Le cascate di Monte Gelato, paradiso naturale a pochi passi dalla capitale

A pochi passi dalla città di Roma si estende un luogo dall’aspetto fiabesco. Un posto ideale per una gita fuori porta, ma anche per chi si trova in villeggiatura nella Capitale e decide di visitare località per staccare dall’ordinario e piene di angoli selvaggi. Parliamo delle Cascate di Monte Gelato, tesoro naturale vicino alla città eterna e perfetto per rigenerarsi a dovere.

Le Cascate di Monte Gelato sono situate all’interno dell’area protetta del Parco Regionale Valle del Treja e sono un esempio sofisticato di quanto la natura sia stata generosa in questo angolo di pianeta.

L’area si estende per più di 650 ettari di vegetazione lussureggiante e paesaggi incantevoli solcati dalle acque del fiume Treja. Corso d’acqua che nasce sui Monti Sabatini e che si snoda in un’area di elevato interesse naturalistico, fino a sfociare nel Tevere.

Ed è proprio nei pressi del Monte Gelato che il Treja compone i suoi scorci più belli, sfoggiando alcuni dei salti che formano le suggestive cascate naturali. Passeggiare in questo paradiso vi consentirà di ammirare specchi cristallini di acqua in cui si riflette, in tutto il suo splendore, il verdissimo bosco circostante.

L’immersione nelle meraviglie di Madre Natura è totale e il luogo si rivela adatto sia ai più grandi, sia ai bambini. Sono molti i sentieri adeguati a tutte le età e i punti in cui gustare un semplice pranzo al sacco. Non mancano i percorsi di trekking più impegnativi alla scoperta della flora, della fauna e dei diversi ambienti che contraddistinguono ogni zona dell’area protetta.

Le Cascate di Monte Gelato sono così emozionanti che sono state utilizzate come set cinematografico per diverse decine di film e serie tv. Tra questi possiamo nominare “Lo chiamavano Trinità” e i più recenti “Cesaroni”.

Qualora voleste visitare anche un borgo della Valle del Treja, la vostra scelta potrebbe ricadere sulla limitrofa Calcata. Un paesino dal fascino senza tempo e diventato luogo di vita per artisti provenienti da tutto il mondo.

Il paese fa parte della provincia di Viterbo e, come molti dei borghi della Tuscia, si trova incastonato su uno sperone tufaceo che rende questa località un vero gioiello che merita di essere visitato almeno una volta nella vita.

Per scoprire le meraviglie di questa valle l’itinerario più completo è quello che va da Monte Gelato a Calcata passando per Mazzano Romano. Vi basteranno circa 3 ore e 30 minuti e un paio di scarpe utili a percorsi naturalistici di diversa intensità.