Alla scoperta di Lavagna, in Liguria, per immergersi nella cittadina alla scoperta di palazzi, scorci, storia, un mare da favola e tradizioni

Fonte: Comune Lavagna Lavagna, in provincia di Genova, vista dall'alto

C’è un luogo in Liguria che è sospeso tra terra e mare, circondato da colline lussureggianti da cui lo sguardo si allunga fino a toccare l’orizzonte.

Un susseguirsi di spiagge bellissime che si snodano per diversi chilometri, un centro storico in cui passeggiare per fare il pieno di sapori e tradizioni, frazioni da visitare e sentieri da esplorare.

È Lavagna, in provincia di Genova, cittadina in cui assaporare quel gusto genuino tipico di questa regione. In cui sperimentare i sapori provando i piatti dei tanti locali che la punteggiano, in cui godere di lunghe giornate in spiaggia, anche fuori stagione, panorami mozzafiato e una cultura antica.

Qui si tiene una rievocazione storica che richiama ogni anno tantissimi turisti, si può fare attività sportiva in un bel parco, oppure lasciarsi cullare dalle onde. Passeggiare per le sue strade significa perdersi in un dedalo di caruggi su cui si affacciano negozi, bar e ristoranti. E poi vale la pena scoprire le sue frazioni: bellissimi e piccoli borghi ricchi di meraviglia.

Alla scoperta di Lavagna, una cittadina nel Golfo del Tigullio tra mare e natura.

Lavagna, il suo centro storico

Conoscere i luoghi significa esplorarli, saperne riconoscere gli aspetti più peculiari e sperimentarne cultura, sapori e tradizioni.

Per conoscere Lavagna, in provincia di Genova, si deve partire dal suo centro storico, un dedalo di stradine che si aprono su piazze e vie più grandi. E poi qui si incontrano palazzi e chiese, facciate colorate, giardini che si scoprono e aprono alla meraviglia, ma anche un cimitero monumentale di incredibile bellezza.

Tra i palazzi da ammirare in questa zona della città vi è Casa Carbone, un museo che custodisce arte di vario genere che spazia da oggetti, a ceramiche, fino agli arredi e ai dipinti che si possono far risalire tra il XVI e il XVII secolo. Palazzo Franzoni, invece, è la sede del Comune ed è un edificio molto antico: le sue bellissime facciate dipinte colpiscono al primo sguardo.

Palazzo Ravenna è stata la vecchia sede del municipio e oggi al suo interno trovano spazio la biblioteca, una sala polifunzionale, la LudoBiblioteca e l’archivio storico. Precedentemente era un convento databile intorno al 1600. Il suo piccolo porticato si apre su una piazza, una dei tanti grandi tesori di questa cittadina.

Tra le chiese, invece, la Basilica di Santo Stefano è senza dubbio imperdibile per la sua imponenza e bellezza, oltre che per la sua storia antica. Inoltre è senza dubbio uno dei simboli cittadini. Poi vale la pena ammirare l’oratorio della Santissima Trinità, davvero antichissimo e vicino a un altro edificio religioso, il Santuario della Madonna del Carmine. Vi sono altre chiese nelle frazioni, di epoche e fogge differenti.

Lavagna è anche sapori: quelli tipici della Liguria, semplici e gustosi, sani e autentici. Vale la pena provare focaccia, pesto, pasta fresca, torte salate e fare il pieno di piatti di pesce. Senza dimenticare di assaggiare l’olio, particolarmente buono in questa zona d’Italia.

Fonte: Comune Lavagna

La Torta dei Fieschi: benvenuti alla rievocazione storica di nozze antiche

C’è un momento particolarmente speciale in cui Lavagna fa un salto indietro nel tempo. Accade la notte del 14 agosto quando il centro storico diventa il posto magico da raggiungere per chi vuole fare un viaggio nel passato. E più precisamente al 1230: si tratta della Torta dei Fieschi, la rievocazione storica delle nozze tra Opizzo Fieschi e Bianca de Bianchi. Il corteo storico attraversa diverse vie e si conclude la serata con una fetta di torta.

Ma questa rievocazione non si limita a questo, il giorno prima nella vicina Cogorno viene messo in scena l’Addio do Fantin, ovvero l’addio al nubilato che precede il matrimonio antico. La location è stupenda: la la rievocazione si tiene sul piazzale della Basilica dei Fieschi, databile intorno al 1244, che si trova nella parte a valle del comune: San Salvatore.

I luoghi più belli da vedere

Ci sono alcuni luoghi particolarmente interessanti a Lavagna. Due location spettacolari, ad esempio, sono il Porticato Brignardello e Porta Ponente. Il primo è composto da un lungo e ampio portico che si apre con degli archi su piazza Marconi, con le sue case dipinte e su cui svetta la basilica di Santo Stefano e la sua scalinata. Sopra vi è un grande terrazzo da cui godere di una suggestiva vista su Lavagna e i suoi tetti.

Porta Ponente – invece – era uno degli antichi passaggi per uscire da Lavagna, oggi ovviamente è parte del centro storico e all’epoca qui vi era piazza delle erbe.

Poi, entrando in un cancello percorrendo una stretta viuzza del centro, gli occhi si stupiscono dinnanzi alla meraviglia: sono i giardini della Torre del Borgo che si erge per 13 metri dentro a uno spazio verde che invita a rilassarsi e a lasciarsi ammaliare dalla natura intorno a sé.

Un altro salto indietro nel tempo, infine, ce lo offrono i vecchi lavatoi, che potremmo definire le lavatrici del passato: si trovano in vico dell’Arco.

Il cimitero monumentale di Lavagna: luogo di arte e di raccogliemento

Alle spalle del centro vi è il cimitero monumentale che è stato edificato intorno al 1810. Luogo di raccogliemtno, è un susseguirsi di opere da ammirare: dalle statue, alle cappelle, è un concentrato di arte tanto da essere in tal senso il secondo della Liguria, primo infatti è quello genovese di Staglieno. Da non perdere le monumentali tombe in marmo che si incontrano lungo la salita.

È una visita davvero suggestiva e una tappa imperdibile per tutti coloro che visitano Lavagna.

La passeggiata, quattro chilometri di spiagge e di mare azzurro

Ci sono location che possono essere vissute tutto l’anno. Una di queste è la passeggiata di Lavagna, che è l’ideale per chi vuole rilassarsi osservando il mare, per una camminata, o per tutti coloro che vogliono dedicarsi ad attività sportive come la corsa o la camminata. In alcuni punti ci sono anche attrezzi per allenarsi.

La città ha una lunga costa, con tantissime spiagge e si possono raggiungere molto facilmente anche in treno grazie alle due stazioni: una che porta direttamente al centro città e alle spiagge più a ponente e una a Cavi, per coloro che vogliono rilassarsi nella parte finale del territorio cittadino, più vicina a Sestri Levante.

Restando nella zona marittima merita una visita anche il grande porto turistico cittadino dove vi sono 1509 posti barca e tantissime attività commerciali.

Cosa vedere fuori dal centro di Lavagna

Se il centro è un concentrato di meraviglie, la zona più periferica della cittadina non è da meno. Separata da Chiavari dal fiume Entella, Lavagna – come la sua vicina – ha un bellissimo lungofiume dove si possono fare passeggiate immersi nella natura e raggiungere anche il vicino comune di Cogorno. Diversi chilometri di pace in cui trascorrere il proprio tempo. Ma non solo, perché durante il cammino ci si imbatte anche nel Ponte della Maddalena: si tratta di una struttura databile – nella forma attuale – intorno agli inizi del XIII secolo, lunga 250 metri e a sei arcate.

Fonte: Comune Lavagna

Poco dopo la stazione prcedendo in direzione Sestri Levante, invece, vi è il parco Tigullio: grande spazio verde, ma anche location da raggiungere per chi desidera dedicarsi alle attività sportive, basti pensare che qui vi sono – tra le varie cose – l’impianto natatorio, un campo da basket all’aperto e i campi da tennis. Non mancano, naturalmente, i giochi per i più piccoli.

Le frazioni di Lavagna

Costeggiando il mare lungo la medisima direzione si arriva a Cavi: e se Arenelle è la zona più moderna, proseguendo l’ungo l’Aurelia si arriva a quella più antica: il Borgo, con una tipica struttura marinara. Le spiagge sono meravigliose, lunghe e ampie, tanti i servizi, i negozi e i locali. Senza dimenticare il fascino della località di mare che si respira a ogni passo, sia nel centro sia nelle aree periferiche.

Lavagna, però, non è solo costa e aree pianeggianti. Basta alzare lo sguardo per vedere uliveti, natura e case sparse: è la zona collinare e in quanto a bellezza non è da meno. Santa Giulia si trova su una bella colina che sembra volersi gettare nel mare che sovrasta. E da cui si gode di una vista indimenticabile che si apre su tutto il Golfo del Tigullio, facendo allungare lo sguardo fino a località altrettanto celebri come Rapallo, Santa Margherita e Portofino.

La vista eccezionale si gode da diversi luoghi. Senza alcun dubbio vale la pena raggiungere la cappella di San Michele, che pare poter essere fatta risalire all’epoca longobarda, oppure la chiesa di Santa Gulia di Centaura dal cui piazzale la vista è da cartolina.

Tra gli edifici religiosi da vedere, che sono davvero tanti, si possono ricordare la chiesa San Pietro Apostolo in località Barassi, quella di Santa Maria Assunta a Sorlana, oppure il Santuario di Nostra Signora del Ponte.

E infine i sentieri che fanno immergere nella natura, inerpicandosi tra scorci che si aprono verso il mare, o percorsi storici e antichi, vere e proprie creuze come quelle che ha cantato De Andrè nella sua celebre e immortale canzone. Natura, cultura, bellezza e una tradizione marinara autentia: Lavagna accoglie e sorprende con tutte le sue meraviglie.