Terme di San Casciano dei Bagni, relax tra le colline toscane

Fonte: istock Il borgo e il bacino termale di San Casciano dei Bagni

Incastonato nella splendida Valdichiana Senese, San Casciano dei Bagni è uno dei borghi termali più affascinanti d’Italia. Con oltre quaranta sorgenti di acque sulfuree che sgorgano naturalmente, questo luogo richiama da secoli visitatori da tutta Europa, attratti dalle proprietà curative delle sue acque e dal fascino unico del suo paesaggio.

Le origini delle terme risalgono a tempi antichissimi. Gli Etruschi furono i primi a scoprire e sfruttare queste preziose sorgenti, seguiti dai Romani, veri e propri pionieri nella cultura termale, che costruirono vasche e strutture per permettere a chiunque di godere dei benefici delle acque. Le numerose rovine romane, ancora visibili oggi, testimoniano il valore che attribuivano a questo luogo.

Nel corso dei secoli, il borgo di San Casciano è diventato un punto di riferimento per il benessere e la cura della salute che attrae viaggiatori alla ricerca di sollievo da disturbi muscolari, respiratori, dermatologici e nervosi.

Le acque ipertermali, che sgorgano a una temperatura naturale di circa 42°C, presentano una composizione ricca di minerali come zolfo, calcio, fluoro e magnesio, che le rende ideali per trattamenti curativi e rilassanti, con proprietà antinfiammatorie, analgesiche, e benefiche per il metabolismo.

Circondato da un vasto parco con viste panoramiche sulle colline della Valdichiana, il centro termale Fonteverde Spa offre piscine termali con getti d’acqua e piscine esterne, ed è accessibile anche con formula day spa per chi desidera vivere una giornata di puro relax.

San Casciano dei Bagni è famoso anche per le sue terme libere, che permettono di godere delle acque termali gratuitamente. Ai piedi del borgo si trovano le vasche del Bagno Grande e del Bagno Bossolo, di origine romana, dove l’acqua mantiene una temperatura piacevolmente calda, attorno ai 39°C, perfetta per una sosta rigenerante anche in pieno inverno.

Come Arrivare alle terme di San Casciano dei Bagni

In auto San Casciano dei Bagni è facilmente raggiungibile sia dal nord che dal sud dell’Italia tramite l’autostrada A1, con uscite a Chiusi-Chianciano Terme o Fabro.

La stazione ferroviaria più vicina è Chiusi-Chianciano Terme, da cui è possibile prendere un taxi o un autobus per raggiungere il borgo e le terme.

Per raggiungere i bagni liberi, dall’ingresso di San Casciano prendere la stradina in pendenza fino al lavatoio coperto alla base del colle. Proseguire quindi per circa duecento metri fino alle vasche in pietra dei bagni liberi. Questa zona è accessibile solo a piedi.

Giorni d’apertura e orari terme San Casciano dei Bagni

Fonteverde Spa è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, con chiusura anticipata alle 15 il martedì.

Prezzi terme San Casciano dei Bagni

Ingresso alla piscina termale terapeutica incluso utilizzo accappatoio Fonteverde:

Giornaliero: euro 30

Pomeridiano: euro 25

Weekend (sabato, domenica, festivo e prefestivo) solo giornaliero: euro 37

Trattamenti e Servizi del centro termale Fonteverde di San Casciano dei Bagni

L’ingresso giornaliero alla Day Spa di Fonteverde permette di accedere alle piscine termali con getti d’acqua, alla cascata idromassaggio, al percorso Bioaquam®, un trattamento multisensoriale unico, e al percorso etrusco, un mix di sauna, stufa e bagno turco, che rivisita in chiave moderna l’antica tradizione termale. Il centro termale Fonteverde Spa di San Casciano dei Bagni offre inoltre un’ampia gamma di massaggi e trattamenti per viso e corpo, dai più tradizionali alle tecniche di medicina estetica più innovative; sono inoltre disponibili vari percorsi di benessere, fisioterapia, dietologia e fitness.

Il centro propone anche trattamenti termali terapeutici, tra cui fangoterapia e cure inalatorie, accessibili in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Questo consente agli ospiti di beneficiare delle proprietà curative delle acque termali con un ciclo di trattamenti mirati, ideali per patologie vascolari e respiratorie. Per usufruire della convenzione, è sufficiente presentare una richiesta del medico di base con indicazione della patologia e del tipo di trattamento necessario; il pagamento del ticket avviene direttamente presso il centro termale.

Info utili terme San Casciano dei Bagni

Centro Termale Fonteverde, Località Terme 1, San Casciano dei Bagni (Siena)

Ricevimento spa: tel. 0578/572405

I trattamenti si possono prenotare online sul sito della struttura.