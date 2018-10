Cosa fare a Paros: vita notturna tra Parikia e Naoussa

editato in: da

Paros è una delle più grandi isole dell’arcipelago delle Cicladi, un tripudio di immagini e colori; sceglierla vuol dire fare un tuffo in un angolo della Grecia molto gettonato partecipando di giorno alla vita locale e godendo delle bellissime spiagge e preparandosi alla vita notturna che vi aspetta con molte proposte. La vita notturna a Paros è molto animata: sembra di essere in una costante atmosfera festaiola; Parikia e Naoussa sono i punti cardine del divertimento sull’isola.

Sia a Parikia che a Naoussa è il calar del sole a dare inizio alla movida e c’è solo l’imbarazzo della scelta. In questa guida, passeremo in rassegna entrambe le località per indicarvi i luoghi più trendy e frequentati dell’isola, per cui non vi rimane altro che riporre il costume da bagno che avete utilizzato durante la vostra giornata in spiaggia e aprire la valigia per scegliere l’outfit più adatto alla destinazione che andrete a scegliere.

La briosa Parikia…

Se decidete di recarvi a Parikia non potete non concedervi una serata al The Dubliner un complesso che arriva a contenere fino a 3.500 persone composto da una serie di locali. Ad esempio, potrete scegliere tra il Bar Salsa dove si balla musica caraibica e gli appassionati del genere latino americano potranno dimostrare le loro abilità; e il Dubliner, classico irish pub per concedervi un bicchiere di birra a prezzo ragionevole.

La zona più frizzante di Parikia, a Paros, dove vivere la vita notturna in pieno, è quella del lungomare dove sono collocati la maggior parte dei punti di intrattenimento tanto che l’area è identificata come la “via delle discoteche”. Una fra tutte la famosa Hard Rock, mentre per chi è alla ricerca di qualcosa di più tranquillo ubicato sempre sul lungomare c’è la discoteca Evinos.

L’Evinos apre alle sei del pomeriggio e permette di godere della vita notturna di Paros in maniera molto più soft. Potendo usufruire di un comodo e delizioso arredamento posto su terrazze panoramiche e ascoltando un gradevole sottofondo musicale vi regalerete quel pizzico di romanticismo che non guasta, mentre all’interno un mix di musica rock e funk farà divertire i più scatenati.

Proseguendo sempre presso il lungomare sud, l’Havana di Paros è un locale aperto solo da febbraio a novembre che vi porterà in un’atmosfera latina. Gli amanti del genere potranno contare su buona musica brasiliana e cubana, ma anche jazz e blues.

…e la caratteristica Naoussa

Spostandosi invece a Naoussa, noterete una vita notturna più raffinata rispetto a Parikia. Nostos, la discoteca per antonomasia dell’intera isola, nella stagione estiva pullula di giovani che si attardano per ballare fino alle prime luci dell’alba, così come all’Insomnia.

A detta di molti, per partecipare alla vita notturna di Paros nella più sofisticata Naoussa bisogna mettere in conto di spendere qualcosa in più rispetto a Parikia; i locali che competono con The Dubliner di Parikia sono Agosta, che dalla sua posizione domina una piccola piazzola sul porticciolo di Naossa, il Briky ed il Buena Vista.

Non solo discoteche

La vita notturna di Paros non è solo discoteche: ad esempio il bar Saloon D’Or uno dei più vecchi delle isole Cicladi, situato sul lungomare di Parikia, vi offrirà una gradevole atmosfera. Allo stesso modo, il bar Miromolos è un locale molto particolare, ricavato in una vecchia cantina dove potrete ascoltare musica dal vivo che spazia tra diversi generi, dal rock alla tipica musica greca. Nella via del Mercato troverete il Pirate uno fra i primi locali nati sull’isola: qui il perno portante è la musica jazz e blues non è raro che qualche musicista si fermi per regalare qualche pezzo improvvisato.

Ma se la vostra idea di vita notturna a Paros deve avere il sapore della cultura e della tradizione greca recatevi al bar Filarakia; l’esercizio apre alle 24 e si trova lungo la strada che porta a Naoussa. Una volta giunti nel locale verrete travolti dalla musica ellenica suonata dal vivo, e non resisterete alla tentazione di cimentarvi in qualche ballo popolare lasciandovi trasportare dalla tipica atmosfera greca. Mentre a Naoussa se preferite potete optare per i bar più conosciuti del luogo ovvero il Kiranos Cafè, il Cafè Karino e l’Amelie: sicuramente troverete fra questi quello che renderà la vostra serata molto piacevole.