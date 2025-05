Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Porto e castello di Lerici

Affacciata sul caratteristico Golfo dei Poeti, Lerici è una gemma della riviera di Levante in Liguria che incanta chiunque ami il mare, la cultura e i paesaggi da cartolina. Questo borgo pittoresco, con il suo porto affacciato su acque limpide, i vicoli storici, le fortezze e le spiagge, è una meta ideale in ogni stagione.

Passeggiare tra i suoi caruggi significa immergersi in secoli di storia e godere di atmosfere autentiche, dove l’anima ligure si respira ovunque. Il profumo del mare si mescola a quello del pesto appena fatto, mentre le facciate colorate delle case raccontano un passato vivo e vibrante.

Ma Lerici non è solo bellezza visiva: è anche condivisione, spiritualità e tradizione. Un esempio toccante è la processione che si tiene ogni anno a fine maggio, quando i fedeli percorrono insieme il tratto dalla Chiesa di San Rocco a Maralunga, luogo dove si tramanda sia stata ritrovata una sacra immagine della Madonna. Un momento di unione e raccoglimento, che coinvolge tutta la comunità.

Dove si trova Lerici: tra mare e natura protetta

Lerici si trova in Liguria, nella provincia di La Spezia, ed è situata nella parte orientale del celebre Golfo dei Poeti, proprio dalla parte opposta di Portovenere. È inserita nel contesto del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, un’area verde tutelata che protegge la biodiversità e valorizza i borghi marinari.

Circondata da promontori, scogliere e acque trasparenti, Lerici è anche vicinissima alle Cinque Terre e si presenta come una base perfetta per esplorare la costa ligure orientale.

Come arrivare a Lerici: tutte le soluzioni per raggiungere il borgo, tra auto, treno, bus e battelli turistici

Arrivare a Lerici è facile e comodo grazie ai numerosi collegamenti. Ci si può muovere sia in macchina che in treno, sia in autobus che con il battello. Ecco quali sono i vari modi per giungere in questa splendida cittadina ligure.

In auto , dall’autostrada A12 si esce a Sarzana o La Spezia, poi si prosegue lungo la SP331. In alta stagione è consigliato lasciare l’auto nei parcheggi esterni e usare i bus navetta,

, dall’autostrada A12 si esce a Sarzana o La Spezia, poi si prosegue lungo la SP331. In alta stagione è consigliato lasciare l’auto nei parcheggi esterni e usare i bus navetta, in treno , la stazione di riferimento è La Spezia Centrale, da cui partono autobus frequenti (linea L) diretti a Lerici,

, la stazione di riferimento è La Spezia Centrale, da cui partono autobus frequenti (linea L) diretti a Lerici, in autobus , ci sono linee regolari da La Spezia e Sarzana, con fermate nei principali punti di interesse,

, ci sono linee regolari da La Spezia e Sarzana, con fermate nei principali punti di interesse, in battello, durante la primavera e l’estate partono traghetti giornalieri da Portovenere, La Spezia e le Cinque Terre, offrendo un arrivo panoramico via mare.

Cosa vedere a Lerici: luoghi imperdibili tra castelli, chiese antiche e panorami mozzafiato

Il patrimonio culturale e naturale di Lerici è straordinariamente ricco e sfaccettato, un perfetto connubio tra storia millenaria, architettura affascinante e paesaggi che lasciano senza fiato. Ogni strada, ogni scorcio e ogni costruzione raccontano un pezzo di identità locale, custodita con orgoglio dalla comunità e valorizzata per i visitatori di oggi.

Questo borgo sa conquistare tanto gli appassionati di storia, incuriositi da castelli, chiese e vicoli antichi, quanto i viaggiatori in cerca di bellezza visiva, luoghi da immortalare e momenti da ricordare. A Lerici, anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un’esperienza culturale e sensoriale, grazie alla varietà di elementi che convivono in armonia: l’arte sacra, le fortificazioni medievali, le piazze vivaci e i panorami sul mare aperto. Ogni angolo ha un’anima, ogni luogo una storia da ascoltare.

Il Castello di Lerici: una fortezza medievale che domina il mare

Fonte: iStock

Situato in posizione panoramica su uno sperone roccioso, il Castello di Lerici è una delle fortificazioni più suggestive della Liguria. Risalente al XIII secolo, offre una vista spettacolare sulla baia e ospita mostre d’arte. All’interno si trovano una cappella gotica e sale espositive, mentre all’esterno si può percorrere un bel camminamento tra le mura, perfetto per scattare foto indimenticabili.

La Chiesa di San Francesco: un edificio sacro del XIII secolo ricco di arte e spiritualità

Tra le tappe religiose da non perdere, spicca la Chiesa di San Francesco, costruita nel 1632 sulle rovine di un edificio più antico. La sua facciata semplice nasconde un interno ricco di affreschi, sculture e una grande pala d’altare. Luogo di pace e raccoglimento, è anche testimone delle tradizioni religiose locali e spesso sede di concerti e cerimonie.

Il centro storico di Lerici: un intreccio di caruggi, piazzette e case dai colori liguri

Il cuore autentico di Lerici pulsa tra i suoi vicoli, le piccole botteghe artigiane, le enoteche e i ristoranti tipici. Passeggiando senza meta, si incontrano scorci pittoreschi, archi in pietra, salite e discese che raccontano storie antiche. Perfetto per una passeggiata serale o per una sosta gastronomica, il centro storico è anche luogo di eventi, mercatini e manifestazioni locali.

Il lungomare e il porto turistico: una passeggiata tra barche a vela, palme e scorci romantici

Fonte: iStock

Il lungomare Vassallo collega Lerici alla vicina frazione di San Terenzo con una bellissima passeggiata vista mare. Qui si susseguono locali all’aperto, stabilimenti balneari e panchine per godersi il tramonto.

Il porto turistico è animato da barche a vela e motoscafi, ed è punto di partenza ideale per esplorare il Golfo in barca o raggiungere Portovenere e le Cinque Terre.

Il Giardino di Villa Rezzola: un’oasi verde riaperta nel cuore della Liguria

Il Giardino di Villa Rezzola, situato nella frazione di Pugliola a Lerici, è stato recentemente restaurato e riaperto al pubblico dopo un lungo lavoro di recupero. Questo splendido giardino storico, che si estende su una superficie di circa quattro ettari, rappresenta uno degli esempi più eleganti di giardino all’inglese della Riviera di Levante. Nel corso del restauro, curato dal FAI, sono stati valorizzati gli elementi naturali e architettonici, come i vialetti in ghiaia, le pergole di glicine, le scalinate in pietra e le fontane che rendono il luogo unico e suggestivo. Oggi il giardino è accessibile a visitatori e appassionati di natura, che possono immergersi in un ambiente di grande fascino e tranquillità, a pochi passi dal mare.

Cosa fare a Lerici: esperienze da vivere tra mare, sentieri panoramici e tradizioni

Oltre alle meraviglie da visitare, Lerici offre una vasta gamma di esperienze autentiche, capaci di emozionare ogni tipo di viaggiatore. Questo borgo ha qualcosa da regalare in ogni stagione dell’anno sia per chi cerca relax che per chi ama l’avventura. Le sue spiagge accoglienti invitano a lunghe giornate al sole, mentre i sentieri panoramici sorprendono con scorci da cartolina e profumi mediterranei.

Non mancano le occasioni per praticare sport acquatici, esplorare calette nascoste o lasciarsi coinvolgere dalla vita locale, fatta di eventi, riti religiosi e tradizioni antiche che ancora oggi uniscono la comunità. Vivere Lerici significa abbracciare un ritmo più lento e autentico, lasciandosi guidare dalla bellezza del paesaggio e dall’anima del luogo.

Trascorrere una giornata in spiaggia: mare pulito, stabilimenti accoglienti e relax totale

Fonte: iStock

Le spiagge di Lerici sono tra le più amate della costa ligure, grazie alla loro bellezza e ai servizi disponibili. La spiaggia della Venere Azzurra è perfetta per famiglie e sportivi, mentre San Terenzo è ideale per chi cerca tranquillità e acque limpide.

C’è poi Fiascherino perfetta per un giorno di mare romantico e Cala Maramozza un piccolo paradiso ligure a cui si accede tramite un sentiero piuttosto ripido che arriva fino al mare. In zona si trovano anche calette più selvagge raggiungibili a piedi o in kayak, per chi ama la natura più incontaminata.

Fare trekking lungo i sentieri panoramici: natura rigogliosa e scorci sul mare a ogni passo

Lerici è circondata da sentieri escursionistici che si snodano tra colline e scogliere. Il percorso verso Tellaro è uno dei più amati, con tratti immersi nella macchia mediterranea e viste spettacolari sul mare. L’anello di Lerici regala uno spettacolare panorama sull’arcipelago di Portovenere e sulla valle del Magra e le Apuane.

Questo percorso si snoda parallelo alla costa e attraversa – dall’alto – Cala di Maramozza, Fiascherino e Tellaro e poi sale verso Zanego ed Ameglia, per poi scendere per Cambià e La Serra e ritornare a Lerici.

Anche i sentieri del Parco di Montemarcello offrono itinerari più lunghi per camminatori esperti, ideali nelle mezze stagioni.

Praticare sport acquatici nel Golfo dei Poeti: kayak, vela, immersioni e snorkeling per ogni età

Il mare limpido di Lerici è perfetto per attività outdoor e sport acquatici. Numerosi centri offrono noleggio attrezzature, corsi e gite guidate per adulti e bambini. Per chi cerca una vacanza indimenticabile in Liguria a Lerici e vuole godere del mare in completa libertà, ecco le attività da non perdere:

nuoto per abbracciare l’energia del mare,

per abbracciare l’energia del mare, kayak per esplorare la costa in modo sostenibile,

per esplorare la costa in modo sostenibile, canoa per godere della pace,

per godere della pace, sup per rilassarsi con i suoni della natura,

per rilassarsi con i suoni della natura, vela per farsi incantare dalla forza del vento,

per farsi incantare dalla forza del vento, immersioni e snorkeling per scoprire il mondo sott’acqua.

Partecipare alla processione da San Rocco a Maralunga: fede, tradizione e comunità in un evento suggestivo

Sabato 31 maggio la comunità pastorale “Don Andrea Cappelli” di Lerici celebra la conclusione del mese mariano con una processione molto sentita dalla comunità. L’evento inizia alle ore 20:30 con la partenza dalla Chiesa di San Rocco, in Piazza Garibaldi, e prosegue a piedi fino a Maralunga, località affacciata sul mare.

Secondo la tradizione, proprio qui fu ritrovata un’antica immagine della Madonna. La processione si conclude con una Santa Messa all’aperto alle ore 21:00, presieduta da don Federico Paganini e altri sacerdoti. Un’occasione unica per vivere Lerici non solo come turista, ma come parte della sua anima profonda.