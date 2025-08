A proposito di Villa Durazzo: uno scorcio del suo splendido, affacciato su un parco secolare che domina la costa con grazia senza tempo. Nel corso dell’Ottocento, il giardino di Santa Margherita Ligure viene arricchito con fontane e raffinati marmi in stile neoclassico, mentre dal 1998 è gemellato con i rinomatidi Ventimiglia. Nel 1892, in occasione delle celebrazioni colombiane, la villa si trasforma per un breve periodo in un Grand Hotel, accogliendo ospiti d’eccezione come la. È stato poi Alfredo Chierichetti, nel 1919, a dare forma definitiva al parco con essenze esotiche, vialetti in pietra, statue e fioriere che ancora oggi ne definiscono l’eleganza.