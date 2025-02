Horizon: An American Saga, le straordinarie location del film con Kevin Costner

Fonte: Ufficio stampa Warner Bros/iStock Le location del film Horizon: An American Saga

I paesaggi dello Utah hanno ispirato da sempre grandi racconti, con parole incise sulle pareti rosse dei canyon da popoli antichi e valli segnate dai binari di carri e dalle fattorie dei coloni pionieri. Non sorprende che Hollywood si sia rivolta più volte allo straordinario e incontaminato territorio dello Utah.

Di recente Kevin Costner ha scelto quest’area degli Stati Uniti come sfondo per il suo epico western, Horizon: An American Saga, presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2024 e dal 10 febbraio su Sky Cinema. I paesaggi, dai deserti sconfinati alle imponenti montagne, sono ideali per girare un western americano. Che tu sia un esploratore in cerca di avventure o un turista cinefilo interessato a visitare le location dei film, questo articolo potrebbe aiutarti a scoprire luoghi unici.

Horizon: An American Saga è una saga western in quattro parti, ambientata nel West americano durante il periodo precedente e successivo alla Guerra Civile, esplorando l’espansione e l’insediamento della frontiera occidentale. Diretto da Costner, la star di Bodyguard, Balla coi lupi e la serie tv Yellowstone, la saga in ogni capitolo approfondisce vari aspetti di questo periodo di trasformazione nella storia americana. Il primo atto della saga si svolge nei territori del Wyoming, del New Mexico e del Montana, ma viaggiamo più nel dettaglio.

Di cosa parla Horizon: An American Saga

L’epica saga western che ha richiesto a Kevin Costner 30 anni di scrittura e 38 milioni di dollari di tasca propria per la produzione, racconta l’espansione e l’insediamento dell’era della guerra civile nel West americano sullo sfondo mozzafiato della mesa di roccia rossa. Una storia dell’America troppo grande per essere raccontata in un solo film, un vero e proprio evento cinematografico diretto e interpretato da Costner, anche co-sceneggiatore del film con Jon Baird e produttore attraverso la sua Territory Pictures.

Nella grande tradizione degli iconici Western della Warner Bros., Horizon: An American Saga esplora il fascino del Vecchio West, e racconta di come sia stato teatro di sangue, sudore e lacrime. Percorrendo i quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, l’ambiziosa avventura cinematografica invita il pubblico in un viaggio emotivo attraverso un Paese in guerra con se stesso, vissuto attraverso il punto di vista di famiglie, amici e antagonisti che cercheranno di scoprire cosa significhi veramente “essere gli Stati Uniti d’America“.

Dove è stato girato il film

“C’è molto paradiso nello Utah” ha detto Kevin Costner in un’intervista, sottolineando che “ci sono posti che sono quasi indescrivibili“. Ha raccontato che ha avuto l’impressione di potersi fare male al collo la prima volta che ha attraversato lo Utah, perchè lo allungava continuamente per vedere i paesaggi mozzafiato. “Non riuscivo a distogliere lo sguardo” ha detto. “Sapevo che la storia voleva essere ambientata lì. Ho pensato che sarebbe stata la cosa migliore per il film” ha aggiunto. “Ci sono questi spazi ampi e aperti che sfidano quasi l’immaginazione. Un aspetto favoloso per un western”.

Grand County, Utah

Il primo capitolo riguarda le prime fasi dell’espansione verso ovest, concentrandosi sulle motivazioni e le sfide che i pionieri e i coloni hanno dovuto affrontare mentre si avventuravano nei vasti territori sconosciuti. Le scene dell’insediamento del 1859 di San Pedro Valley, in Arizona, sono state girate a Onion Creek e Professor Valley nella contea di Grand, nello Utah. Grazie a un documento dettagliato del Bureau of Land Management, conosciamo l’esatta posizione del belvedere da cui gli indiani osservano i nuovi arrivati. Le riprese si sono svolte tra agosto e settembre 2022 in un punto panoramico di Professor Valley.

Percorrendo il River Corridor della Hwy 128 vicino al Lower Onion Creek Campground si possono catturare paesaggi spettacolari che incarnano perfettamente il West americano. Facendo escursionismo nell’Arches National Park, l’off-road nei canyon vicini, andando in mountain bike nella Sand Flats Recreation Area e soggiornando in uno degli hotel unici di Moab, come il rustico Red Cliffs Lodge o l’accogliente e storico Moab Springs Ranch si può vivere un’esperienza unica. Inoltre si può fare un giro in rafting sul fiume Colorado o avventurarsi nella Fruit Bowl Area e nella Professor Valley per uno sfondo mozzafiato con formazioni rocciose rosse e spazi aperti.

Le maestose montagne di La Sal

In auto da La Sal a Castle Valley si incontrano le maestose montagne La Sal, riconoscibili nel film di Costner. Le montagne innevate, che si innalzano per oltre 2500 metri sopra la valle desertica circostante nello Utah sud-orientale, sono in netto contrasto con il deserto sottostante. Le montagne di La Sal contrastano con il paesaggio desertico circostante, con cime innevate e scenari alpini contro il deserto di roccia rossa sottostante.

Secondo Deseret News, i produttori hanno costruito un intero forte lungo il fiume Colorado da qualche parte fuori Moab. Nella zona è da non perdere una visita al vicino Needles District del Canyonlands National Park per un’escursione tra spettacolari formazioni rocciose. Le scene del Wyoming sono state girate nell’autunno del 2022 in questi luoghi, ma la troupe ha costruito l’intera città in cui Hayes Ellison (interpretato da Costner) incontra Marigold (Abbey Lee).

La Contea di Washington

Alcuni esperti consigliano di fare un giro in auto ad anello attorno a Sand Hollow nella Warner Valley, dove si viene accolti da una vista suggestiva e numerose opportunità ricreative. Il Sand Hollow State Park offre gite in barca, pesca e guida di veicoli fuoristrada. Meglio assicurarsi di aver organizzato la logistica, poiché la posizione remota della zona implica servizi e ricezione cellulare limitati.

Durante la visita si può fare anche un’escursione al tramonto al vicino Petrified Dunes of Snow Canyon State Park per una vista indimenticabile delle colorate formazioni di arenaria e del panorama desertico. Vicino a St. George, nello Utah sud-occidentale, questa area offre una riserva d’acqua calda, spiagge sabbiose e roccia rossa; un tunnel di accesso a Sand Mountain offre percorsi per quad attraverso le dune di sabbia. Situato vicino a Hurricane, a sud di Salt Lake City dista 45 minuti di auto dallo Zion National Park e 20 minuti da St George.

Kane County

Esplorare Cave Lakes Canyon Ranch e Apple Valley a Kanab per un tranquillo rifugio è da provare se si viaggia in questa zona. Cave Lakes Canyon Ranch offre laghi privati, viste sul canyon e sistemazioni rustiche. Soggiornando al ranch, ti sentirai come se fossi parte del film Horizon: An American Saga, dato che molte scene sono state girate lì. Si può trascorrere una giornata al Coral Pink Sand Dunes State Park, dove è possibile divertirsi in fuoristrada sulle dune estese o semplicemente ammirare lo splendido scenario del deserto.

Situato tra Mount Carmel Junction e Kanab, a sud e a ovest della U.S. Highway 89 nella contea di Kane, questo parco presenta dune di sabbia dalle tonalità rosa uniche situate accanto a scogliere di arenaria rossa. Le dune sono formate dall’erosione della arenaria Navajo rosa che circonda il parco. I forti venti che attraversano la tacca tra i monti Moquith e Moccasin raccolgono particelle di sabbia sciolte e le lasciano cadere sulle dune a causa dell’effetto Venturi.

Si stima che le dune abbiano tra 10.000 e 15.000 anni. Si può fare campeggio, escursionismo, guidare fuoristrada e fare fotografie. Lo scarabeo tigre delle dune di sabbia rosa corallo è endemico delle dune e non si trova in nessun’altra parte del mondo. Il parco contiene una rara pianta nota come Asclepias welshii, una specie minacciata elencata a livello federale.

San Rafael Swell, Emery County

Il San Rafael Swell è un altro importante set cinematografico per il primo atto di Horizon: An American Saga, in quanto mostra la bellezza dello Utah come pochi altri posti in tutto lo stato. Nel film un’inquadratura ampia mostra le enormi pareti del canyon che sono state soggette ad anni di erosione. Il San Rafael Swell misura 120 km per 64 km, il che lo rende un’enorme caratteristica geologica che molti turisti amano visitare quando si trovano nello Utah.

Il vento e l’acqua hanno scolpito questo groviglio di roccia in formazioni incredibili mentre emergevano butte, canyon, pinnacoli e mesa, rendendo lo Swell una delle sacche di terreno più aspre e belle del mondo. Per anni è stato considerato una delle meraviglie naturali “inesplorate” dell’Ovest americano.

Gestito dal Bureau of Land Management, lo Swell offre ai visitatori molte delle stesse attrazioni che si possono vedere in diversi parchi nazionali dello Utah, ma consente loro di godersele in tranquilla solitudine. Ma offre anche attrazioni che non si possono trovare da nessun’altra parte, come la Goblin Valley e la barriera corallina di San Rafael. Parte dell’altopiano del Colorado, il San Rafael Swell in alcune sezioni, è un paese vasto con torreggianti mesa, butte e pinnacoli che si innalzano da terreni desertici piatti. In altre aree, vanta pascoli ondulati popolati da antilopi e cavalli selvaggi. Ci sono numerose strade che solo i veicoli a quattro ruote motrici possono percorrere. La primavera e l’autunno sono le stagioni ideali per esplorare questo luogo perché le temperature sono solitamente moderate.