5 canzoni che ti faranno sentire subito a Rio de Janeiro

Una megalopoli sul mare circondata da colline verdeggianti e dalla foresta pluviale che arriva fino in città. Le spiagge sono da sogno e si contrappongono alla crudeltà delle favelas mentre un Cristo Redentore imponente sorveglia e abbraccia ogni angolo della città.

Rio de Janeiro è bella da togliere il fiato, così imperfetta in tutte le sue sfaccettature da farla sembrare una creatura incantevole ma fragile da proteggere. Il folclore per le strade e per le spiagge fa però dimenticare tutti i suoi problemi e le persone allegre e informali fanno la loro parte.

Ecco perché Rio de Janeiro è in assoluto la città più amata di tutto il Brasile. La Cidade Maravilhosa, così la chiamano i brasiliani, è stata celebrata attraverso le parole di tantissimi musicisti e artisti che hanno dedicato dei brani alla città. Abbiamo selezionato per voi 5 canzoni che vi trasporteranno subito a Rio de Janeiro.

Cidade Maravilhosa di André Filho

La nostra selezione musicale non poteva iniziare che con una canzone simbolo del Paese intero. Lo storico brano Cidade Maravilhosa di André Filho, composto nel 1943, è un vero e proprio omaggio alla città di Rio de Janeiro. Tutti gli abitanti del posto la conoscono e la adorano.

Valsa de uma cidade di Antônio Maria Araújo de Morais e Ismael Netto

Rio de Janeiro è una città che entra nel cuore di tutti anche di chi non è carioca per nascita e questa canzone lo dimostra. Valsa de uma cidade è un brano scritto dal giornalista Antônio Maria Araújo de Morais, originario del Pernambuco, insieme al musicista Ismael Netto.

Garota de Ipanema di Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes

Garota de Ipanema è la canzone dedicata a Rio de Janeiro più famosa al mondo. Scritta da Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, il brano ha avuto moltissimi interpreti tra cui Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse, Madonna e anche Mina.

Samba do Avião di Antonio Carlos Jobim

A Antonio Carlos Jobim spetta il merito di un’altra canzone rappresentativa di Rio: Samba do Avião. Il testo del brano descrive e racconta tutte le meraviglie del paese e del sentimento che si prova qui, ogni volta che ci si ritorna.

I’am alive di Caetano Veloso, Criolo, Emicida, Lenine, Pretinho da Serrinha

Rio de Janeiro è custode della quarta foresta urbana più grande del Brasile, il polmone verde della Floresta da Tijuca. Per omaggiarla 4 musicisti famosi si sono riuniti al suo interno per celebrare l’immenso patrimonio naturale: proprio qui hanno composto e cantato la canzone I’am alive in occasione della giornata della terra del 21 Aprile 2014.