Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Baia di Paraggi a Santa Margherita Ligure

La riviera di Levante della Liguria custodisce borghi autentici e speciali come Rapallo o Portofino, ma tra le zone più esclusive si conferma Santa Margherita che viene apprezzata da vip, e non solo, per i servizi e l’acqua pulitissima. Perla del Tigullio, ha numerosi stabilimenti balneari privati e litorali pubblici. Ecco quali sono le spiagge di Santa Margherita Ligure più belle da scoprire, alcune sono delle chicche che pochi conoscono.

Spiaggia di Paraggi

Chi trascorre una vacanza a Santa Margherita Ligure, nella zona del Tigullio, non può certo non trascorrere almeno una giornata nella spiaggia di Paraggi. Un vero e proprio mondo con la sua sabbia soffice e dorata e un mare che riflette le sfumature acquerello del verde smeraldo. Attorno una cornice di vegetazione mediterranea che ricorda quello che è il vero paesaggio ligure tipico.

Un motivo in più per visitarlo? Qui è immerso un relitto del 1917 ed è possibile nuotarci attorno. Ma non solo, i fondali sono ricchi di vita e con grande rispetto della natura si può fare snorkeling o organizzare immersioni per scoprire le meraviglie. Si tratta di una località chic non lontano da Portofino e spesso si trovano VIP che trascorrono proprio qui un momento di relax. Non lontana si raggiunge agilmente la caletta dell’eremo di Niasca: il nostro consiglio è di noleggiare un gommone per godersi tutte le insenature e gli angoli di pace di questa zona.

Spiaggia di Ghiaia

Un’alternativa gratuita e meno luxury è la spiaggia di Ghiaia a Santa Margherita Ligure. Si tratta di una spiaggia pubblica comunale lunga circa 250 metri e direttamente sul lungo mare di viale Andrea Doria. È un punto di riferimento per molti, tanto da essere baby-friendly con servizi su misura per famiglie e accessibile a persone con disabilità grazie alle passerelle che proseguono fino alla riva.

Il comfort non manca e nonostante si tratti di un litorale libero si possono noleggiare a pagamento. Qui non c’è sabbia fina ma piccoli ciottoli ma questo dà modo all’acqua di essere ancora più limpida e irresistibile.

Spiaggia di Minaglia

Non lontano dal porto turistico di Santa Margherita Ligure è possibile raggiungere la spiaggia di Minaglia, un vero gioiello che qualcuno dice addirittura far concorrenza ai Caraibi per i suoi colori. Libera, ma attrezzata, offre un servizio di salvataggio con bagnino presente in alta stagione.

In più sono presenti campi da calcetto, kayak e tavole da sup a pagamento. Ristoranti e bar non mancano ed è proprio uno splendido luogo dove rilassarsi e fare sport outdoor a contatto con il mare.

Spiaggia Regina Elena

L’anima retrò della Liguria traspare tutto dalla spiaggia Regina Elena: lungo la riviera di Levante incastonata tra rocce e piccole insenature questa baia nascosta è fuori dai circuiti più battuti eppure è apprezzatissima.

Mixa sabbia e ciottoli dando una discesa graduale in acqua. Il paesaggio è rilassante e, oggettivamente, suggestivo. Si possono scattare splendide foto e non mancano stabilimenti attrezzati con ombrelloni, lettini, sdraio, tavole da SUP e tanto altro.

Scogliera Pagana

Chi ama il contatto con la natura potrà apprezzare la scogliera Pagana: piatta e tranquilla, è un ottimo luogo in cui prendere il sole. Siamo a Santa Margherita nella zona di confine con Rapallo e più precisamente nella frazione di San Michele dove il paesaggio cambia e si fa più rude, proprio come quello raccontato da Montale nelle sue poesie.

Non una vera spiaggia con stabilimenti ma un luogo con rocce e scogli a contatto diretto con il mare. Chi ama lo snorkeling e cerca privacy o tranquillità potrà apprezzarla in tutta la sua anima selvaggia.

Punta Pedale

Un mix equilibrato tra natura e mondanità: Punta Pedale è la spiaggia a due passi dal centro con stabilimento attrezzato. La baia è tranquilla, il mare pulitissimo e alterna tratti liberi con altri privati con noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni a pagamento. Il fondale tende a diventare profondo ma digrada lentamente, tanto che viene scelto anche da famiglie con bambini.