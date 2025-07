Questi angoli di paradiso non hanno l'ingresso a pagamento: ecco le spiagge libere in Liguria che meritano di essere visitate

iStock L'incantevole Baia dei Saraceni a Varigotti è una delle spiagge libere in Liguria

La Liguria non è solo terra di pesto e borghi da cartolina, ma anche un susseguirsi di calette segrete, baie turchesi e spiagge che si aprono all’improvviso tra le scogliere come piccoli miracoli estivi. Qui il mare sa essere fiero e selvaggio, ma anche quieto e abbracciante. Le spiagge libere in Liguria sono poche, ma intense: angoli di libertà dove sentirsi parte della natura, tra ciottoli levigati e acque cristalline, tra vento salmastro e sguardi persi all’orizzonte. Ecco le più belle perfette per l’estate.

Le Calandre Beach a Ventimiglia

Sembra uscita da un sogno californiano, e invece è ligure fino al midollo. Le Calandre è una delle poche spiagge sabbiose del Ponente, un piccolo miracolo naturale nascosto tra le scogliere di Ventimiglia. Il suo arenile dorato, soffice e mutevole – spesso modellato dalle mareggiate – si stende di fronte a un mare che passa dal blu profondo al turchese tropicale.

Per raggiungerla, bisogna affrontare un sentiero scavato nella roccia lungo la passeggiata Marconi: pochi minuti, ma l’arrivo è da batticuore. È amatissima dai surfisti, grazie alle onde generose che si infrangono tra novembre e marzo, ma d’estate diventa il rifugio perfetto per chi cerca libertà e panorama.

Spiaggia dei Tre Ponti a Sanremo

A pochi minuti dal cuore glamour di Sanremo, si nasconde una spiaggia che sa di autenticità e sale marino. Tre Ponti è una lunga lingua di sabbia dorata e sottile, lambita da un mare limpido e circondata da un paesaggio semplice, ma magnetico. Gran parte della spiaggia è libera, ma c’è anche qualche comodità: docce, noleggio lettini, chioschetti con bibite fresche.

Perfetta per una giornata al mare senza fronzoli, tra un tuffo e una lettura sotto l’ombrellone. E se ami il surf, qui il vento non manca mai.

Spiaggia di San Donato a Finale Ligure

Finale Ligure non è solo passeggiata sul lungomare e gelati al tramonto. Non è molto distante dalla precedente ed è una vera meraviglia: la spiaggia di San Donato è perfetta per le famiglie. L’acqua è incredibilmente limpida e alle spalle c’è una collina verdeggiante che crea un angolo di bellezza a tratti ombreggiato.

Baia dei Saraceni a Varigotti

Un nome evocativo per una delle baie più spettacolari d’Italia. La Baia dei Saraceni, tra Varigotti e Finale, è un quadro marino che lascia senza parole. Il mare qui ha tonalità quasi caraibiche: dal celeste al blu profondo, con fondali bassi che si prestano a nuotate infinite e snorkeling.

L’arenile è di sabbia fine e chiara, incorniciato da pareti rocciose e vegetazione mediterranea. Nonostante la bellezza paradisiaca, è una spiaggia in gran parte libera, raggiungibile a piedi dalla via Aurelia. Ma attenzione: in alta stagione può essere molto frequentata, quindi meglio arrivare presto.

Punta Crena a Varigotti

Punta Crena è un segreto ben custodito. Una minuscola spiaggia nascosta sotto una falesia, raggiungibile solo in barca o con un sentiero avventuroso e ripido, a picco sul mare. È una delle spiagge più isolate e suggestive della Liguria: ciottoli bianchi, mare turchese, silenzio assoluto. Chi arriva fin qui, si sente naufrago felice.

Spiaggia dei Pescatori a Noli

Noli è uno dei borghi più belli d’Italia ma oltre al suo centro storico con caratteristiche pavimentazioni e negozietti tipici qui si trova la spiaggia dei Pescatori, una striscia di sabbia mista ghiaia e ciottoli perfetta per bambini e famiglie.

Ideale per chi ama tuffarsi tra storia e mare, tra la vista di antiche torri e il profumo di acciughe fritte che arriva dai vicoli del borgo. Il mare è trasparente e calmo, adatto anche ai più piccoli.

Spiaggia libera di Sori

Tra Genova e Camogli, Sori è una piccola perla ligure che custodisce una spiaggia libera a ridosso degli scogli. Qui il mare incontra le rocce con dolcezza, disegnando insenature intime, perfette per stendere un asciugamano e perdersi nel suono delle onde. Il borgo alle spalle è autentico e accogliente, perfetto per un pranzo a base di focaccia e vino bianco.

Spiaggia libera di Bogliasco

Un pugno di case colorate che si riflettono nel mare, un ponte di pietra che abbraccia la costa, e piccole spiaggette dove ci si sente a casa: Bogliasco è un sogno ad occhi aperti. Le sue calette libere sono piccole ma suggestive, perfette per una nuotata tra amici o un tuffo al tramonto.

Il mare qui ha mille riflessi e la luce si rifrange tra le case creando giochi di colore che sembrano dipinti. Poco conosciuto dal turismo di massa, Bogliasco è un angolo di Liguria ancora autentico, da vivere con il cuore aperto.

Spiaggia San Bastian a Celle Ligure

Tra Celle Ligure e Albissola, nascosta tra le curve della costa e protetta da alte falesie verticali, si apre San Bastian, una spiaggia dal fascino selvaggio. Il sentiero per raggiungerla parte dalla statale Aurelia e richiede qualche minuto a piedi, tra vegetazione e scale scavate nella pietra.

Ma una volta giunti, ci si trova davanti a un piccolo paradiso: sabbia dorata punteggiata da scogli, acqua cristallina e un silenzio rotto solo dalle onde. È una delle poche spiagge libere della zona, ma ospita anche un piccolo stabilimento per chi vuole un po’ di comfort.

Baia di San Fruttuoso

Camogli ha una splendida spiaggia libera ma la vera chicca è raggiungere San Fruttuoso. C’è un trekking a disposizione oppure un più pratico battello che conduce in questo luogo unico. Si parte da Camogli stesso, Portofino, Recco o Santa Margherita e si raggiunge una baia silenziosa dove il mare diventa smeraldo.

Spiaggia del Pozzetto a Rapallo

A pochi chilometri dal centro di Rapallo, si trova una caletta poco conosciuta e dal fascino intimo: la spiaggia del Pozzetto. Immersa in un tratto frastagliato di costa, è composta da ciottoli e sabbia scura, e offre un panorama raccolto, fatto di silenzi e riflessi. Il mare qui è limpido, perfetto per una nuotata rigenerante. Non ci sono servizi, né bar, né ombrelloni. Solo mare, roccia e cielo. Un piccolo angolo per chi vuole davvero staccare da tutto.

Baia Blu a Lerici

Tra Punta Santa Teresa e Punta Galera, la Baia Blu è un luogo che incanta per contrasto: da un lato, le scogliere coperte di ulivi e lecci, dall’altro, un arenile sabbioso che si apre all’improvviso come un invito a entrare in un mondo segreto.

Situata nei pressi di San Terenzo, è raggiungibile da Pozzuolo e offre sia tratti di spiaggia libera che zone attrezzate. L’acqua è trasparente, perfetta per lo snorkeling, e l’atmosfera è quella di una piccola oasi dove ogni dettaglio, dal profumo dei pini al rumore lieve delle onde, racconta l’estate.

Baia del Silenzio a Sestri Levante

Se c’è un luogo in Liguria dove il nome descrive perfettamente l’anima del posto, è la Baia del Silenzio. Incorniciata dalle tipiche case liguri color pastello, da chiese antiche e piccoli moli in pietra, questa spiaggetta è un gioiello senza tempo.

La sabbia è fine, dorata, mentre il mare sembra sempre calmo, specchio di un cielo spesso azzurro. Alle spalle, la penisola separa questa baia dalla “sorella rumorosa”, la Baia delle Favole. Qui si viene per sognare, per innamorarsi, per fermare il tempo con un tuffo dolcissimo.

Spiaggia del Gigante a Monterosso al Mare

Le Cinque Terre sono autentica meraviglia ma dove tuffarsi? A Monterosso c’è la spiaggia del Gigante considerata libera. Il nome è legato alla statua di Nettuno alta 14 metri che domina la piccola baia.

Punta Corvo ad Ameglia

Ultima spiaggia libera della Liguria che vogliamo consigliare è Punta Corvo nella zona di Ameglia. La sabbia qui si fa scura, misteriosa e per accedervi serve una bella camminata: si devono affrontare circa 700 gradini. Una fatica ripagata dalla meraviglia che ci si trova davanti.