Ferrara si accende d’estate: torna il Ferrara Summer Festival con grandi nomi della musica internazionale

Concerti imperdibili, eventi gratuiti e pacchetti esperienziali: Ferrara si trasforma in una destinazione estiva tra musica, cultura e bellezza rinascimentale

C’è qualcosa di magico nei festival musicali estivi: l’energia della musica dal vivo, il calore del pubblico, le notti all’aperto sotto le stelle e l’emozione di condividere momenti unici con amici e appassionati da tutta Italia. Partecipare a un festival è molto più di assistere a un concerto: è vivere un’esperienza, scoprire nuovi luoghi e lasciarsi sorprendere da atmosfere fuori dall’ordinario. E quando la musica incontra una città d’arte come Ferrara, il risultato è semplicemente indimenticabile.

Dal 17 giugno al 12 luglio 2025, Ferrara si prepara a vivere una delle stagioni più vibranti dell’anno: la sesta edizione del Ferrara Summer Festival è pronta a trasformare Piazza Ariostea, nel cuore del centro storico UNESCO, in un palcoscenico a cielo aperto.

Con oltre 100.000 presenze registrate nel 2024, il festival si conferma uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate italiana, capace di unire musica, arte e cultura in una cornice di rara bellezza architettonica. A pochi passi dal Castello Estense e dalle antiche mura cittadine, il pubblico potrà assistere a live d’eccezione e vivere Ferrara da una prospettiva unica.

I big della musica, in un programma da non perdere

L’edizione 2025 si annuncia ricchissima e variegata, con un cartellone che spazia dal rock internazionale al cantautorato italiano, passando per spettacoli teatrali e format esperienziali. Dopo le date di Slipknot (17 giugno) e Massive Attack (19 giugno), sono attesissimi altri nomi di spicco:

LYNYRD SKYNYRD – 29 giugno (unica data italiana)

– 29 giugno (unica data italiana) JUDAS PRIEST – 2 luglio (unica data italiana)

– 2 luglio (unica data italiana) SFERA EBBASTA, TANANAI, ALESSANDRA AMOROSO, ENRICO BRIGNANO, DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ

Tra gli eventi speciali figurano anche Teenage Dream, La Cena in Bianco, Fluo Run e La Notte dei Format, molti dei quali a ingresso gratuito.

Ferrara Summer Festival

Musica, cultura e… vacanza

Il Ferrara Summer Festival non è solo musica: è un invito a scoprire Ferrara. Durante le settimane del festival, i visitatori potranno partecipare a mostre, installazioni artistiche, incontri culturali e altre attività pensate per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

Per chi desidera vivere un’esperienza completa, sono disponibili pacchetti esperienziali che includono:

biglietto per il concerto

soggiorno in hotel

visite guidate della città

degustazioni e convenzioni con le realtà locali

Inoltre, per facilitare l’arrivo al festival, sono attivi pacchetti con trasporti in bus A/R da diverse città italiane.

Come partecipare

I biglietti per i concerti dei Slipknot, Judas Priest e Lynyrd Skynyrd sono in vendita esclusivamente su VivaTicket, mentre per tutti gli altri eventi è attiva la prevendita su TicketOne. Info e link diretti sono disponibili sul sito ufficiale: www.ferrarasummerfestival.it

Cosa vedere a Ferrara in un giorno: 5 tappe imperdibili prima del concerto

Se arrivate a Ferrara qualche ora prima del vostro live preferito, approfittatene per scoprire le meraviglie della città estense. Ecco 5 luoghi da non perdere:

Castello Estense – Il simbolo di Ferrara, con il suo fossato ancora pieno d’acqua e le torri panoramiche, è una tappa obbligata per immergersi nella storia rinascimentale della città. Cattedrale di San Giorgio – Un mix perfetto di stili romanico e gotico, proprio nel cuore della città. Palazzo dei Diamanti – Ospita mostre d’arte internazionali ed è celebre per la sua facciata decorata con oltre 8.500 blocchi di marmo a punta di diamante. Via delle Volte – Una passeggiata suggestiva tra i vicoli medievali meglio conservati d’Europa, perfetta per scattare foto e respirare l’atmosfera antica della città. Le Mura di Ferrara – Ideali per una passeggiata panoramica o un momento di relax nel verde, a pochi minuti dal centro.

Scoprire Ferrara durante il Ferrara Summer Festival significa immergersi in un’atmosfera unica, dove la musica incontra la storia, e ogni angolo racconta secoli di arte e cultura. Un’occasione perfetta per una fuga estiva all’insegna delle emozioni.