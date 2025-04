Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Veduta aerea del centro storico di Palermo

Nel cuore pulsante di Palermo, lungo l’elegante via Libertà, costeggiata di case in stile Liberty, si trova un angolo di tranquillità che rappresenta uno dei polmoni verdi più amati della città: il Giardino Inglese. Questa distesa di verde, che si estende tra la modernità e la storia di Palermo, è il luogo perfetto per una passeggiata rilassante, una sosta romantica o una passeggiata in famiglia durante il weekend o i giorni di festa.

Progettato nel XIX secolo, il Giardino Inglese ha subito negli anni diversi interventi di ristrutturazione, ma ha sempre mantenuto il suo fascino e il suo ruolo di rifugio verde per palermitani (soprattutto) e turisti. Posto proprio lungo una delle arterie più famose della città, il giardino si estende come un piccolo angolo di natura che accoglie chiunque cerchi pace e bellezza nel cuore della città – Palermo, infatti, non manca di mare ma è un po’ carente di spazi verdi.

La sua posizione centrale rende quindi il Giardino Inglese facilmente accessibile e lo trasforma in un punto di riferimento, soprattutto per le famiglie, grazie alla zona del luna park che si trova proprio al suo interno. Durante il fine settimana, il giardino è frequentato da coppie, gruppi di amici e famiglie che lo scelgono per una passeggiata, per un momento di relax o anche per una pausa pranzo. Il Giardino Inglese è il posto ideale anche per il turista che vuole fuggire dalla frenesia della città senza allontanarsi troppo dai principali punti di interesse di Palermo.

Dove si trova il Giardino Inglese di Palermo

Il Giardino Inglese si trova sulla via Libertà, una delle principali strade centrali di Palermo, famosa per la sua architettura Liberty e per i suoi negozi e boutique eleganti. Questo bellissimo parco si trova a breve distanza dal Politeama e dal Teatro Massimo e non a caso è una meta ideale per il turista che vuole concedersi una sosta durante una passeggiata nel centro storico della città.

Grazie alla sua posizione centrale, infatti, il Giardino Inglese è facilmente raggiungibile a piedi, ma è anche ben servito dai mezzi pubblici. La zona circostante è caratterizzata da un mix di eleganza urbana e atmosfera rilassata, il che rende questo parco palermitano un luogo privilegiato per godere di un po’ di tranquillità senza allontanarsi dalla vita vibrante e dall’atmosfera coinvolgente della città.

Cosa vedere al Giardino Inglese di Palermo

All’ingresso principale di questo parco che si estende su circa 60.000 metri quadrati, i visitatori sono accolti dai busti di Luigi Pirandello ed Edmondo De Amicis, due dei più celebri scrittori italiani, che ne segnano simbolicamente l’entrata.

All’interno, tra sentieri sinuosi e ampie aiuole, si trovano altre statue dedicate a importanti personalità locali, come Mariano Stabile, il fondatore del Teatro Massimo di Palermo, e Benedetto Civiletti, scultore siciliano. Un altro punto di interesse è il Monumento ai caduti, che rende omaggio ai soldati palermitani che persero la vita durante le guerre. Inoltre, il giardino ospita opere di scultori siciliani dell’ultimo ‘800 e dei primi anni del XX secolo, ulteriore testimonianza della ricca tradizione artistica dell’isola.

Progettato nel 1850 da Giovan Battista Filippo Basile, un architetto di grande talento che fece molti lavori a Palermo, il giardino è un esempio perfetto di giardino all’inglese, con un layout che alterna spazi verdi a elementi architettonici, come fontane, ponti e grotte. Basile riuscì a coniugare la natura con l’arte, creando un ambiente che incarna lo spirito romantico dell’epoca.

Fonte: iStock

Il Giardino Inglese è infatti un autentico scrigno di bellezze naturali e architettoniche, senza ombra di dubbio. Tra i suoi sentieri, che si snodano tra aiuole fiorite e alberi secolari – davvero giganteschi!, è possibile scoprire diverse curiosità. Una delle caratteristiche più affascinanti è la fontana centrale, che con la sua eleganza cattura l’attenzione di chiunque si avvicini.

Come già accennato, il parco è anche famoso per le sue grotte e i ponti che attraversano piccole cascate e corsi d’acqua, aspetti che conferiscono ulteriormente al giardino un aspetto fiabesco e misterioso. Per chi ama scoprire angoli più nascosti, la serra del giardino è un altro luogo affascinante, dove una volta era possibile ammirare una varietà di piante tropicali e subtropicali (negli ultimi anni, invece, la serra è tenuta chiusa al pubblico).

Un altro elemento che arricchisce il parco è la vista della cupola arabo-normanna che si staglia sullo sfondo, simbolo di una delle architetture più rappresentative di Palermo. La cupola, che si riflette nelle acque della fontana, aggiunge un tocco di storia e bellezza all’ambiente circostante.

Il Giardino Inglese è anche un luogo romantico, perfetto per le coppie che desiderano trascorrere del tempo insieme immersi nella natura. Tra i suoi angoli tranquilli e le panchine disseminate lungo i sentieri, è facile lasciarsi trasportare dall’atmosfera serena e suggestiva che il giardino sa offrire. Non mancano poi i punti ideali per una passeggiata tra amici o in famiglia, con spazi ampi dove i bambini possono giocare liberamente mentre gli adulti si rilassano all’ombra degli alberi.

Quando andare al Giardino Inglese di Palermo

Il Giardino Inglese è una meta ideale in qualsiasi periodo dell’anno, ma le stagioni primaverile ed estiva sono senza dubbio le più suggestive. Durante queste stagioni, il giardino è un’esplosione di colori, con fiori che sbocciano e piante che si trovano nel loro massimo splendore. Inoltre, le temperature più miti consentono di godere delle ampie aree verdi e delle passeggiate all’aperto.

Anche l’autunno e l’inverno, però, offrono un’atmosfera unica, con i colori caldi delle foglie che cadono e il giardino che diventa il luogo ideale per una passeggiata rilassante. La presenza di alberi sempreverdi garantisce comunque una bellezza naturale anche nei mesi più freddi.

Purtroppo, però, di recente il Giardino Inglese è stato (e lo è tuttora) chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione, ad eccezione dell’aerea luna park dedicata ai più piccoli.

Info utili sulla vostra visita al Giardino Inglese di Palermo