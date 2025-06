Il Portogallo è una destinazione unica, che sa sorprendere viaggiatori di tutto il mondo. Qui ogni estate arrivano milioni di turisti, che si innamorano del suo mix irresistibile di natura selvaggia, storia e atmosfere rilassanti. Questo Paese è il luogo ideale per chi sogna una vacanza sul mare, ma senza rinunciare al fascino delle tradizioni e alla bellezza di paesaggi ancora genuini.

Il Portogallo è anche famoso, infatti, per le sue lunghe distese di sabbia dorata, che si alternano a enormi e scenografiche scogliere mozzafiato, calette segrete e grotte marine che sembrano scolpite dalla fantasia e che si affacciano sull’Oceano Atlantico.

Per chiunque sia in cerca di un pizzico di adrenalina tra le onde oceaniche dell’Atlantico, oppure per chi desidera rilassarsi e lasciarsi cullare dal solo delle onde, il territorio riesce a regalare spiagge perfette per tutte le esigenze. Ecco quali sono le spiagge più belle del Portogallo per questa estate, da sud a nord, fino alle sue isole, dove poter vivere un’estate da sogno.

Algarve: scogliere dorate e meraviglie scolpite dal mare

Nel profondo Sud del Portogallo si trova l’Algarve, une delle regioni più belle non solo del Paese, ma dell’intero continente europeo. Una regione che racchiude paesaggi davvero mozzafiato, una varietà di panorami quasi cinematografica. Tutto questo nonostante le sue dimensioni decisamente ridotte rispetto ad altre: a malapena cinque chilometri quadrati. Qui è possibile osservare pareti rocciose che si affacciano sull’immensità dell’Oceano Atlantico, grotte marine segrete, baie silenziose e tratti di spiaggia caratterizzati da acqua limpida e cristallina, perfetti anche per le famiglie.

La favolosa Spiaggia di Marinha

Una delle spiagge più belle della regione dell’Algarve è sicuramente Spiaggia di Marinha, in portoghese Praia da Marinha, che si trova nelle vicinanze della città di Lagoa. Si tratta di un vero e proprio monumento naturale, riconosciuta dalla Guida Michelin come fra le spiagge più belle del mondo, tanto da vincere in passato il premio come “Spiaggia d’oro”.

Cosa rende unica questa spiaggia? Sicuramente i suoi imponenti faraglioni scolpiti e modificati nel tempo dal vento e dall’acqua, che si ergono tra le diverse sfumature di turchese e verde smeraldo delle acque del Portogallo. Una piccola lingua di sabbia dorata circondata da scogliere di colore ocra, che al tramonto si accendono di riflessi dorati. Non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma anche una destinazione apprezzata da chi ama fare snorkeling o semplicemente nuotare in acque calme e trasparenti.

La Grotta di Benagil: anfiteatro naturale del Portogallo

Poco distante da questa spiaggia si trova anche la Grotta di Benagil, un luogo che attira ogni anno migliaia di visitatori. Una sorta di anfiteatro naturale, accessibile solo via mare, che è diventato famoso per il foro circolare sulla sua sommità, che lascia filtrare la luce del sole e che crea un gioco di riflessi unico e magico. È possibile entrare al suo interno solo in kayak o con una piccola imbarcazione. Un’esperienza che lascia il segno, ed è davvero facile capire perché questa grotta sia diventata uno degli scenari più fotografati del Portogallo e d’Europa.

Fonte: iStock

La caletta di Praia do Camilo

Proseguendo il viaggio nella regione dell’Algarve, non si può non visitare Praia do Camilo, nei pressi della magnifica cittadina di Lagos. Si tratta di una piccola caletta, incastonata tra due scogliere rossastre, che si raggiunge facilmente tramite una lunga scalinata in legno, che porta i visitatori alla scoperta di questo bellissimo angolo di Portogallo, tra la vegetazione mediterranea.

Il panorama, già dal primo gradino, è mozzafiato. Un luogo unico, anche per gli amanti della fotografia e che qui potranno sicuramente scattare foto indimenticabili. Poi, il contrasto tra l’azzurro dell’acqua e il rosso della roccia crea un’atmosfera quasi surreale, che si riflette anche sott’acqua, con fondali ricchi di pesci e giochi di luce. È il luogo perfetto per chi cerca un angolo intimo, lontano dal turismo di massa, ma non troppo isolato.

Alentejo: spiagge infinite e natura selvaggia

Spostandosi più a nord, la regione dell’Alentejo regala una costa completamente diversa. Una linea sicuramente meno frastagliata rispetto a quella dell’Algarve. Una costa più dolce, ma non per questo meno affascinante. Qui ci sono spiagge di sabbia lunghissime, spesso poco affollate anche durante l’alta stagione, circondate da un paesaggio che alterna dune di sabbia dorate, scogliere basse e vegetazione verde e selvaggia. La regione dell’Alentejo è la meta ideale per chi desidera ritrovare un contatto autentico con la natura e vuole scoprire le spiagge più belle del Portogallo.

La favolosa Praia da Zambujeira do Mar e Praia do Almogarve

Tra le perle da scoprire in questa zona del Portogallo c’è Praia da Zambujeira do Mar, ovvero uno dei tratti più suggestivi della Costa Vicentina portoghese. La sabbia dorata e fine di questa spiaggia si apre tra due promontori, che la proteggono dal vento e creano una piccola baia dove le onde dell’Atlantico arrivano creano uno scenario perfetto per gli appassionati di surf. Qui si trova anche il villaggio omonimo, arroccato sulla scogliera, che mantiene ancora un’anima genuina: case bianche, piccoli ristoranti e un’atmosfera senza tempo.

Poco più a nord, si trova anche Praia do Almogarve, una spiaggia che offre un’esperienza ancora più selvaggia. Le sue dune dorate si estendono alle spalle della spiaggia, colorate anche da una vegetazione rigogliosa che profuma l’aria di rosmarino e salsedine. È un luogo che incanta per il suo equilibrio tra mare e terra, dove è anche facile trovare angoli solitari anche nei mesi di alta stagione. Insomma: il luogo adatto per chi vuole scappare dalla frenesia del lavoro e delle grandi città e vuole riconnettersi con la natura.

Fonte: iStock

Le isole portoghesi, paradisi sospesi tra oceano e cielo: Madeira e le Azzorre

Per chi, invece, è alla ricerca di un’esperienza davvero unica e vuole scoprire alcune tra le più belle spiagge del Portogallo, alle le isole portoghesi sono la scelta giusta. Si tratta di luoghi unici, in grado di offrire scenari da cartolina e spiagge da sogno. Le Azzorre e Madeira, pur essendo mete ancora meno frequentate rispetto alla terraferma, custodiscono tesori naturali che meritano assolutamente di essere vissuti.

Nelle Azzorre, arcipelago vulcanico nel cuore dell’Oceano Atlantico, la natura domina incontrastata e regala panorami inimmaginabili. Tra le spiagge più affascinanti spicca l’isolotto di Vila Franca do Campo, al largo dell’isola di São Miguel. Si tratta di un antico cratere vulcanico sommerso, che ha formato una piscina naturale collegata all’Oceano Atlantico da un piccolo passaggio. Le sue acque, calme e cristalline, sono perfette per fare il bagno in un contesto decisamente unico al mondo, dove è possibile nuotare tra pareti verdi e dal silenzio quasi mistico dell’isola.

A Madeira, invece, terra di montagne e falesie, arcipelago conosciuto anche come le Hawaii d’Europa, trovare spiagge sabbiose può sembrare più difficile, ma esistono vere e proprie oasi balneari anche qui. Una delle più apprezzate a Madeira è Praia de Machico, situata vicino all’omonima cittadina di Machico, una bellissima spiaggia artificiale con sabbia dorata importata direttamente dal Sahara. La posizione di questa spiaggia è decisamente comoda e i fondali bassi la rendono ideale per le famiglie e per chi vuole godersi ore di relax a pochi passi da bar e ristoranti tipici. L’isola di Madeira è perfetta anche per chi ama esplorare: dopo un bagno rigenerante, infatti, si può partire per un’escursione lungo le famose levadas, i sentieri panoramici che attraversano l’isola e che regalano panorami unici sull’Atlantico.

Fonte: iStock

Il Portogallo è un luogo unico, un luogo speciale per la sua capacità di far sentire ogni viaggiatore a casa. La gentilezza delle persone, l’armonia dei paesaggi e quel mix perfetto tra natura, cultura e clima mite, creano un’esperienza che resta nel cuore. Qualunque sia la spiaggia scelta, una cosa è certa: ogni viaggiatore tornerà con la voglia di scoprire ancora di più.