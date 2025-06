iStock Le destinazioni italiane virali su TikTok

In passato, le destinazioni di viaggio venivano scoperte con il passaparola, guardando documentari o spulciando tra le guide turistiche più famose. Poi sono arrivati i blog e i magazine del settore, sia online che offline. Oggi entrano in gioco nuove realtà: i social. In particolare, in base a diversi studi pubblicati negli ultimi anni, molte persone scoprono e scelgono dove organizzare il proprio viaggio prendendo ispirazione dai video pubblicati su TikTok.

Questo perché i social media hanno completamente trasformato il modo in cui viviamo e condividiamo i viaggi, diventando la voce dominante nelle narrazioni e amplificandone la risonanza a livelli mai visti prima. Una vetrina globale che ispira, influenza e crea tendenze, ma quali sono quelle relative alle vacanze 2025? Abbiamo analizzato i trend e queste sono risultate le destinazioni virali su TikTok in Italia!

Salento, l’immaginario dell’estate italiana

Tra le destinazioni virali c’è il Salento, la regione della Puglia famosa per il suo mare e per le sue architetture, ma non solo. I dati analitici mostrano che, negli ultimi 30 giorni, sono stati pubblicati 8.000 post, mentre in generale se ne contano ben 265.000. Si tratta di un trend, molto visto anche su Instagram, legato anche a quell’idea di ‘dolce vita’ e ‘vita lenta’ trasmessa da luoghi come Lecce e Gallipoli, tra un caffè bevuto in piedi al bancone, un’ape che scorrazza tra le vie e le signore sedute fuori dalle proprie case a prendere il fresco.

Sardegna e le sue spiagge da sogno

Anche la Sardegna è tra le destinazioni virali su TikTok in Italia. Negli ultimi 30 giorni sono stati pubblicati 6.000 post con l’hashtag “sardinia” e 217.000 in generale. Il motivo è semplice: il suo mare. Le coste sarde, famose per le acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca, sono perfette per video brevi che vanno facilmente virali, soprattutto quando girati in location d’eccezione come Cala Mariolu, La Pelosa o Cala Goloritzé, tra le protagoniste assolute della piattaforma.

L’attenzione degli utenti, però, è catturata anche dalle esperienze autentiche che possono essere vissute sull’isola: tra i video più guardati ci sono quelli dei TikToker che mostrano momenti di vita locale, come sagre tradizionali, cibo tipico e artigianato.

iStock

Costiera Amalfitana, lifestyle da sogno

Amalfi e le altre splendide località della costiera sono un magnete per chi, da una vacanza in Italia, ricerca un’atmosfera romantica e lifestyle da sogno. Su TikTok, i dati mostrano la creazione di 6.000 post negli ultimi 30 giorni con l’hashtag “amalficoast” e 244.000 in generale. I video pubblicati fanno ben capire quello che ci si aspetta da una vacanza in una delle mete italiane più ambite: dagli scenari mozzafiato offerti dalle scogliere a picco sul mare ai borghi come Positano, Amalfi e Ravello, per non parlare delle specialità gastronomiche, una su tutte il limoncello, e i tour in barca.

Capri e l’estetica da cartolina

L’hashtag “capri” su TikTok mostra 5.000 post creati negli ultimi 30 giorni e 322.000 in generale. Anche qui, come nel caso di Amalfi, l’estetica da cartolina mostrata nei video racconta la volontà di trascorrere una vacanza che combina lusso, bellezza naturale e atmosfera da sogno. Capri è visivamente spettacolare con i suoi scorci sul mare, i faraglioni suggestivi, le acque turchesi e i tramonti romantici.

Molti creator, inoltre, mostrano gite in barca private, aperitivi vista mare, boutique di alta moda e hotel esclusivi.

Ischia, tra scorci pittoreschi e piccoli borghi

La Campania spopola tra le destinazioni virali e, tra le più cercate, c’è Ischia. Negli ultimi 30 giorni sono stati creati 3.000 post, mentre in generale 91.000. Tra video ironici e riprese più estetiche, Ischia viene mostrata attraverso il suo mare, le sue specialità, come il coniglio all’ischitana o la pasta con frutti di mare, e per le diverse esperienze che si possono fare sull’isola, dalle terme ai tour in barca.