Viaggi on the road: le strade scenografiche più belle d’Europa

State organizzando un'avventura on the road? Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione dedicata ad alcune delle strade panoramiche più belle d'Europa

Fonte: iStock Vista aerea della famosa Atlantic Road in Norvegia

Esistono tantissimi modi diversi per scoprire una destinazione e immergersi completamente in un paese, ma ben pochi sono paragonabili all’emozione di allacciare le cinture, puntare il dito sulla mappa, imboccare una strada e partire per un epico viaggio on the road. Al volante siete voi a decidere l’itinerario, scegliendo la direzione migliore ovunque il cuore o la mente vi portino. In poche parole, durante un road trip è il viaggio stesso la vera destinazione.

Se poi questo viaggio avviene sulle strade scenografiche più belle d’Europa, tutto diventa ancora più indimenticabile. Per aiutarvi a pianificare la vostra avventura, abbiamo creato una lista con le strade imperdibili da percorrere almeno una volta nella vita, dai passi alpini alle coste frastagliate della Norvegia, fino ai paesaggi montani e ricchi di orsi della Romania. Ora, lasciatevi ispirare e iniziate a organizzare con noi il vostro itinerario.

Atlantic Road, Norvegia

Come ammirare l’immenso paesaggio della Norvegia se non dal finestrino della propria auto percorrendo le sue strade più belle? Una delle più famose è sicuramente l’Atlantic Road o Strada Atlantica, in italiano. Questa strada panoramica si snoda dalla città di Molde fino all’isola di Averøy, offrendo panorami spettacolari sull’Atlantico. Un’avventura tra isole e scogli in mezzo al mare dove il connubio tra natura e ingegneria umana si mostra in tutto il suo successo. Oltre al paesaggio, la particolarità di questa strada è che il percorso è costituito da otto ponti, tra cui il più celebre è quello di Storseisundet.

Transfagarasan, Romania

La strada panoramica Transfagarasan rappresenta un’esperienza irrinunciabile per chiunque stia facendo un road trip in Romania. È considerata una delle strade più belle al mondo e vanta 92 chilometri di tornanti, ripide salite e discese: collega la Transilvania con la Muntenia, attraversando la catena montuosa più alta del paese, i Monti Fagaras. Chiamata anche ‘la follia di Ceausescu’ perché fatta costruire dal dittatore negli anni ’70 a discapito di molte vite umane, è aperta solo pochi mesi all’anno e, in diversi tratti, è possibile avvistare anche gli orsi bruni di cui la Romania è molto ricca.

Fonte: iStock

Strada alpina del Grossglockner, Austria

Dal 1935 questa strada panoramica, tra le più belle d’Europa, offre emozioni e panorami spettacolari sul Grossglockner, la montagna più alta d’Austria. Dichiarata monumento nazionale nel 2015, vanta ben 36 tornanti che scavalcano la catena alpina degli Alti Tauri, nel cuore dell’omonimo parco nazionale. Lunga 48 chilometri, può essere vissuta in auto o in moto, ma non solo: anche chi va in bicicletta o preferisce camminare può fare esperienza di questa strada perché troverà 12 soste con allestimenti museali, percorsi natura, punti esplicativi e scenografici belvedere.

Strada panoramica Alghero-Bosa, Sardegna

45 chilometri di strada litoranea vi porteranno alla scoperta di uno dei paesaggi più mozzafiato della Sardegna. Stiamo parlando della strada provinciale 105, che a metà diventa 49 e che unisce la città di Alghero al borgo dalle case color pastello di Bosa. Scogliere, mare e montagna si incontrano offrendo uno scenario unico che potrete ammirare dal finestrino della vostra auto, fermandovi nei diversi punti panoramici a bordo strada o parcheggiando nelle apposite aree di sosta, che vi permetteranno di accedere a calette nascoste e selvagge.

Route des Grandes Alpes, Francia

La regina delle Alpi Francesi, lunga e impegnativa che, con i suoi 700 chilometri, attraversa 16 valichi, colli e passi della Francia. La Route des Grandes Alpes inizia da Thonon-les-Bains e arriva a Mentone e può essere percorsa solo in determinati periodi dell’anno, ossia tra maggio/giugno e ottobre perché d’inverno i passi di montagna restano chiusi. Alcuni dei tratti più belli da percorrere sono sicuramente il Col de la Colombière, frequentato anche dal Tour de France, il Col des Aravis e il Colle dell’Iseran, definito il valico asfaltato più alto d’Europa.

Fonte: iStock

Wild Atlantic Way, Irlanda

La strada più lunga e spettacolare d’Europa è sicuramente la Wild Atlantic Way che, con i suoi 2500 chilometri, percorre l’intera costa ovest dell’Irlanda. Guidare su questa strada significa regalarsi dei paesaggi unici tra imponenti scogliere, porticcioli, spiagge di sabbia bianca, insenature profonde e villaggi pittoreschi. Qui, la bellezza irlandese può essere ammirata in tutto il suo splendore selvaggio, ma anche attraverso le sue contee. La Wild Atlantic Way, infatti, passa da Cork, Kerry, Clare, Galway, Mayo, Sligo, Leitrim e Donegal.

Adriatic Highway, Croazia

Per chi è alla ricerca di un viaggio on the road tra paesaggi costieri mozzafiato, non può perdersi una delle strade panoramiche più belle della Croazia: l’Adriatic Highway. Un tempo conosciuta come strada costiera jugoslava, è considerata una delle tappe preferite sia dagli amanti della natura che dagli automobilisti o motociclisti in cerca di avventura. Lunga 600 chilometri, attraversa Rijeka e Dubrovnik, passando per Spalato: guidando su questa strada potrete ammirare sia i paesaggi montuosi offerti dalla catena del Velebit che il mare, ossia l’Adriatico. Tappe da non perdere lungo questo itinerario sono anche le varie cittadine dove respirare un’atmosfera croata autentica.