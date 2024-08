Spiaggia dell’Elefante, una Sardegna che lascia senza fiato

In Sardegna sono molte le calette da sogno che, con il loro paesaggio incontaminato, lasciano senza fiato: questa è una delle più belle in Costa Smeralda

Fonte: iStock La Spiaggia dell'Elefante con l'iconica roccia

La Sardegna è a tutti gli effetti un’isola che fa sognare con il suo mare e le spiagge da incanto. Molte di queste sono circondate dalla macchia mediterranea, creando un contrasto di colori unico, unito ai profumi che diventano parte della memoria olfattiva e del ricordo che porterete a casa dopo esserci stati. La natura, qui, ha dato il meglio di sé e, in vena di creatività artistica, ha creato anche delle rocce dalle forme animali di cui l’isola è ricca. Dalla roccia dell’orso a Palau alla roccia della tartaruga a Porto San Paolo, sono diversi gli scenari sardi che giocano con la nostra immaginazione, ma quello di cui parleremo in questo articolo lascia davvero senza fiato.

La Spiaggia dell’Elefante, dove dal nome avrete intuito che ospita una roccia la cui forma ricorda un cucciolo di pachiderma (sono riconoscibili perfettamente l’orecchio, il corpo e la proboscide), è un angolo di paradiso incontaminato, amato per le tonalità delle sue acque e per il candore della sua sabbia. Qui scopriamo dove si trova, come arrivare e come visitarla in modo responsabile.

Dove si trova

La Spiaggia dell’Elefante, composta da sabbia fine, è situata nella zona nord-est della Sardegna, in Costa Smeralda. Il suo mare, dalle tonalità turchesi, offre un fondale misto di sabbia e rocce e acque poco profonde. Protetta alle spalle da una rigogliosa vegetazione mediterranea, rappresenta una caletta molto piccola che, grazie alla sua posizione poco accessibile, è riuscita a mantenere intatta la sua bellezza.

Spiaggia dell’Elefante: come raggiungerla

La spiaggia può essere raggiunta sia via terra che via mare. Ecco quali sono le opzioni a vostra disposizione:

Via terra

Se arrivate da Porto Cervo, procedete per Cala di Volpe e Capriccioli fino alla via che conduce alla spiaggia La Celvia, segnalata sulla destra da una roccia. Una volta arrivati, lasciate l’auto nelle apposite aree di sosta e camminate verso la spiaggia La Celvia percorrendo un corridoio di pietre. Qui dovrete semplicemente camminare fino alla fine della spiaggia e salire sugli scogli che vi condurranno alla caletta. Non esiste un sentiero vero e proprio che conduca alla spiaggia, la via che passa dagli scogli è l’unico accesso via terra quindi consigliamo di indossare scarpe comode.

Via mare

Se avete noleggiato una barca per scoprire la Costa Smeralda da un punto di vista privilegiato, potete raggiungere la Spiaggia dell’Elefante fermandovi alla distanza stabilita per le imbarcazioni e arrivare alla caletta a nuoto.

Come visitarla in modo responsabile

La Spiaggia dell’Elefante, come tutte le altre spiagge della Sardegna, vanno visitate responsabilmente per contribuire alla loro salvaguardia e preservarne lo splendore. La caletta è ad accesso libero e non ci sono servizi: quello che viene con voi deve andare via, quindi raccogliete la spazzatura e riponetela in una busta o nel vostro zaino per buttarla negli appositi cestini situati nell’area parcheggio o direttamente presso il vostro alloggio. Ricordiamo, inoltre, che in Sardegna è vietato asportare, detenere o vendere anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare.