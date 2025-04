Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Linate base easyJet 22 mete europee collegate

L’aeroporto di Milano Linate, ora raggiungibile comodamente dal centro cittadino grazie alla metro 4 linea blu, è sempre più interessante per i viaggiatori. Ultima novità? L’apertura della nuova base easyJet. La compagnia low cost ha appena tagliato il nastro dell’inaugurazione proponendo su questa piazza 22 tratte europee di cui 17 novità assoluta.

Le nuove rotte easyJet da Milano Linate

La compagnia aerea low cost easyJet ha tagliato ufficialmente il nastro della nuova base presentata all’aeroporto di Milano Linate e l’ha fatto in grande stile. Una cerimonia, con presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e Giuseppe Sala nelle vesti di sindaco di Milano ha posto l’accento sull’importante operazione.

L’area che racconta l’evoluzione della connettività milanese spiega come la presenza di 22 tratte europee, di cui 17 tutte nuove, abbia portato ad un aumento del 145% delle operazioni rispetto all’anno precedente.

Tra le novità assolute, 17 mete internazionali mai servite prima da Linate, tra cui Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen. Già operativi anche i voli giornalieri verso Francoforte e Bruxelles. Ma non è finita qui: nelle prossime settimane partiranno anche i collegamenti estivi per Figari in Corsica, Ibiza, Tenerife e Spalato, con la rotta verso Gran Canaria pronta per il decollo in autunno. Restano saldi, e ora ancora più frequenti, i voli per le classiche mete europee come Parigi (Charles De Gaulle e Orly), Londra Gatwick e Amsterdam. Proprio questi ultimi collegamenti vengono rafforzati con tratte molto più frequenti apprezzate anche dai pendolari che si muovono per lavoro.

La promozione easyJet per il lancio della nuova base

Per brindare a questo nuovo capitolo, easyJet ha lanciato una super promo: fino al 3 aprile, 50.000 biglietti scontati fino al 15% per volare da tutti gli aeroporti italiani tra il 22 aprile e il 30 luglio. E per i viaggiatori abituali? C’è il programma Smiles & More, pensato per chi vola spesso tra Austria, Germania e Svizzera. Chi possiede lo status Frequent Traveller, Senator o Hon Circle del programma Miles & More di Lufthansa o è nei club Premium o Executive del programma Volare di Ita Airways, può iscriversi a easyJet Plus per un anno a metà prezzo. L’incredibile competitività dei prezzi e il numero di rotte in aumento fa battere il cuore dei viaggiatori che oggi, grazie anche alla promozione lanciata per l’occasione, avranno modo di pianificare una vacanza in una destinazione europea spaziando tra mete calde quali Corsica, Ibiza, Tenerife e Spalato oppure optare per grandi città d’arte e cultura come Lisbona, Edimburgo, Vienna e tante altre.

La nuova base operativa della compagnia easyJet a Milano

La compagnia aerea easyJet alza il sipario sulla sua nuova base operativa all’aeroporto di Milano Linate con una presenza solida e ambiziosa: 5 aeromobili basati, 22 rotte attive. Un’espansione che segna un +145% di operatività rispetto allo scorso anno nello scalo cittadino, trasformando Linate in un vero e proprio hub strategico per i collegamenti europei. Per festeggiare l’evento la città meneghina ha tinto di arancione Palazzo Lombardia attraverso un gioco di luci che vuole omaggiare proprio l’importanza della nuova base nell’aeroporto milanese. Gli amanti dei viaggi apprezzeranno i numerosi collegamenti verso 22 mete europee e la comodità di poter arrivare all’aeroporto con il biglietto della metro.