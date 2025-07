Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

IPA Vista esterna del centro termale di Abano Terme

Meta storica del benessere in Italia, Abano Terme è una delle località termali più conosciute e apprezzate d’Europa. Situata ai piedi dei Colli Euganei, nel cuore del Veneto, Abano è famosa per il suo fango termale dalle proprietà terapeutiche riconosciute anche dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Le Terme Euganee di Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo costituiscono la più grande stazione termale d’Europa specializzata in fangobalneoterapia e trattamenti termali, capostipiti delle terapie naturali che affondano le radici nell’epoca romana. Il concetto di Salus Per Aquam, da cui deriva l’acronimo SPA, nasce proprio qui: terapie che traggono beneficio dagli elementi naturali dell’acqua e della terra, perfettamente tollerate dall’organismo umano.

Più di 100 stabilimenti termali compongono questa rete d’eccellenza, vanto per tutto il Veneto del wellness. I numerosi hotel, ognuno con il proprio centro termale interno, sono specializzati in fangoterapia e trattamenti inalatori. Alle aree wellness si aggiungono le oltre 240 piscine termali interne ed esterne dove rilassarsi avvolti nel tepore dell’acqua. Nei singoli centri termali annessi agli hotel delle Thermae Abano e Montegrotto, la medicina termale si applica a una vasta gamma di patologie. Diversi hotel sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e offrono ogni tipo di attività curativa termale, supervisionata da direttori sanitari e personale specializzato.

Ecco tutte le informazioni pratiche per organizzare una visita alle terme convenzionate di Abano.

Come arrivare alle terme di Abano

Le strutture termali convenzionate con il SSN si trovano tra Abano Terme e Montegrotto Terme, a pochi chilometri da Padova, facilmente raggiungibili sia in auto che coi mezzi pubblici. Chi arriva in auto può uscire dall’autostrada A13 Bologna–Padova al casello Terme Euganee e proseguire lungo la SP16 in direzione Abano. Chi proviene dall’autostrada A4 Milano–Venezia può uscire al casello Padova Ovest. Per chi preferisce il treno, la stazione Terme Euganee-Abano-Montegrotto si trova sulla linea ferroviaria Padova–Bologna, mentre la stazione di Padova dista circa 12 km ed è servita da autobus di linea ogni 20 minuti circa. Dalla stazione è possibile raggiungere i centri termali a piedi o con mezzi pubblici. Da Padova e Venezia partono inoltre autobus extraurbani diretti, mentre all’interno del territorio termale circola anche un servizio navetta locale.

Giorni e orari di apertura delle Terme di Abano

Le strutture termali convenzionate con il SSN sono generalmente aperte dal lunedì al sabato, prevalentemente in fascia mattutina. In particolare:

Le fangobalneoterapie sono solitamente disponibili dalle 5 alle 12 , come avviene presso strutture come l’Hotel Terme Belsoggiorno, che in alcuni casi offrono turni anche la domenica mattina.

sono solitamente disponibili dalle , come avviene presso strutture come l’Hotel Terme Belsoggiorno, che in alcuni casi offrono turni anche la domenica mattina. Le cure inalatorie , tra cui aerosol, inalazioni e insufflazioni, si effettuano tra le 7 e le 13:30 circa, come presso le Terme La Contea. Alcuni stabilimenti garantiscono l’accesso fino alle 12:00 il sabato.

, tra cui aerosol, inalazioni e insufflazioni, si effettuano tra le circa, come presso le Terme La Contea. Alcuni stabilimenti garantiscono l’accesso fino alle 12:00 il sabato. Le piscine termali per uso benessere e i centri SPA, non convenzionati con il SSN ma disponibili negli stessi hotel, possono rimanere aperti dalle 8 alle 20, con alcune strutture che prolungano l’orario fino alle 23:30, in particolare nel weekend (es. Hotel Terme Eliseo, Aquis, Panta Rhei).

È sempre consigliata la prenotazione anticipata, sia per le cure convenzionate sia per l’accesso ai servizi wellness, soprattutto nei periodi di alta affluenza.

Prezzi e convenzioni delle Terme di Abano

Le cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale sono accessibili a tutti i cittadini italiani in possesso di una prescrizione del proprio medico di base. Ogni cittadino ha diritto a un ciclo all’anno di cure termali, pagando solo il ticket sanitario previsto (che può variare in base al reddito o all’eventuale esenzione). Le tipologie di cure incluse nella convenzione generalmente sono:

12 applicazioni di fango termale con bagno terapeutico;

12 bagni termali semplici;

12 cure inalatorie (inalazioni e aerosol);

12 insufflazioni endotimpaniche con supporto inalatorio.

Il costo del ticket varia generalmente da 3 a 55 euro. Alcune strutture propongono inoltre pacchetti per terapie senza soggiorno, particolarmente vantaggiosi per chi risiede in zona o vuole seguire un ciclo di cure senza pernottare. In parallelo, molte strutture offrono anche trattamenti liberi e giornate benessere a pagamento, con accesso a piscine termali, SPA e massaggi.

iStock

Trattamenti e servizi disponibili alle Terme di Abano

Le terme convenzionate di Abano offrono cure di comprovata efficacia, riconosciute dal Ministero della Salute. Il trattamento più caratteristico è la fangobalneoterapia, che combina applicazioni di fango termale maturato con bagni in acqua salsobromoiodica. È particolarmente indicata per chi soffre di artrosi, reumatismi, dolori muscolari e disturbi della colonna vertebrale.

Le terapie inalatorie, invece, aiutano a prevenire e trattare riniti, sinusiti, faringiti e altre affezioni dell’apparato respiratorio. I trattamenti sono sempre supervisionati da medici specializzati e personalizzati in base alle esigenze del paziente.

A questi si affiancano, nelle strutture più attrezzate, programmi di idrokinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione motoria e trattamenti estetici. Sono disponibili anche sedute di balneoterapia (bagni in acqua termale, docce idromassaggio, ginnastica vascolare, cure vascolari), massoterapia (massaggi terapeutici e fisioterapici), esperienze in grotta termale con vapori naturali, e percorsi dedicati allo sport e medicina termale, per una riabilitazione attiva in sicurezza. Inoltre, molte strutture propongono terapie per la cura delle patologie vascolari periferiche, trattamenti di otorinolaringoiatria, reumatologia, ginecologia, programmi di medicina preventiva e antiaging e percorsi di nutrizione e benessere psico-fisico.

Le piscine termali sono spesso accessibili anche a chi non usufruisce delle cure mediche, e offrono un’esperienza rigenerante per corpo e mente.

Trattamenti per i bambini

Le terme di Abano e Montegrotto sono anche una destinazione ideale per le famiglie con bambini. Alcuni stabilimenti termali offrono infatti trattamenti specifici per i più piccoli, in particolare cure inalatorie (come aerosol e inalazioni), che risultano utili per prevenire e curare sinusiti, bronchiti, laringiti e patologie dell’apparato respiratorio, molto diffuse in età pediatrica. Queste cure possono essere effettuate anche in braccio a mamma o papà, in ambienti accoglienti e dedicati. Inoltre, molte strutture propongono corsi di acquaticità per neonati e future mamme, grazie alla temperatura costante delle piscine termali (circa 35°C), ideale per il rilassamento e il benessere psicofisico.

Gli hotel per famiglie, convenzionati con il SSN, offrono anche servizi su misura: family room, menù dedicati, aree gioco, animazione, servizio baby-sitting su richiesta, biciclette con seggiolini e sconti sul soggiorno in base all’età.

Terme di Abano, info utili

Tutte le strutture convenzionate dispongono di spogliatoi, armadietti e assistenza sanitaria in loco. Il parcheggio è disponibile in quasi tutti gli hotel termali e nei pressi delle strutture più grandi sono presenti anche parcheggi pubblici. L’accesso è garantito anche a persone con disabilità, con ambienti attrezzati e personale formato per l’accoglienza.

Per accedere alle cure convenzionate è necessario presentare una prescrizione medica (la cosiddetta “ricetta rossa”) del proprio medico curante, nella quale sia indicato il tipo di patologia e il trattamento consigliato. La ricetta è valida per 365 giorni dalla data di emissione. È possibile prenotare le cure direttamente presso la struttura scelta, telefonicamente o presentandosi in reception.