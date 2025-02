Le magnifiche location di Rocco Schiavone 6 (per la prima volta anche oltreoceano)

Fonte: iStock/IPA Agency Le location di Rocco Schiavone con Marco Giallini

Dai libri di Antonio Manzini nasce il celebre commissario Rocco Schiavone, protagonista della serie tv giunta alla sesta stagione e interpretata dall’attore italiano Marco Giallini che, da poco, abbiamo visto anche nella nuova serie ACAB. In onda su Rai2 dal 19 febbraio, nel corso dei quattro episodi il protagonista, il burbero e infallibile vicequestore romano della polizia, cercherà di risolvere i suoi casi, tra indagini e colpi di scena, sullo sfondo della Valle d’Aosta e non solo.

Proprio così, per questa stagione Rocco Schiavone andrà anche oltreoceano. Come ha dichiarato lo stesso regista Simone Spada: “È la prima volta che Schiavone si sposta oltreoceano, perché c’è una parte di racconto che porta Rocco e i suoi amici storici, Brizio e Furio, a Buenos Aires a cercare il loro amico Sebastiano (Francesco Acquaroli), che li ha traditi e abbandonati da tempo”.

I nuovi episodi si basano principalmente sui romanzi “Le ossa parlano” e “Il passato è un morto senza cadavere”.

Le location in Valle d’Aosta

Anche se alcune scene sono state girata anche Roma, soprattutto per quanto riguarda gli interni del commissariato, la sesta stagione vedrà protagonista soprattutto la Valle d’Aosta, alla quale la serie è molto legata e dove si sono svolte la maggior parte delle riprese.

Oltre alle location che abbiamo visto nelle scorse stagioni come Palazzo Ansermin, lo splendido edificio risalente al XVIII secolo e interamente restaurato, in cui risiede Rocco Schiavone, il portico di Piazza Chanoux, la principale di Aosta, dov’è presente il Caffè Nazionale, luogo storico spesso frequentato dal vicequestore, e la Biblioteca Regionale di Aosta, ci sono delle new entry.

In particolare, la troupe ha dovuto girare in uno chalet isolato a 2.200 metri sulle montagne sopra Aosta, raggiungibile solo con i gatti delle nevi. Seppur trasportare tutta l’attrezzatura in quel luogo remoto sia stato un compito arduo, siamo sicuri che l’atmosfera delle scene sarà particolarmente suggestiva.

Tra le location in Valle d’Aosta ricordiamo anche il Teatro Romano, dove Rocco si reca per stare da solo con i propri fantasmi, specialmente quello della moglie Marina. Nel corso degli anni, le location hanno suscitato talmente tanta curiosità tra gli appassionati al punto da far sorgere veri e propri tour guidati. Questi rappresentano un’occasione unica anche per scoprire le bellezze del territorio e di Aosta, soprannominata anche “Roma delle Alpi”. Questo perché venne fondata dai romani nel 25 a.C. con il nome di “Augusta Praetoria” e, ancora oggi, restano tantissime tracce evidenti del loro passaggio come la Porta Pretoria e l’Arco di Augusto.

Le location della serie in Argentina

Come abbiamo anticipato, questa sesta stagione ci porterà per la prima volta oltreoceano e, in particolare, a Buenos Aires, in Argentina. Questa scelta è strettamente legata al racconto di Manzini uscito a ottobre 2023 che vede Rocco impegnato assieme all’amico Brizio in una missione non ufficiale in Sud America alla ricerca degli altri due amici di sempre, entrambi scomparsi, tra questi Sebastiano, interpretato da Francesco Acquaroli.

Questo spostamento geografico rappresenta una novità importante per la serie perché offre nuove ambientazioni e dinamiche narrative che terranno lo spettatore completamente incollato allo schermo.