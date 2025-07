La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Novità sulle dimensioni del bagaglio da riporre sotto il sedile

La proposta votata dalla Commissione Trasporti UE per standardizzare le misure ed eliminare i supplementi sul bagaglio a mano ha creato tante accese discussioni, sia tra le compagnie aeree che tra i viaggiatori. Quest’ultimi, da una parte, si sono divisi in due fazioni: chi è d’accordo con l’introduzione del bagaglio nel biglietto e chi, invece, preferisce continuare ad avvalersi della possibilità di scegliere, soprattutto per paura di un aumento delle tariffe.

Dall’altra parte, invece, ci sono le compagnie aeree low cost, direttamente coinvolte nella questione, che si sono inizialmente opposte alla proposta. Ora, alcune di loro stanno aggiornando le proprie politiche introducendo alcune novità sulle dimensioni consentite per il bagaglio da sistemare sotto il sedile, una su tutte Ryanair.

Nuove dimensioni del bagaglio Ryanair

Ryanair, dopo la proposta avanzata dalla Commissione Trasporti UE sul bagaglio a mano incluso nel biglietto, aumenterà le dimensioni massime consentite per il bagaglio da posizionare sotto il sedile. Attualmente, il bagaglio personale gratuito ammesso dalla compagnia misura 40 x 25 x 20 cm, corrispondenti a un volume di 20 litri.

Tuttavia, in seguito a un accordo tra le principali compagnie aeree europee per uniformare le dimensioni minime standard, la compagnia low cost incrementerà una delle misure, portando la profondità da 25 a 30 cm. Le nuove dimensioni saranno quindi 40 x 30 x 20 cm, con un volume complessivo di 24 litri.

Come ha dichiarato un portavoce Ryanair: “Questa modifica verrà implementata nelle prossime settimane, man mano che i misuratori di bagagli negli aeroporti verranno aggiornati”.

I nuovi standard per il bagaglio gratuito

Mercoledì scorso, l’associazione Airlines for Europe (A4E), che riunisce alcune delle principali compagnie aeree europee tra cui Ryanair, Lufthansa AG, Air France-KLM e IAG SA ha annunciato l’introduzione di nuovi standard riguardanti le dimensioni del bagaglio gratuito da posizionare sotto il sedile. Questi nuovi parametri, che i membri dell’associazione si impegnano a implementare entro la fine dell’estate, prevedono una dimensione minima standard di 40 x 30 x 15 cm.

L’iniziativa nasce dalla volontà di uniformare le politiche sul bagaglio a mano tra le diverse compagnie europee, facilitando così l’esperienza dei passeggeri e riducendo le confusioni durante l’imbarco. In questo contesto, anche EasyJet ha annunciato di voler andare oltre i requisiti minimi fissati da A4E, confermando il mantenimento delle proprie attuali franchigie gratuite per il bagaglio a mano, che prevedono dimensioni di 45 x 36 x 20 centimetri. Questa scelta punta a garantire ai propri clienti maggiore spazio e flessibilità durante i viaggi.

Tuttavia, alcune novità arrivano anche dalle compagnie non low cost, come Air France-Klm che cambia le regole del bagaglio a mano e dice addio al trolley gratuito. Dal 9 settembre, chi acquisterà la nuova tariffa “Basic”, pagherà meno il biglietto, ma non avrà più accesso al bagaglio gratuito.