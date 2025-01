Cracovia, itinerario tra le location di Schindler’s List

Fonte: iStock/Ansa I luoghi di Schlinder's List

Un quarto di secolo fa, nel 1993, una troupe guidata dal famoso cineasta Steven Spielberg ha trascorso diversi mesi in Polonia, in particolare a Cracovia, per girare l’iconico film Schlinder’s List. Per catturare l’autenticità storica dei luoghi legati alla vera storia di Oskar Schindler, interpretato da un intenso e carismatico Liam Neeson, la produzione ha selezionato accuratamente alcune location reali che, negli anni, sono diventate mete di pellegrinaggio di appassionati di cinema provenienti da tutto il mondo.

Sebbene il ghetto di Cracovia sia uno dei pochi ghetti ebraici che non sono stati demoliti durante la seconda guerra mondiale e hanno mantenuto quasi lo stesso aspetto storico fino a oggi, le scene di Schindler’s List non sono state girate nell’area di Podgorze, dove si trovava il ghetto. La maggior parte delle location si trovano nel quartiere cittadino di Kazimierz, dove gli ebrei della città hanno storicamente vissuto prima dello scoppio della guerra, fino al trasferimento di massa nella primavera del 1941. Cominciamo pertanto da qui il nostro viaggio alla scoperta della Cracovia di Spielberg in occasione della Giornata della Memoria.

Kazimierz, il quartiere ebraico di Cracovia

Oscar Schindler viveva al terzo piano di un edificio in via Straszewskiego 7 con le finestre che si affacciavano sul parco di fronte, che rimane ancora oggi un posto tranquillo dove rilassarsi. La famiglia ebrea di Nussbaum nel film viveva nell’appartamento prima di Schindler, all’interno di un edificio residenziale grigio e abbastanza anonimo, anche se la sua posizione ai piedi del Castello di Wawel gli dona prestigio.

Nella seconda metà del film, Schindler esce dal suo condominio e si può notare il castello di Wawel sullo sfondo, un luogo in cui il governatore generale Hans Frank aveva organizzato il suo ufficio durante l’occupazione. Il personaggio di Liam Neeson si avvicina alla sua auto e nota le ceneri che il vento, come si scoprirà in seguito, ha portato da Plaszow e Huyarova Gorka, dove le SS avevano bruciato le tracce dei massacri in un fuoco aperto.

Via Szeroka è il cuore del quartiere Kazimierz che nella Seconda Guerra Mondiale rappresentava il ghetto di Cracovia. Si apre una piazza allungata con una caratteristica architettura sacra e laica dove un tempo sorgevano quattro sinagoghe; la Vecchia e la Remuh sono operative ancora oggi. La prima scena, in cui appare la piazza, è quando gli ebrei di Cracovia attraversano il ponte Pilsudski. Il cartello “Plac Zgody” sul muro indica il luogo attraverso il quale agli ebrei è consentito entrare nel territorio di un’area separata. Più tardi, Mila e Leopold Pfefferberg incontrano il loro amico Goldberg, che li guida attraverso il cordone burocratico.

La scena successiva ritrova Yitzhak Stern (Ben Kingsley), che invita gli ebrei a diventare lavoratori in una nuova fabbrica fuori dalle mura del ghetto in Lipova Street, di proprietà di Schindler. Persone di diverse professioni ed età cercano di ottenere il cosiddetto “Blauschein”, un documento che consente loro di lavorare. Mentre Stern aiuta gli ebrei a ottenere i documenti di lavoro, possiamo vedere il luogo da diverse angolazioni. Sullo sfondo si vede la vecchia sinagoga di Kazimierz.

Diverse scene raffigurano il cancello del ghetto che è stato costruito all’incrocio tra le vie Dajwor e Na Przejsciu per il film. Sullo sfondo, dietro le persone che lasciano i muri del ghetto, è di nuovo visibile l’edificio della vecchia sinagoga (Stara Synagoga).

Nella scena successiva, dove è visibile via Szeroka, gli ebrei di Cracovia stanno vicino a un piccolo fuoco, cuociono le patate e si scambiano pensieri sulla loro situazione. Un uomo parla del suo sogno, che lo fa ridere. Anche la scena in cui Amon Goeth esamina lo stato del ghetto è stata girata in via Szeroka. Quando la telecamera inquadra l’autista e il passeggero dalla parte anteriore, vediamo un altro bordo di una piccola piazza, gli alberi del cimitero ebraico e il luogo in cui oggi si trova il memoriale dell’Olocausto. Un uomo delle SS parla della divisione del territorio nei ghetti A e B, che in effetti fu eseguita dopo il 6 dicembre 1942.

Fonte: iStock

Il ponte del maresciallo Jozef Pilsudski

Gli ebrei di Cracovia dovevano trasferirsi nell’area definita “il ghetto di Cracovia” fino al 20 marzo 1941. Poiché la maggior parte di loro aveva vissuto nel quartiere storicamente ebraico di Kazimierz (a nord di Podgorze) prima della guerra, l’esodo di massa passò attraverso due ponti sul fiume Vistola. Il primo, a est, si chiamava Krakus e fu distrutto durante la guerra, sostituito con il più moderno ponte Powstancow Slaskich. Il secondo è il ponte del maresciallo Jozef Pilsudski. Il vero ponte attraverso il quale gli ebrei di Cracovia passarono nel ghetto, fu costruito nel 1933 e gravemente danneggiato dai tedeschi durante la ritirata. È stato poi restaurato, in una forma leggermente modificata, già nel 1948.

La troupe di Schindler’s List ottenne il permesso per il blocco temporaneo del traffico automobilistico e pedonale sul ponte del maresciallo Pilsudski per ricreare le scene dell’esodo di massa degli ebrei di Cracovia. Poiché gli edifici moderni erano già stati costruiti sul lato del quartiere Kazimierz negli anni ’90, la prospettiva è stata invertita. Gli statisti sono passati dall’ex area di Podgorze a Kazimierz e, quindi, vediamo la parte meridionale di Cracovia dove si trovava il ghetto, sullo sfondo. Oggi, il ponte include il traffico pedonale e offre una prospettiva panoramica su entrambi i lati del fiume Vistola.

Fonte: iStock

La Basilica di St. Mary

Il primo atto del film Schindler’s List raffigura Oscar Schindler mentre decide di stabilire contatti con i contrabbandieri locali. Ha bisogno di lussi che non sono sempre facili da ottenere nella città polacca occupata, come belle camicie, prelibatezze e tangenti per gli alti funzionari tedeschi. Il personaggio di Liam Neeson si reca in Chiesa, dove diversi ebrei maschi portano avanti il ​​commercio illegale di beni di contrabbando.

La chiesa cattolica, visitata da uomini ebrei che nascondono la stella di David sui vestiti, è la chiesa di Santa Maria o Basilica di Santa Maria. La chiesa più onorata di Cracovia, un punto di riferimento originariamente del XIV secolo, è stata utilizzata come una delle sedi di Cracovia della lista di Schindler. L’ingresso ha attualmente una tariffa per i turisti, ma ci si può sedere proprio nel posto in cui sono apparsi Schindler e Pfefferberg.

La Fabbrica di Schlinder

La fabbrica originale, chiamata Emalia, è stata utilizzata per alcune scene. Oggi è un museo dedicato alla storia di Schindler e alla Shoah. Nel 1947 la fabbrica fu nazionalizzata dal governo polacco e dal 1948 al 2002 coinvolta nella produzione di hub per le telecomunicazioni. Nel 2005 gli edifici su Lipova 4 divennero proprietà della città e oggi includono due musei. Il Museo storico di Cracovia (Esposizione “Cracovia durante l’occupazione”) dal 2007 e il Museo d’arte moderna dal 2011.

All’epoca in cui Spielberg stava girando il suo leggendario film, molti dei locali dell’ex DEF erano abbandonati. I direttori della fotografia dovettero utilizzare la facciata, un cortile e una scalinata. È importante capire che le riprese delle officine stesse, così come l’ufficio di Schindler con una finestra panoramica per la produzione, sono state girate in un’azienda nella città polacca di Olkusz. Quindi diamo un’occhiata a tre scene notevoli in cui puoi vedere la vera Deutsche Emailwarenfabrik.

Schindler’s List ha una scena molto breve, lunga solo pochi secondi, in cui Oscar Schindler viene fotografato, insieme alle sue nuove dipendenti, sullo sfondo della facciata dell’edificio DEF a Lipova 4. Inoltre, i cancelli aperti del cortile rientrano nell’inquadratura e i direttori della fotografia appendono repliche del simbolismo nazista sopra l’ingresso.

Il cortile in via Józefa 12

Il cortile della casa al n.12 è talvolta chiamato “il cortile più bello di Kazimierz”. Costruito nel 1802 come locanda, 150 anni dopo ospitò una succursale del Centro culturale giovanile Staromiejski ed era la meta preferita dei bambini di Kazimierz. Oggi lo spazio vuoto è stato trasformato in giardini di caffè che conferiscono a questo luogo un’atmosfera speciale.

Il cortile è stato il set di numerose produzioni, tra cui Schindler’s List. Lo vediamo quando i tedeschi cacciano le persone dalle loro case e lanciano i loro averi dai balconi. Il rabbino Menasze Lewartow (Ezra Dragan) scende di corsa le scale e pochi minuti dopo, Adam Levy (Adam Siemion), un ragazzino in uniforme del servizio di polizia ebraica, nasconde Danka Dresner (Anna Mucha) e sua madre Chaja (Miri Fabjan) in una nicchia sotto le scale.

Fonte: iStock

Ił campo di Plaszow

Sebbene al momento delle riprese nel 1993, il territorio dell’ex campo di Plaszow rappresentasse un parco commemorativo e fosse completamente accessibile, Spielberg decise di non girare il suo film nella location storica per onorare la memoria di decine di migliaia di vittime. Fu deciso di costruire un modello ridotto del campo, poiché quello reale raggiungeva i 200 acri.

La troupe cinematografica decise di utilizzare la cava di granito chiamata Liban, accanto all’ex territorio di Plaszow. Il nome della cava deriva dal nome del suo proprietario, un industriale di Cracovia Bernard Liban, che aprì una fornace per la calce qui nel 1873, ma vale la pena notare che la tradizione di estrarre pietra per l’edilizia e la calcinazione della calce nella zona di Krzemionki risale al Medioevo.

Nel 1942-44 i nazisti trasformarono la cava di pietra in un campo di lavori forzati per gli ebrei della Polonia e più di 2.000 persone furono incarcerate. Molti morirono e la liquidazione del campo fu particolarmente tragica. Oggi, le sofferenze delle vittime di questo luogo in tempo di guerra sono commemorate da un monumento situato al suo interno. Vale la pena rendere omaggio al lavoro titanico che è stato svolto per ricreare il Plaszow sullo schermo.

La troupe cinematografica ricostruì almeno 34 baracche residenziali e repliche di officine. I lavori di costruzione hanno incluso anche una replica del cancello principale del campo, sette torri di osservazione, una strada pavimentata con un’imitazione di lapidi ebraiche, la villa di Amon Goeth e persino delle scuderie. La discesa e l’accesso libero alla cava sono possibili solo da Krakus Hill, un punto di riferimento storico. Bisogna fare attenzione quando si cammina lungo la cava. Ora non è altro che una palude e una vegetazione rigogliosa.

Lasoty Hill

Il colle Lasoty, noto anche come Monte di San Benedetto, fa parte delle colline calcaree Krzemionki Podgórskie. Nel X o XI secolo qui fu costruita una chiesa rotonda romanica collegata a una piccola fortezza. Nel XIII secolo, sulle sue fondamenta fu costruita la piccola chiesa di San Benedetto. Nel 1853-56, nelle vicinanze fu aggiunto il Forte di San Benedetto, una sezione della fortezza austriaca di Cracovia. Unica nella sua forma, è la “torre di Massimiliano”, progettata per la difesa, ed è tra le ultime strutture di questo tipo sopravvissute in Europa. L’insediamento di ville in stile art nouveau-modernista in cima alla collina è una vera oasi di pace e verde. Il più antico cimitero comunale di Cracovia fu fondato sul pendio sud-orientale della collina nel XVIII secolo.

Durante la seconda guerra mondiale, il confine del ghetto di Cracovia correva lungo il pendio settentrionale della collina. Per questo motivo divenne una delle location di Schindler’s List. È da qui che Oscar Schindler e la sua amica Ingrid (Béatrice Macola) osservano la liquidazione del ghetto. Vedono le persone cacciate dalle loro case marciare verso il campo di Płaszów e venire giustiziate. L’attenzione dei protagonisti è sulla famosa “ragazzina con il cappotto rosso” che, sfruttando la momentanea mancanza di attenzione delle guardie, scompare in una delle case.