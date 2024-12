Le location più iconiche del film Notting Hill

Fonte: Ansa/iStock I luoghi dove è stato girato Notting Hill

I fan di Notting Hill appena arrivano a Londra si mettono subito alla ricerca della famosa casa dal portone blu dove abita Hugh Grant nella commedia romantica del 1999. Situata al 280 di Westbourne Park Road, vicino alla stazione della metropolitana di Westbourne Park, questa casa si trova nel quartiere di Notting Hill, uno dei più suggestivi e creativi della capitale inglese.

Ma il film di Roger Michell che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo si svolge molto in esterni, tanto che Londra si può considerare una cornice bellissima e protagonista nella storia di William e Anna. Pertanto esploriamo insieme alcuni dei luoghi che hanno reso iconico questo film e fanno sognare i turisti che capitano in vacanza da quelle parti.

Notting Hill: la trama del film

William, interpretato da Hugh Grant, è un uomo comune, tranquillo e posato, che possiede una libreria a Londra. Una famosa attrice di nome Anna Scott, interpretata da Julia Roberts, un giorno entra nel negozio. Più tardi, e in modo un po’ fortuito, Will la incontra di nuovo e le rovescia addosso il suo succo d’arancia. Questo incontro casuale porta a un bacio, a una relazione romantica e a una domanda: l’amore è sufficiente a unire due persone provenienti da percorsi di vita completamente diversi?

Fonte: Ansa

Dove è stato girato

Non è difficile intuire che Notting Hill sia stato girato a Londra, poiché alcune scene celebrano la città incorniciando alcuni angoli suggestivi e romantici in un’inquadratura. Tuttavia, di seguito, vi consigliamo alcuni luoghi da visitare se capitate a Londra e siete appassionati di questo film anni ’90 che non ci si stanca mai di guardare.

The Travel Book Company

Portobello Road merita una visita anche se non fosse un set del film Notting Hill, ma è una delle location più popolari delle riprese. Purtroppo, la libreria che ha ispirato la versione del film, nota come The Travel Book Company, ha chiuso nel 2011. Al suo posto, c’è un negozio di souvenir chiamato sfacciatamente The Travel Book Shop. La buona notizia è che nelle vicinanze c’è una libreria ispirata al film, così come una bella targa di Notting Hill che celebra la libreria nella vita reale.

L’appartamento di William Thacker

La casa con la porta blu di Notting Hill, ovvero l’appartamento di Will, è vicina alla libreria. Da Portobello Road si va al 280 di Westbourne Park Road. Questo sito ha una storia tutta sua: un tempo apparteneva allo sceneggiatore del film, ma poi è stato messo all’asta. I nuovi proprietari avevano una porta di un colore diverso, ma alla fine le hanno dato una nuova mano di vernice blu per accontentare i cinefili.

Rosmead Gardens

Rosmead Gardens, nel quartiere di Kensington, può essere un luogo in cui la vita imita l’arte, se decidi di visitarlo. A Notting Hill, William e Anna si intrufolano nei giardini privati ​​di Rosmead Gardens, restando incantati dall’incisione su una vecchia panchina che ricorda un grande amore. Questo luogo è una proprietà privata anche nella vita reale, riservata solo all’uso dei residenti. Quindi, se bevete un po’ troppo e provate a entrare nei giardini con il vostro partner, non è romantico, è un’intrusione, mi raccomando!

Kenwood House

La Kenwood House a Hampstead Heath è stata la location delle riprese di uno dei film di Anna a Notting Hill. A differenza di altre location eponime del film, la Kenwood House è lontana da Notting Hill. L’Overground ti porta a Hampstead Heath, dove puoi ammirare una splendida vista su Londra prima di tornare alla tenuta di Kenwood House.

L’hotel Ritz

L’hotel in cui alloggia Anna Scott e in cui si reca William per poi essere scambiato per un giornalista della rivista Cavalli e Segugi è il The Ritz che si trova su Arlington Street, a Londra. In una scena del film vediamo Grant attraversare la strade all’esterno e sullo sfondo si vede l’hotel, dall’altra parte della strada. Girando per le vie centrali dello shopping in città è facile ritrovarsi nei pressi di questa location.

Ristorante Portfolio

Il ristorante in cui Will confida i suoi problemi sentimentali agli amici è in Golborne Road, angolo Bevington Road, nel quartiere di Kensington a Londra. Fuori dalla vetrata nel film si vede il muro del negozio di fronte, oggi nero, ai tempi verde, oltre alla cabina telefonica.