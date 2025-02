I segreti che (forse) non conosci dei luoghi cult di Sanremo

Non tutti sanno che non si è sempre svolto all'Ariston il festival di Sanremo: questo e altri "segreti" da scoprire sui luoghi iconici del festival della canzone italiana

Fonte: iStock I luoghi del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è l’appuntamento musicale italiano più atteso ogni anno e, giunto ormai alla 75esima edizione, ha saputo tenere compagnia con tantissimi brani diventati leggende e animando la Riviera dei Fiori portando un numero altissimo di turisti. Ma quali sono i luoghi più rappresentativi del festival di Sanremo? Non solo il teatro dell’Ariston in cui avviene il vero e proprio spettacolo, vediamo insieme i luoghi cult da visitare e che saranno protagonisti della settimana del festival della canzone italiana.

Il teatro Ariston

Il luogo cult della kermesse muiscale più famosa d’Italia non può che essere il teatro Ariston: forse uno dei luoghi più cult della località della Riviera dei Fiori, si trova nella via del passeggio cioè il viale Giacomo Matteotti super trafficato nei giorni dell’evento. È stato inaugurato nel 1963 e ospita al suo interno fino a 2000 spettatori. Dal 1977 è proprio questa la location dell’appuntamento musicale in diretta TV tramite canali Rai. La sua marquee luminosa è un simbolo che accoglie artisti e pubblico in un’atmosfera magica.

Casinò di Sanremo

Se il teatro Ariston ha ospitato il festival dal 1977, prima dove si svolgeva? La location luxury e prestigiosa che se ne occupava era il casinò municipale inaugurato nel 1907 e che al suo interno ospita ancora oggi una sala delle feste e un teatro. Nel 1951 si è svolto proprio qui il primo festival di Sanremo condotto da Nunzio Filogamo. Il Casinò ospitò la kermesse per oltre venticinque anni, diventando il primo palcoscenico di grandi voci della musica italiana, tra cui Domenico Modugno, Nilla Pizzi e Claudio Villa. Il casinò di Sanremo non è legato però solo al passato dell’appuntamento musicale. Oggi, infatti, all’interno del teatro del Casinò di Sanremo va in scena il Dopofestival. Si tratta di un programma TV che prosegue con interviste sotto la guida delle voci pungenti di Selvaggia Lucarelli e Alessandro Cattelan.

Fonte: iStock

Palafiori con Casa Sanremo

Il Palafiori è uno spazio congressi utilizzato in città per vari eventi e appuntamenti; inaugurato ufficialmente nel 2006 viene utilizzato durante l’importante appuntamento come sede di Casa Sanremo. L’appuntamento, nato nel 2008, è un vero e proprio hub in cui giornalisti, artisti e addetti ai lavori confluiscono e si confrontano. Con progetti innovativi e iniziative originali si esalta il made in Italy dando particolarmente risalto al mondo musicale e artistico.

Corso Matteotti

Assolutamente cult anche corso Matteotti, già citato ad inizio articolo perché è proprio qui che si trova il teatro Ariston. La via diventa un passaggio fondamentale per i VIP che partecipano all’evento e percorrono qui il tappeto rosso, incrociando microfoni di emittenti radio e tv, giornalisti, influencer e semplici curiosi o fan. La via prosegue con tantissimi negozi e boutique, è infatti il cuore pulsante dello shopping sanremese.

Questi sono i luoghi più rappresentativi del festival di Sanremo, un appuntamento musicale imperdibile e di risonanza internazionale che dà modo ai cantanti di raccontare le città italiane nelle canzoni, i sentimenti e le situazioni sociali d’interesse pubblico. La località balneare della Riviera dei Fiori, una volta all’anno, si anima attirando un numero davvero alto di appassionati di musica.