dome e la Cloud Forest.

Dove si trova: Marina Bay, Singapore.

Marina Bay, Singapore. Periodo migliore per la visita: tutto l’anno, grazie al clima equatoriale e alle serre climatizzate.

tutto l’anno, grazie al clima equatoriale e alle serre climatizzate. Informazioni utili: aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00. Il biglietto d’ingresso per le serre costa circa 28 SGD (circa 19 euro).

3. Jardin Majorelle – Marrakech, Marocco

Un’esplosione di colori nel cuore del deserto. Il Jardin Majorelle è un’opera d’arte vivente creata dal pittore Jacques Majorelle e, successivamente, restaurata dallo stilista Yves Saint Laurent. Famoso per il suo blu cobalto brillante, il giardino ospita piante esotiche, fontane e sentieri ombreggiati che offrono un’oasi di pace dal caos della medina di Marrakech.

Dove si trova: Rue Yves Saint Laurent, Marrakech, Marocco.

Rue Yves Saint Laurent, Marrakech, Marocco. Periodo migliore per la visita: da ottobre ad aprile, per evitare il caldo torrido estivo.

da ottobre ad aprile, per evitare il caldo torrido estivo. Informazioni utili: aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:00. Biglietto d’ingresso circa 150 MAD (circa 14 euro). Prenotazione consigliata online.

4. Keukenhof – Lisse, Paesi Bassi

Conosciuto come “il giardino d’Europa”, Keukenhof è il regno dei bulbi. Ogni primavera, oltre 7 milioni di tulipani, narcisi e giacinti fioriscono su 32 ettari di terreno, disegnando un mosaico floreale che attira visitatori da tutto il mondo. Il giardino ospita anche padiglioni tematici, mostre d’arte e installazioni botaniche spettacolari.

Dove si trova: Lisse, a circa 40 km da Amsterdam.

Lisse, a circa 40 km da Amsterdam. Periodo migliore per la visita: da metà marzo a metà maggio, con il picco tra metà aprile e inizio maggio.

da metà marzo a metà maggio, con il picco tra metà aprile e inizio maggio. Informazioni utili: aperto solo in primavera, tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:30. Biglietto: circa 19 euro per gli adulti. Acquisto online consigliato per evitare le code.

Fonte: iStock

5. Versailles – Versailles, Francia

I Giardini di Versailles sono un capolavoro del giardinaggio francese barocco, creati da André Le Nôtre per Luigi XIV. Simmetrie perfette, fontane scenografiche, statue mitologiche e aiuole geometriche raccontano la grandezza assoluta della monarchia francese. Una passeggiata qui è come viaggiare indietro nel tempo, nel cuore dell’ancien régime.

Dove si trova: Versailles, 20 km a sud-ovest di Parigi.

Versailles, 20 km a sud-ovest di Parigi. Periodo migliore per la visita: da aprile a ottobre, quando le fontane sono attive e i giardini in pieno rigoglio.

da aprile a ottobre, quando le fontane sono attive e i giardini in pieno rigoglio. Informazioni utili: ingresso gratuito ai giardini (eccetto nei giorni di spettacolo delle fontane). I “Grands Eaux Musicales” sono a pagamento. Orari variabili, ma solitamente aperti dalle 8:00 alle 20:30 in estate.

6. Royal Botanic Gardens, Kew – Londra, Regno Unito

Uno dei giardini botanici più importanti e completi del mondo. Kew Gardens ospita oltre 50.000 specie di piante, serre vittoriane, sentieri sospesi tra gli alberi e persino una pagoda orientale del XVIII secolo. Riconosciuto patrimonio mondiale dell’Unesco, è anche un importante centro di ricerca botanica.

Dove si trova: Kew, nella zona sud-occidentale di Londra.

Kew, nella zona sud-occidentale di Londra. Periodo migliore per la visita: tutto l’anno, con eventi stagionali come la fioritura dei ciliegi in primavera e il “Christmas at Kew” in inverno.

tutto l’anno, con eventi stagionali come la fioritura dei ciliegi in primavera e il “Christmas at Kew” in inverno. Informazioni utili: aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 18:00. Biglietto d’ingresso circa 20 sterline. Prenotazione online consigliata.

7. Butchart Gardens – British Columbia, Canada

Un esempio straordinario di come l’uomo possa trasformare uno spazio industriale in un paradiso floreale. I Butchart Gardens nascono su una vecchia cava di calcare, trasformata dalla visione di Jennie Butchart a inizio Novecento. Oggi, si estendono su oltre 22 ettari e ospitano diversi giardini tematici: giapponese, italiano, delle rose e altro ancora.

Dove si trova: Brentwood Bay, vicino a Victoria, British Columbia.

Brentwood Bay, vicino a Victoria, British Columbia. Periodo migliore per la visita: Da maggio a settembre, per la massima fioritura. Il giardino è comunque visitabile tutto l’anno.

Da maggio a settembre, per la massima fioritura. Il giardino è comunque visitabile tutto l’anno. Informazioni utili: Aperto tutti i giorni, orari variabili. Biglietto d’ingresso da circa 30 a 40 CAD (20–27 euro), a seconda della stagione.

Fonte: iStock

8. Nong Nooch Tropical Garden – Pattaya, Thailandia

Un giardino tropicale spettacolare e un centro culturale al tempo stesso. Nong Nooch è noto per le sue collezioni botaniche esotiche, tra cui palme rare, orchidee, bonsai e cactus, oltre a sezioni ispirate ai giardini europei e persino a Versailles. Ogni giorno vengono proposti spettacoli culturali thailandesi e dimostrazioni di arti marziali.

Dove si trova: Pattaya, circa 20 km a sud-est della città.

Pattaya, circa 20 km a sud-est della città. Periodo migliore per la visita: da novembre a febbraio, durante la stagione secca.

da novembre a febbraio, durante la stagione secca. Informazioni utili: aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:00. Biglietto d’ingresso circa 500 THB (circa 13 euro), comprensivo di spettacoli.

9. Villa d’Este – Tivoli, Italia

Un altro gioiello italiano non poteva mancare. Villa d’Este è celebre per le sue fontane monumentali, i giochi d’acqua e i terrazzamenti riccamente decorati. Un esempio sublime di giardino rinascimentale, progettato da Pirro Ligorio per il cardinale Ippolito d’Este nel XVI secolo. La Fontana dell’Organo e quella di Nettuno sono capolavori d’ingegneria idraulica che ancora oggi lasciano a bocca aperta.

Dove si trova: Tivoli, a circa 30 km da Roma.

Tivoli, a circa 30 km da Roma. Periodo migliore per la visita: primavera e autunno, quando il clima è mite e i giardini sono rigogliosi.

primavera e autunno, quando il clima è mite e i giardini sono rigogliosi. Informazioni utili: aperta tutti i giorni tranne il lunedì mattina. Biglietto d’ingresso circa 13 euro. Fontane attive solo in determinate fasce orarie.

Fonte: iStock

10. Dubai Miracle Garden – Dubai, Emirati Arabi Uniti

Il Dubai Miracle Garden è il giardino floreale naturale più grande del mondo, una vera meraviglia nel cuore del deserto. Con oltre 150 milioni di fiori disposti in scenografie spettacolari – tra cuori giganti, castelli, animali e persino un Airbus A380 ricoperto di petali – il parco è un tripudio di colori e creatività. Ogni stagione presenta nuove installazioni, rendendo ogni visita un’esperienza unica e sorprendente.

Dove si trova: Quartiere di Dubailand, a circa 25 km dal centro di Dubai.

Quartiere di Dubailand, a circa 25 km dal centro di Dubai. Periodo migliore per la visita: da novembre a marzo, quando le temperature sono più miti e il giardino è in piena fioritura.

da novembre a marzo, quando le temperature sono più miti e il giardino è in piena fioritura. Informazioni utili: aperto stagionalmente, da metà novembre a metà maggio. Il biglietto d’ingresso costa circa 95 AED (circa 24 euro per gli adulti). Si consiglia di acquistare i biglietti online per evitare le code. Per orari e informazioni aggiornate, consultare il sito ufficiale del Dubai Miracle Garden.

11. Giardino Yuyuan – Shanghai, Cina

Un autentico capolavoro dell’architettura paesaggistica cinese, il Giardino Yuyuan è un’oasi di pace nel cuore della frenetica Shanghai. Creato nel XVI secolo durante la dinastia Ming, il giardino combina armoniosamente laghetti, ponticelli sinuosi, rocce scolpite e padiglioni tradizionali. Ogni elemento è pensato secondo i principi del feng shui, offrendo un perfetto equilibrio tra natura e spiritualità.

Dove si trova: Quartiere di Huangpu, Shanghai, a pochi passi dal Bund.

Quartiere di Huangpu, Shanghai, a pochi passi dal Bund. Periodo migliore per la visita: primavera (marzo-maggio) e autunno (settembre-novembre), quando il clima è più piacevole.

primavera (marzo-maggio) e autunno (settembre-novembre), quando il clima è più piacevole. Informazioni utili: aperto tutti i giorni. Il biglietto d’ingresso costa circa 40 RMB (circa 5 euro). Si consiglia di arrivare al mattino presto per evitare la folla.

12. Łazienki Park – Varsavia, Polonia

Il Łazienki Park è il parco più grande e affascinante di Varsavia, un vero gioiello verde nel cuore della capitale. Al suo interno si trovano eleganti giardini all’inglese e alla francese, un lago abitato da cigni, teatri all’aperto e il celebre Palazzo sull’Acqua. È anche noto per le sue sculture dedicate a Fryderyk Chopin e per gli eventi musicali estivi che ne animano i viali.

Dove si trova: Varsavia, facilmente raggiungibile dal centro città.

Varsavia, facilmente raggiungibile dal centro città. Periodo migliore per la visita: Da maggio a settembre, quando la vegetazione è al massimo splendore e si tengono concerti all’aperto.

Da maggio a settembre, quando la vegetazione è al massimo splendore e si tengono concerti all’aperto. Informazioni utili: L’ingresso al parco è gratuito, ma alcune aree (come il palazzo) sono a pagamento. Perfetto per una passeggiata culturale immersi nella natura.

Fonte: iStock

13. Kenroku-en – Kanazawa, Giappone

Considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone, il Kenroku-en è un esempio sublime di giardino tradizionale giapponese. Il nome significa “giardino delle sei virtù”, che rappresentano l’equilibrio perfetto tra spazio, isolamento, artificialità, antichità, corsi d’acqua e panorami. Ponti in pietra, lanterne, ciliegi in fiore e lo spettacolare stagno Kasumiga-ike creano un paesaggio poetico che cambia volto con ogni stagione.

Dove si trova: Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, costa ovest del Giappone.

Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, costa ovest del Giappone. Periodo migliore per la visita: primavera (per i ciliegi) e autunno (per i colori del foliage).

primavera (per i ciliegi) e autunno (per i colori del foliage). Informazioni utili: aperto tutti i giorni. Il biglietto d’ingresso costa circa 320 yen (circa 2 euro). Spesso combinabile con la visita al vicino Castello di Kanazawa.

14. Jardim Botânico – Rio de Janeiro, Brasile

Nel cuore vibrante di Rio, ai piedi del Corcovado, si estende il Jardim Botânico, un’oasi tropicale che ospita oltre 6.500 specie di piante provenienti da tutto il mondo. Il viale delle palme imperiali è uno dei simboli del parco, mentre le serre di orchidee e piante carnivore attirano botanici e curiosi da ogni angolo del mondo. Perfetto per sfuggire al caldo cittadino e immergersi nella biodiversità brasiliana.

Dove si trova: Zona sud di Rio de Janeiro, vicino al quartiere Jardim Botânico.

Zona sud di Rio de Janeiro, vicino al quartiere Jardim Botânico. Periodo migliore per la visita: tutto l’anno, ma ideale durante la stagione secca (da maggio a settembre).

tutto l’anno, ma ideale durante la stagione secca (da maggio a settembre). Informazioni utili: ingresso a pagamento (circa 70 reais, intorno ai 13 euro). Aperto tutti i giorni, con sconti per residenti e studenti.

15. Kirstenbosch National Botanical Garden – Città del Capo, Sudafrica

Situato ai piedi della maestosa Table Mountain, Kirstenbosch è considerato uno dei più spettacolari giardini botanici al mondo. Dedicato interamente alla flora indigena sudafricana, ospita oltre 7.000 specie, molte delle quali endemiche. Il famoso “Canopy Walkway”, una passerella sopraelevata tra gli alberi chiamata anche “The Boomslang”, offre viste mozzafiato sulla valle e sulla montagna. Un perfetto equilibrio tra giardino botanico e natura selvaggia.