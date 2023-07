Le spiagge più bianche d’Europa: le più belle per l’estate

Se in Italia non possiamo lamentarci riguardo alle spiagge bianchissime da fare invidia a destinazioni esotiche, altre mete europee non sono di certo da meno. Se sognate distese di sabbia zuccherina e cercate, non vi deluderàa, a, con la sua popolare, lambita da acque cristalline e poco profonde, insignite della Bandiera Blu. L'ideale se non cercate la solitudine, perché è famosa per i suoi beach bar, i club, gli sport acquatici e le feste. (In foto, Nissi Beach)