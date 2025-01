Bagni di San Filippo, le terme nel cuore della Toscana che nascondono un segreto

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Meravigliosa è la Toscana, scrigno di meraviglie naturali, artistiche e culturali che puntellano il territorio centrale del BelPaese. Il patrimonio conservato dalla regione è immenso: da Firenze, il capoluogo, che è riconosciuta all’unanimità come la culla del Rinascimento italiano, passando per le altre città e per i borghi abbarbicati agli Appennini e alle dolci colline. E poi, ancora, le spiagge, gli oliveti, i vigneti e le campagne.

Ma la Toscana è anche il luogo in cui cultura e bellezza si fondono al benessere grazie alla presenza di moltissime sorgenti termali di acqua calda conosciute fin dall’antichità. Quello tra le terme e la regione, infatti, è un connubio che ha origini lontane: Etruschi e Romani si rifugiavano proprio qui, nell’acqua calda e benefica dei bagni curativi.

Un’eredità, questa, che è stata preservata nel tempo e che vive e sopravvive ancora oggi tra le terme della Toscana considerate tra le più belle del nostro Paese, come quelle iconiche e amatissime di Saturnia. Non sono le uniche però, nel sud della regione infatti esiste un luogo segreto che conserva l’autenticità e la bellezza di un tempo: stiamo parlando delle terme di Bagni San Filippo, un autentico gioiello a ridosso della bellissima “balena bianca”.

Bagni di San Filippo, come arrivare alle terme segrete della Toscana

Bagni San Filippo è una suggestiva località tutta da scoprire. Situata nel comune di Castiglione d’Orcia, tra la Val d’Orcia e il Monte Amiata nel sud della Toscana, questa zona prende il nome dal nobile fiorentino Filippo Benizi. La storia vuole che il Santo venne a rifugiarsi proprio in questo tesoro della natura, già noto a Etruschi e Romani.

Qui, dove regnano indisturbate formazioni calcaree, cascate e piccole piscine di acqua calda circondate dalla rigogliosa natura boschiva, il tempo sembra essersi fermato. I Bagni San Filippo in Val d’Orcia si presentano agli occhi del visitatore come un luogo metafisico, quasi surreale, merito della posizione incastonata tra i sentieri che si inerpicano lungo il fiume.

Ma come raggiungere questo paradiso di benessere? Bagni di San Filippo è facilmente raggiungibile in automobile, percorrendo la SR2 Cassia o l’Autostrada del Sole. In alternativa è possibile raggiungere la località anche in treno, la stazione più vicina è quella di Chiusi-Chianciano Terme, ben collegata con Firenze e Roma. Da qui è possibile poi raggiungere il paese con il bus diretto a Santa Fiora o prenotando il servizio di Taxi.

Terme San Filippo

Il paese, preservato nel suo aspetto naturale e selvaggio, è una vera e propria oasi di benessere grazie alla presenza delle sorgenti termali del territorio. Per godere dei privilegi curativi di queste acque, qui è stato costruito il centro Terme San Filippo, un complesso che comprende hotel, centro benessere e terme e che vanta la più antica piscina termale della provincia di Siena incastonata nel lussureggiante scenario naturale della zona.

Immergendosi all’interno della vasca è possibile fare il pieno di benessere grazie alle acque ipertermali che contengono solfuri, solfati, magnesio e che hanno proprietà analgesiche, antinfiammatorie e rilassanti. La piscina è aperta tutti i giorni da marzo a ottobre dalle 8.39 alle 19.00. Il martedì, invece, la chiusura è anticipata alle 16.30.

Il complesso termale, inoltre, è dotato anche di un centro benessere che, grazie alle proprietà rilassanti e benefiche delle acque del territorio, offre tutta una serie di trattamenti dedicati al benessere, alla bellezza e al relax.

L’ingresso giornaliero alla piscina ha un costo di 12 euro, dal lunedì al venerdì, e di 14 euro il sabato e la domenica.

Attualmente la struttura Terme San Filippo è chiusa per ristrutturazione. L’apertura è prevista per il 2027.

Le terme libere e naturali di Fosso Bianco

C’è un altro motivo per raggiungere la località di Bagni San Filippo e, siamo certi, vi lascerà senza fiato. Proprio qui, nascoste nelle viscere della natura più autentica e selvaggia, esistono delle terme libere e gratuite che sono un vero toccasana per il corpo, per l’anima e per la vista. Ci troviamo nell’area del Fosso Bianco, una zona dal valore straordinario che è stata plasmata da Madre natura, e dalle sorgenti termali, e che assume forme e lineamenti fiabeschi.

L’area è piuttosto estesa e comprende bianche formazioni calcaree, che fanno da sfondo a uno scenario incantato, cascatelle e piccole vasche di acqua calda nelle quali immergersi per fare il pieno di relax. Raggiungerle è un vero piacere: il Fosso Bianco, infatti, è completamente immerso in una natura rigogliosa.

Come raggiungerle

L’area termale, completamente gratuita in ogni sua parte, è raggiungibile solo a piedi attraverso una strada sterrata che si trova proprio all’ingresso di Bagni San Filippo. Arrivando in auto dalla Strada Provinciale 61, potete imboccare Via Fosso Bianco e lasciare la vostra macchina nei parcheggi a pagamento lungo la strada.

Le prime vasche che si incontrano lungo la strada e risalendo il torrente sono caratterizzate da acque molto calde ma scarse in quantità, sufficiente comunque a mantenere le vasche tiepide. Proseguendo invece per la strada principale e poi lungo il sentiero che costeggia il fiumiciattolo si giunge al segreto più bello custodito dal paese: la famosa Balena Bianca.

Si tratta di una cascata che sgorga da un enorme masso di calcare bianco, formatosi grazie ai sedimenti delle acque ipertermali, chiamata così proprio per la somiglianza con la bocca del cetaceo. Qui scorrono le acque termali più calde dell’intera zona con temperature che arrivano fino ai 48 gradi e che rendono l’esperienza di benessere piacevole anche in inverno.

Vale la pena, oltre a fare il pieno di benessere, soffermarsi sul panorama circostante per diversi motivi: l’acqua calda che incontra quella fredda del fiume, assumendo un colore bianco e bluastro che si staglia contro il verde del luogo creando un tripudio di colori e un’atmosfera favolistica e poetica, lo scenario che continua a cambiare e a trasformarsi in ogni stagione e le tante insenature in cui immergersi.

Proseguendo lungo i sentieri è possibile trovare altre piscine naturali che formano l’area termale a cielo aperto, alcune delle quali mantenute dagli abitanti del luogo. Non limitatevi solo a fare il bagno: sul fondo di queste, infatti, si depositato dei preziosi fanghi termali che possono essere utilizzati per trattamenti viso e corpo completamente gratuiti. Alla fine della strada, segnata da un torrente che corre lungo di essa, potete scorgere anche la piscina del centro Terme San Filippo.

Le terme del Fosso Bianco sono completamente gratuite, accessibili e aperte in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni.

Cosa fare nei dintorni

Bagni San Filippo è un luogo incredibile da conoscere e preservare, dove regnano indisturbati i suoni e i colori della natura che brillano alla luce, e che fanno di questo posto un gioiello unico nel suo genere.

A poco distante dalle splendide terme libere, inoltre, c’è la graziosa chiesa nella grotta di San Filippo che vi consigliamo di visitare. Secondo la leggenda, il nobile Filippo Benizi scappò in questa grotta, verso la metà del Quattrocento, per sfuggire alla possibile candidatura a successore del Papa Clemente IV. Una volta nascosto qui, si racconta che, percuotendo una roccia fece sgorgare acque curative, come segno di riconoscimento per la popolazione che gentilmente lo aveva accolto.

È da questa leggenda che i fedeli costruirono la cappella a lui dedicata, nella quale si può ammirare anche un busto in legno nero di San Filippo. La piccola chiesa si trova a breve distanza dal centro del paese ed è raggiungibile a piedi in circa 20 minuti.