Sogni di espatriare? Ecco le 5 città del mondo con la miglior qualità della vita

Se desiderate vivere e lavorare in un'altra città, queste 5 sono appena state riconosciute come le migliori al mondo per la loro alta qualità della vita

Copenhagen occupa un posto nella classifica

Sono molte le persone che desiderano cambiare aria e trasferirsi in un luogo diverso rispetto a quello in cui sono nate o dove vivono. Che si tratti di espatriati, lavoratori da remoto o nomadi digitali, trovare la città perfetta non è sempre impresa facile perché i fattori da tenere in considerazione sono diversi: possono variare da persona a persona, ma tra i più importanti spicca sicuramente il livello della qualità della vita, un aspetto che contribuisce profondamente a garantire una bella esperienza, che sia per brevi o lunghi periodi.

Per fortuna c’è chi si occupa di fare questa ricerca al posto nostro, come la società Mercel, leader globale nella consulenza per il talento, la salute, la previdenza e gli investimenti. Il report di quest’anno ha messo in evidenza le città che si sono distinte per gli eccezionali standard di vita, le solide infrastrutture e le vivaci scene culturali. Nel creare la classifica, la società ha tenuto in considerazione diversi fattori tra cui alloggio, tempo libero, ambiente socio-culturale, abitudini di acquisto, viaggi, traffico, qualità dell’aria e accesso all’istruzione.

Auckland, Nuova Zelanda

Partiamo dalla quinta posizione dove troviamo Auckland, la città più grande della Nuova Zelanda. Con una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, viene considerata una città sicura, pulita, multiculturale e vivace che offre un’eccellente qualità della vita. Grazie alla sua posizione geografica è possibile godere sia dei comfort della città, dove sono presenti ottimi caffè, ristoranti e bar, teatri, gallerie e musei, che dell’aria aperta grazie alla vicinanza alle spiagge e alla natura, dai laghi alle montagne.

Viene anche costantemente classificata come uno dei migliori posti al mondo in cui vivere e studiare e offre un ottimo sistema di trasporto interno per scoprire le bellezze del Paese quali voli, bus e treni a ottimi prezzi.

Copenhagen, Danimarca

Al quarto posto troviamo la splendida Copenhagen. Non è la prima volta che la capitale danese viene considerata una delle migliori città al mondo per qualità della vita, ma considerati i costi elevati, cosa la mantiene ai vertici di queste classifiche? Tra i motivi troviamo la presenza di eccellenti infrastrutture, sistemi di trasporto affidabili e un alto livello di assistenza sanitaria, tutti fattori che contribuiscono al raggiungimento di un punteggio sempre alto ogni anno.

Altre motivazioni sono da ricercare nell‘impegno ecologico della città, considerato un vero paradiso per chi ama spostarsi in bicicletta, e le tante opportunità per spendere il proprio tempo all’aria aperta nei tanti parchi urbani. In più, considerato che il danese non è una lingua semplicissima da imparare, gli espatriati non avranno problemi perché l’inglese è ampiamente parlato. D’altronde, cosa potevamo aspettarci dal Paese in cui domina la filosofia ‘hygge’, ossia un sentimento, un’atmosfera sociale, un’azione correlata al senso di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità?

Ginevra, Svizzera

In terza posizione spicca Ginevra, una delle città più internazionali della Svizzera. Qui convivono quasi 190 nazionalità, un mix che la rende un vero paradiso per gli espatriati di tutto il mondo, seppur si tratti di un ambiente un tantino di lusso. Ginevra è infatti una delle città più costose al mondo, ma il suo stile di vita rilassato senza pari, l’eccellente qualità della vita e il multiculturalismo la rendono irresistibile per chi è alla ricerca di un ambiente stimolante dove fare carriera.

Gli altri vantaggi offerti dalla città sono la presenza di infrastrutture moderne ed efficienti, servizi sanitari di qualità, un ricco patrimonio culturale, sicurezza e pulizia per le strade. Inoltre, considerando i costi elevati della vita, anche gli stipendi saranno maggiori e gli espatriati avranno la possibilità di aumentare il proprio reddito annuo.

Vienna, Austria

Anche quest’anno compare sul podio, non più al primo, ma al secondo posto, la meravigliosa capitale austriaca Vienna. La città conquista con la sua ricca storia, l’imponente architettura e la vibrante scena culturale, tutti fattori che garantiscono ai suoi residenti un alto standard di vita. Inoltre, si mette in evidenza la possibilità di trovare un buon equilibrio tra lavoro e vita privata con numerose opportunità di svago e per il tempo libero. In generale, Vienna è considerata una delle migliori città in cui vivere grazie alla possibilità di trovare alloggi a buoni prezzi, all’ottimo accesso al sistema sanitario ed educativo, alle infrastrutture eccezionali, all’efficiente rete di trasporto pubblico, alla sicurezza e alla stabilità sociale.

Zurigo, Svizzera

Al primo posto, infine, troviamo Zurigo. Secondo il report, la città svizzera conquista questa posizione grazie ai suoi eccezionali servizi pubblici, ai bassi tassi di criminalità e a una vivace scena culturale, il tutto supportato da un’infrastruttura efficiente e un impegno per la sostenibilità. Inoltre, per il 2024, Zurigo ha migliorato i collegamenti aeroportuali, aumentando il numero di voli da e verso altri continenti.

Seppur sia una delle città più costose in cui vivere, sono oltre 400.000 le persone con origini non svizzere che hanno deciso di abitare a Zurigo, rendendola la più grande comunità di espatriati di tutta la Svizzera.