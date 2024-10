Cosa vedere in Irlanda, la top 15 dei luoghi da visitare

Cosa vedere in un viaggio in Irlanda? Ecco la top 15 dei luoghi da visitare nell’Isola di Smeraldo tra villaggi autentici, paesaggi naturali e siti storici

Fonte: iStock Cliffs of Moher, tra i luoghi da visitare in Irlanda

Chiunque visiti l’Irlanda, e non teme qualche giornata di nuvole e pioggia, se ne innamora. D’altronde è facile capire il perché: dall’accoglienza dei suoi abitanti ai siti storici, dal panorama musicale della capitale alle sue bellezze naturali, l’Isola di Smeraldo ha davvero tanto da offrire. Il nostro consiglio è di scoprirla alla guida di un’auto, il mezzo ideale che vi permetterà di spostarvi in autonomia e raggiungere facilmente anche le mete più remote e nascoste.

In questo articolo vi suggeriamo cosa vedere in Irlanda raccontandovi la top 15 dei luoghi da visitare durante il vostro viaggio on the road e non solo. Da quelli più famosi, come le iconiche Cliffs of Moher, alle location meno gettonate e ai villaggi più autentici, come Dingle, situato nella contea di Kerry. Che si tratti di una o due settimane, non dimenticate di aggiungere al vostro itinerario alcune di queste mete imperdibili.

Dublino, la capitale da visitare a suon di musica

Dublino, capitale d’Irlanda e città UNESCO per la letteratura è uno dei luoghi che non può assolutamente mancare durante il vostro viaggio. Qui sono nati o hanno lavorato alcuni degli scrittori più famosi al mondo come James Joyce, Oscar Wilde e William Butler Yeats, ma non solo. Dublino, insieme alle tante cose da vedere come il Trinity College, il Dublin Castle, la St. Patrick Cathedral, il National Museum of Ireland e, ovviamente, il museo-fabbrica della Guinness, è anche la città dov’è la musica a farla da padrona.

Sono molti i luoghi legati al panorama musicale irlandese, dal murales dedicato a Sinead O’Connor allo storico teatro Olympia, dove si sono esibiti e continuano a farlo grandi nomi della musica rock, per non parlare dei numerosi riferimenti agli U2 come il negozio Bonavox che, si dice, abbia ispirato il nome del cantante Bono Vox. L’offerta musicale a Dublino è davvero ricca e il luogo ideale per scoprirla sono i pub.

Fonte: iStock

Galway, la città giovane e vivace

Galway, la città più giovane e vivace d’Irlanda, dove tra pub, locali e festival di musica tradizionale si può trovare l’atmosfera più divertente di tutta l’isola. Se il divertimento in città non è sufficiente, allora l’omonima contea che la circonda offre la possibilità di avventure indimenticabili nella spettacolare area naturalistica del Connemara. Galway, infatti, si trova in una posizione privilegiata sulla costa occidentale dell’Irlanda, vicino alle Isole Aran, punto di partenza ideale per visitare la regione.

La città stessa è molto affascinante: passeggiate lungo le sue strade acciottolate, ammirate le sue architetture e fate tappa al Spanish Arch e al Claddagh, una zona di Galway Bay dove troverete file di edifici colorati e cigni.

Causeway Coast Route, da scoprire un passo alla volta

Se nel vostro itinerario volete inserire qualche attività fisica, non perdetevi gli scenari naturali offerti dalla Causeway Coast Route, considerata una delle strade panoramiche più belle d’Irlanda. Il percorso, che collega Belfast a Derry/Londonderry, attraversa luoghi fantastici come la spettacolare Giant Causeway, il Selciato del Gigante, una formazione rocciosa di basalto formata da oltre 40.000 colonne esagonali.

Questa incredibile struttura ha generato nei secoli leggende e storie fantastiche sulla sua origine, chiamando in causa giganti e creature mitologiche e, sebbene sia il frutto di una naturalissima eruzione vulcanica, la bellezza e la magia che questo luogo evoca sono indescrivibili a parole. Nei dintorni troverete anche una delle location utilizzate dalla serie tv Il Trono di Spade, ossia The Dark Hedges, comparsa come La Strada del Re.

Fonte: iStock

Dingle, piccolo villaggio di pescatori

Dingle è un piccolo villaggio di pescatori situato nella contea di Kerry, dove potrete respirare le atmosfere dell’Irlanda più autentica fatta di pub fumosi e racconti di marinai appena sbarcati sulla terraferma. Vale la pena esplorare sia la cittadina che la meravigliosa penisola circostante, dove tra dolci colline coperte di verde – in Irlanda si contano 40 sfumature di questo colore – e rovine di antichi castelli non si può che restare incantati dalla magia di questa terra.

La penisola di Dingle offre scogliere, campi cosparsi di pecore e, a breve distanza in traghetto, le Isole Blasket, che un tempo ospitavano una fiorente comunità di scrittori irlandesi, abbandonate negli anni ’50 dopo che i giovani residenti emigrarono verso altre mete. Oggi, grazie al museo del patrimonio presente in loco, potrete tornare indietro nel tempo immergendovi tra i ricordi di questa comunità perduta.

Cork, per un viaggio culinario

Quando viaggiate amate arricchire la vostra esperienza assaporando i veri piatti tipici della zona? Allora tra i luoghi da visitare in Irlanda dovete assolutamente inserire Cork, considerata la capitale gastronomica dell’Irlanda. Oltre alle gallerie d’arte e ai musei, infatti, merita una visita l’English Market, che ogni giorno porta sui banchi della città il meglio dei prodotti tipici della campagna irlandese.

La città è ricca di straordinari ristoranti e pub con birre artigianali dove provare il classico chowder di pesce, il manzo sotto sale o lo stufato di agnello. Essendo Cork una città in continuo rinnovamento, non mancano anche tanti ristoranti vegetariani che uniscono il meglio della tradizione con prodotti sani, genuini e locali.

Skellig Islands, due isole da film

Nel bel mezzo dell’Atlantico sorge uno dei luoghi più famosi dell’Atlantic Way: stiamo parlando delle Skellig Islands, Patrimonio UNESCO che il drammaturgo George Bernard Shaw descrisse come “parte del nostro mondo dei sogni”. In passato, nel VI secolo, alcuni monaci la scelsero come insediamento lasciandoci un complesso monastico che può essere visitato salendo 600 scalini.

Queste due incredibili isole al largo della costa Sud, una (Little Skellig) un vero santuario naturalistico e l’altra (Skellig Michael) il luogo magico dove sulla cima di una montagna coperta di verde si trovano i resti incantati del monastero che vi abbiamo appena descritto, sono un luogo talmente affascinante da essere stato utilizzato come scenario per le riprese dei nuovi film di Star Wars.

Fonte: iStock

Rock of Cashel, le rovine di una possente fortezza

La storia d’Irlanda è fatta anche di antichi re e di fortezze che dominano il paesaggio con la loro struggente bellezza. Una di queste è sicuramente Rock of Cashel che, per oltre mille anni, ha rappresentato il principale centro di potere di re, principi e vescovi. Oggi conquista i visitatori con il suo aspetto incredibile e le strutture con i tetti crollati che permettono di ammirare il cielo al centro dei saloni. All’interno del complesso si trova anche una splendida cattedrale gotica e la chiesa romanica più antica d’Irlanda, ornata da splendidi affreschi.

Esiste anche una leggenda collegata a questo posto: si narra, infatti, che il diavolo dette un morso alla montagna per poi risputarla. Il pezzo di montagna cadde al centro della campagna di Tipperary e divenne la Rock of Cashel.

Brù na Boinne, la necropoli preistorica

Cacciatori di Patrimoni UNESCO e non, questo luogo vi stupirà con la sua bellezza, soprattutto al sorgere delle prime luci del sole. Questa struttura megalitica di epoca neolitica situata nella contea di Meath ospita la più grande e meglio conservata necropoli preistorica di tutta l’Irlanda. Sulla sommità della collina di Brù na Boinne, inoltre, si trova la misteriosa struttura di Newgrange, perfettamente allineata con il sole che sorge nel solstizio d’inverno.

Il sito attualmente ospita un centro didattico all’avanguardia che permette ai visitatori di scoprire i segreti di questo luogo affascinante e magico. La particolarità di questi spazi è che non erano riservati solo ai morti, ma rappresentavano luoghi destinati anche ai vivi, dove le comunità potevano riunirsi, osservare il sole, la luna e le stelle, entrare in contatto con gli antenati e celebrare il mistero della vita stessa.

Ring of Kerry, tra paesaggi selvaggi e villaggi affascinanti

Considerato il percorso paesaggistico più famoso d’Irlanda, il Ring of Kerry è situato nella regione meridionale della contea omonima, dove tra prati verde smeraldo, dolci colline, muri a secco e piccoli boschi di querce c’è più di un viaggiatore che giurerebbe di aver visto un lepricano (gnomo tipico del folclore e della mitologia irlandesi) allontanarsi ridendo.

Il Ring of Kerry può essere percorso in auto, in bici, in autobus o a piedi, durante il quale attraverserete paesaggi sempre diversi, dai passi montani alle spiagge bianche, da villaggi affascinanti alle isole rocciose.

Fonte: iStock

Carrowmore, il sito megalitico

Questo sito detiene il primato per essere la struttura umana più antica d’Irlanda: ha quasi 6000 anni! Visitandolo potrete immergervi in un’atmosfera ricca di suggestione mistica. I suoi dolmen e le pietre innalzate nel terreno in posizione verticale offrono la possibilità di passeggiare letteralmente nella storia più profonda dell’isola.

Cliffs of Moher, le scogliere più famose d’Irlanda

L’altezza vertiginosa delle pareti rocciose e i paesaggi mozzafiato che le circondano rendono le Cliffs of Moher uno dei luoghi più visitati d’Irlanda. La roccia è alta ben 214 metri e per godere appieno dei suoi scenari vi consigliamo di percorrere il Doolin Cliff Walk. Gli amanti del birdwatching, invece, troveranno una quantità infinita di pulcinelle di mare e altri uccelli come le gazze marine e i gabbiani tridattili.

Curiosità: sapevate che le Cliffs of Moher sono state usate come location per uno dei film di Harry Potter? In Harry Potter e il Principe Mezzosangue, le scogliere fanno da sfondo alla scena in cui Harry e Silente sono alla ricerca degli Horcrux e le Cliffs of Moher appaiono minacciose nella nebbia.

Contea di Donegal, viaggio ai confini del mondo

Quando arriverete alla punta più settentrionale dell’Irlanda vi sembrerà di fare un viaggio ai confini del mondo. Questa è la regione dove le frastagliate scogliere si gettano a strapiombo nelle acque dell’oceano in un vero e proprio labirinto di insenature e anfratti. Una delle viste più belle in assoluto è rappresentata dai promontori che si affacciano sull’oceano come piattaforme di smeraldo costellate di bianche pecore al pascolo.

La Contea di Donegal, che proprio negli ultimi anni ha cominciato a destare sempre più interesse tra i viaggiatori, mescola i paesaggi epici dei suoi panorami naturali con l’atmosfera accogliente e vicina dei suoi villaggi. Una tappa imperdibile per chi è alla ricerca di zone ancora poco turistiche.

Kilkenny, bellezze medievali e ottima birra

La città capoluogo dell’omonima contea è un gioiello medievale ricco di siti storici interessanti, a partire dal suo castello: situato proprio al centro della cittadina, il castello normanno vanta una storia di oltre 800 anni e propone un delizioso labirinto di vicoli e stradine. Oltre alle attrazioni turistiche, Kilkenny è famosa anche per la sua birra, considerata tra le più famose d’Irlanda.

Killarney National Park, il parco nazionale più antico

Fondato nel 1932, questo parco nazionale ospita uno degli habitat più importanti d’Irlanda. I suoi 26.000 acri comprendono la catena montuosa McGillycuddy Reeks, cascate, passeggiate ad anello e i tre famosi laghi di Killarney. Il parco può essere visitato sia a piedi che in bicicletta: è presente una rete di piste ciclabili e per i pedoni, oltre che attività specializzate proprio nel noleggio di biciclette, così da permettere ai visitatori di scoprire questa bellezza naturale in modo sostenibile.

L’area naturalistica più famosa d’Irlanda è il luogo migliore per conoscere e osservare da vicino il magnifico ambiente naturale dell’isola con le sue piante e animali tipici, oltre che antiche residenze vittoriane, come la Muckross House, e città come Killarney.

I luoghi de Il Trono di Spade

C’è chi visita l’Irlanda con un obiettivo ben preciso: vedere dal vivo le location che hanno fatto da scenario alla serie tv Il Trono di Spade. Tra le più famose ci sono Grande Inverno, casa degli Stark, creato dentro Castle Ward, situato nella contea di Down, precisamente a Strangford, vicino a Downpatrick. Come abbiamo anticipato in un paragrafo precedente, un’altra location è The Dark Hedges, utilizzata per la Strada del Re, situato nella contea di Antrim.

Anche le praterie dei Dothraki si trovano in Irlanda, precisamente nella Shillanavogy Valley, anche questa situata nella contea di Antrim. Le Isole di Ferro invece, regno dei Greyjoy, si trovano a Ballintoy Harbour, a due passi dalle Giant’s Causeway.