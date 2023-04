Nell’Irlanda del Nord nasce un nuovo e meraviglioso itinerario

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Paese ricco di splendidi panorami naturali, ma non solo: l’Irlanda del Nord vanta una lunghissima tradizione nella produzione di distillati, un’arte secolare che l’ha resa la patria del whiskey. Dal centro storico di Belfast alle regioni dei laghi di Fermanagh, il territorio è costellato di antiche e moderne distillerie che ancora oggi lavorano a pieno ritmo. Nasce così un nuovo cammino che ci porta alla scoperta di queste fabbriche speciali, un viaggio sensoriale indimenticabile: il Northern Ireland’s Spirits Trail.

Nasce il Northern Ireland’s Spirits Trail

L’Isola di Smeraldo ci regala un’altra grande sorpresa: oltre alle sue scogliere a picco sul mare e alle città ricche di storia, ora ha una nuova attrazione da offrire ai turisti. Si tratta del Northern Ireland’s Spirits Trail, un itinerario dedicato ai distillati e alla loro produzione. Qui si trovano moltissime distillerie di whiskey, alcune in funzione già da diversi secoli (una rientra a pieno titolo tra le più antiche al mondo) e dove tutto è ancora come una volta, altre invece dotate delle più moderne tecnologie. Il cammino ci conduce attraverso luoghi incantevoli, scoprendo qualcosa in più sulla tradizionale industria legata al whiskey.

Questo percorso si dipana attraverso l’Irlanda del Nord, partendo dalla costa orientale, nel cuore della città di Belfast, per poi addentrarsi tra la natura rigogliosa dell’entroterra dell’isola, sino a raggiungere la regione dei laghi. Durante il tragitto, ci sono numerose tappe per visitare le principali distillerie del territorio e per concedersi qualche piccola degustazione, prima di rimettersi in marcia. Chi vuole tuffarsi in questa avventura, può anche richiedere il Distillery Trail Passport: presso ogni distilleria visitata si ottiene un timbro, e al termine del viaggio si potrà così completare il passaporto per avere un ricordo unico di questa esperienza.

Le distillerie più famose lungo il percorso

Sono 10 le distillerie che hanno aderito all’iniziativa, diventando parte integrante del Northern Ireland’s Spirits Trail. Si parte, come abbiamo visto, dalla capitale dell’Irlanda del Nord: la prima tappa è la Belfast Artisan Gin School, che è molto più di una semplice distilleria. Qui i visitatori possono apprendere le tecniche di realizzazione del gin e produrne una propria versione, di cui potranno poi portare a casa una bottiglia personalizzata come souvenir.

Lasciata la città, ci si addentra nella contea di Down: tra le leggende da ascoltare presso la Copeland Distillery e le degustazioni offerte dalla Echlinville Distillery, il cammino si fa via via più interessante. La Rademon Estate è una storica azienda che ha creato il primo gin artigianale dell’Irlanda del Nord, mentre la Hinch Distillery è strettamente legata alla produzione del whiskey. Infine, si fa visita alla Killowen Distillery, la più piccola di tutto il Paese, incastonata tra le Mourne Mountains.

A questo punto non resta che procedere verso la contea di Tyrone, facendo tappa presso la Woodlab Distillery, prima di affrontare i paesaggi maestosi della contea di Fermanagh e le sue distillerie. La prima è la Boatyard Distillery, dove si possono apprendere i procedimenti sostenibili per la produzione di whiskey, mentre la seconda è la Wild Atlantic Distillery. Ultima tappa, lungo la Causeway Coast, non può che essere la Old Bushmills Distillery, in funzione da oltre 400 anni.