Le Cinque Terre, splendida location del cartoon “Luca” della Pixar

Parco Nazionale delle Cinque Terre, un’esplosione di bellezza

La Liguria fa da sfondo al nuovo capolavoro Disney-Pixar, il film d’animazione Luca: la storia del giovane protagonista è infatti ambientata alle Cinque Terre, in uno dei panorami più incantevoli (e famosi) dell’Italia intera. Le prime immagini del trailer regalano già suggestioni incredibili.

Dopo tanti grandi successi internazionali, la Pixar ha deciso di puntare per la prima volta su un regista italiano e un’ambientazione che non potrà far altro che lasciare tutti a bocca aperta. Luca, il nuovo cartoon della casa di produzione cinematografica californiana, è infatti diretto da Enrico Casarosa: genovese d’origine e statunitense d’adozione, ha lavorato per molti anni oltreoceano e si è tuffato a capofitto in questa nuova, avventurosa esperienza. Nel comunicato stampa che anticipa l’uscita del film d’animazione, il regista ha rivelato: “È una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata sulla riviera dove sono cresciuto, ma anche perché al centro di questo film si celebra l’amicizia”.

In effetti, guardando le immagini del primo trailer pubblicato online, è impossibile non riconoscere i tratti caratteristici della Riviera Ligure, luogo di immense bellezze. La storia racconta le avventure di Luca, giovane protagonista del cartone animato, che assieme ai suoi amici si gode delle splendide vacanze estive in un bellissimo borgo in riva al mare, una località di villeggiatura non meglio precisata. Tra spiagge e acque cristalline, il ragazzino vivrà momenti indimenticabili che lo condurranno persino sui fondali incantevoli del mar Tirreno.

È dunque la Riviera Ligure a fare da sfondo a Luca, il film d’animazione in uscita il prossimo 18 giugno su Disney+ (e forse anche nelle sale cinematografiche di tutto il mondo). Anzi, più precisamente l’ambientazione sembra essere quella delle Cinque Terre, una delle località più belle della regione. Immersi in un paesaggio dalla natura rigogliosa e incontaminata, i bellissimi borghi che hanno dato vita al Parco nazionale delle Cinque Terre rappresentano una vera e propria meraviglia tutta da scoprire.

Il Parco si snoda lungo la costa frastagliata della Riviera Ligure di Levante, nel territorio della provincia di La Spezia. In questo panorama mozzafiato spiccano i cinque piccoli villaggi di pescatori che danno il nome alla riserva: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Le loro minuscole abitazioni colorate che si abbarbicano sulla roccia e riflettono la loro immagine nelle acque turchesi del Tirreno sono quanto di più affascinante la zona abbia da offrire. E rivedere il loro profilo suggestivo immortalato in quello che sarà il prossimo capolavoro della Pixar è una vera sorpresa.