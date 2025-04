Fonte: iStock Scorcio mozzafiato di Cala Domestica

Cala Domestica è uno di quei luoghi capaci di imprimersi nel cuore al primo sguardo, un angolo di paradiso che la Sardegna custodisce con fierezza. Lontana dalla frenesia delle mete più battute, incanta con la sabbia finissima, che risplende sotto il sole, e un mare che sfuma in mille tonalità di turchese, come un dipinto che si rinnova a ogni ora del giorno. Intorno, falesie di candido calcare e l’onnipresente macchia mediterranea disegnano un paesaggio dove la natura domina sospesa tra cielo e acqua.

Ma non è solo la bellezza naturale a rendere Cala Domestica speciale. Poco distante dalla spiaggia, tra sentieri sabbiosi e profumo di mirto, riaffiorano i resti di antiche miniere, silenziosi custodi di una storia industriale che ha segnato in profondità questa parte di Sardegna. Oggi, le passerelle di legno permettono di attraversare le dune senza intaccarne la purezza, mentre strutture accoglienti attendono chi desidera fermarsi più a lungo.

Ancora, per chi ama il mondo sommerso, Cala Domestica promette emozioni intense: i fondali pullulano di vita e donano scorci ideali per la pesca subacquea. E per chi ha voglia di esplorare, la cala diventa il punto di partenza perfetto per scoprire altre meraviglie incastonate lungo la costa sud-occidentale dell’isola.

Dove si trova e come arrivare

Cala Domestica si adagia a soli due chilometri dal piccolo centro di Buggerru, comune che ancora oggi conserva l’anima forte di un passato minerario. Per raggiungerla occorre imboccare la strada provinciale SP83: un percorso che già da solo regala emozioni, tra curve che si affacciano su paesaggi di struggente bellezza e l’aria impregnata del profumo del mare.

Una volta arrivati, ci si deve affidare ai propri passi: l’auto va lasciata nel comodo parcheggio e da lì si prosegue a piedi, seguendo i dolci saliscendi delle dune che separano la strada dalla spiaggia. Non vi sono autobus o treni che conducono direttamente qui: Cala Domestica si conquista, si raggiunge solo se davvero lo si desidera.

Ed è forse proprio questa sua natura un po’ appartata a renderla ancora più magica, preservandola dall’assalto del turismo di massa.

La Spiaggia, un abbraccio dorato tra dune, mare e falesie

Diciamo subito che Cala Domestica non è “semplicemente una spiaggia”: è una piccola cattedrale della natura, dove ogni elemento racconta una storia. Camminando sulla sabbia soffice, compatta, che oscilla nei colori dal bianco all’ambrato, si percepisce il ricordo di secoli passati. Un tempo, infatti, questo angolo di paradiso era il cuore pulsante dell’attività mineraria locale: da qui partivano i carichi di minerale destinati a solcare i mari.

Oggi, restano solo tracce di quel passato, mentre il presente si apre in un abbraccio di colori puri e incontaminati. Sulla destra, un piccolo passaggio scavato tra le rocce conduce a una seconda, intima caletta: La Caletta, appunto, un rifugio perfetto per chi cerca riservatezza e silenzio, cullato soltanto dal suono delle onde.

La cala principale si presenta come una profonda insenatura, protetta da alte dune e falesie di calcare bianco che sembrano scolpite dal vento e dal tempo. Il mare, a sua volta, si tinge di sfumature che vanno dal verde smeraldo all’azzurro più intenso, mentre il profumo del ginepro e del lentisco avvolge come in un abbraccio.

Il fondale, basso e sabbioso con qualche scoglio qua e là, regala la possibilità di nuotare in tranquillità o di avventurarsi con maschera e boccaglio alla scoperta di pesci dai colori sorprendenti. Gli amanti della pesca subacquea trovano qui un vero eden: tra le acque limpide di Cala Domestica, infatti, la vita marina è ancora vibrante.

A rendere l’esperienza ancora più confortevole, la spiaggia è attrezzata con un chiosco che offre ristoro con bibite fresche, gelati e spuntini leggeri, oltre alla possibilità di noleggiare ombrelloni, sdraio, canoe e pattini. C’è anche un’area parcheggio, spazi dedicati ai camperisti e una passerella in legno che accompagna i visitatori sino alla riva.

La conformazione della cala, protetta dal maestrale, assicura acque sempre calme e ideali per rilassarsi senza pensieri.

Cosa vedere e cosa fare, tra antiche miniere e torri

Tra le onde trasparenti e il profumo salmastro della macchia, Cala Domestica custodisce un’anima antica, fatta di storie di uomini, di fatica e di coraggio: insomma, è un libro aperto sulla storia della Sardegna.

Qui, un tempo, le miniere di Buggerru brillavano come un faro di progresso industriale. La cittadina, soprannominata “La Petite Paris” per il suo fervore economico, visse un’epoca di straordinario sviluppo legato all’estrazione di minerali preziosi. E Cala Domestica ne era il crocevia: i minerali venivano trasportati fino alla spiaggia, caricati sulle navi e inviati in tutto il mondo. Passeggiando tra i resti arrugginiti dei macchinari e i ruderi delle strutture industriali, si può ancora percepire il battito lontano di un passato intenso e travagliato.

A dominio dell’intera baia, sulla sommità delle falesie, sorge la Torre Spagnola, antico baluardo difensivo costruito nel XVIII secolo. Le sue pietre scolpite dal vento raccontano di un’epoca di incursioni e conquiste, di galee che solcavano mari scintillanti sotto il sole cocente. Oggi, la torre si erge come un silenzioso guardiano di Cala Domestica, immersa in una cornice naturale che toglie il fiato.

Ma la Cala non invita soltanto a guardare e contemplare: le sue acque limpide e calme sono un invito irresistibile allo snorkeling e al nuoto, con sfumature che oscillano dal turchese più brillante al blu più profondo. Anche chi non ha grande esperienza trova un luogo sicuro dove abbandonarsi al piacere di lunghe nuotate o lasciarsi cullare dalle onde tranquille.

Per chi invece preferisce rimanere sulla terraferma, i sentieri costieri che si snodano tra la macchia mediterranea disegnano camminate emozionanti laddove si aprono scorci difficili da descrivere a parole, con viste panoramiche sulla baia e passaggi che conducono fino ai siti storici come la torre spagnola.