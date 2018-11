Cosa fare a Natale in Abruzzo

editato in: da

Perché non trascorrere il Natale in Abruzzo? Ecco una panoramica dell’affascinante offerta turistica proposta dalla regione, per gli amanti del relax e dello sport.

Per molti novembre è un mese di passaggio, utile ad abituarsi lentamente a un clima un po’ più rigido, ma soprattutto a prepararsi al Natale. C’è chi decide di trascorrerlo a casa, circondato dai propri cari, e chi invece sta già studiando una strategia per staccare un po’ la spina e partire.

Restando nei confini italiani, una delle regioni più apprezzate per il periodo natalizio è senza dubbio l’Abruzzo. Tante le proposte interessanti per i turisti (e i locali), come gli speciali treni dei mercatini di Natale e non solo.

Esiste infatti una speciale linea ferroviaria che parte da Sulmona e passa per Roccaraso, nella Comunità Montana Alto Sangro e per Campo di Giove, nel Parco Nazionale della Majella. Un tour da sogno, su quella che tutti ormai chiamano la Transiberiana d’Italia. Perché questo nome? È presto detto, considerando i tanti paesaggi desolati attraversati, eppure mozzafiato. Una combinazione unica, che l’Abruzzo regala a chiunque decida di mettervi piede.

A ciò si aggiungono, come detto, i treni dei mercatini di Natale, con tour panoramico che dalla Valle Peligna passa attraverso il Colle Mitra, raggiungendo il Parco Nazionale della Majella. Una volta giunti a 1258 metri, i passeggeri potranno riscaldarsi con dolci tipici della tradizione natalizia e bevande calde. A questo punto si riprenderà il viaggio alla volta dei mercatini di Natale di Roccaraso e Campo di Giove.

Da Avezzano a Roseto degli Abruzzi, i mercatini tipici sono davvero tanti e tutti ricchi di colori e tradizioni. Chi non volesse lasciarsi guidare dal treno, potrà sempre organizzare un tour in auto, spostandosi in almeno tre dei sei più famosi. Ad Avezzano bancarelle attive dal 7 dicembre al 9 gennaio. Stessa data d’apertura per Campo di Giove, che concluderà il tutto però dopo pochi giorni, il 10 dicembre. Mercatini lampo anche a L’Aquila, dall’8 al 10 dicembre, e a Pacentro, dall’8 al 9 dicembre. Decisamente più duraturi invece quelli di Pescara e Roseto degli Abruzzi, rispettivamente dal 2 dicembre al 6 gennaio e dall’8 al 31 dicembre.

Spazio inoltre anche agli amanti dello sport, con l’Abruzzo che offre svariati comprensori sciistici, a partire da Alto Sangro, che è il più importante dell’Italia centro meridionale. A disposizione vi sono 90 km di piste, suddivise per difficoltà, con quelle più famose site a Roccaraso: Pratello, Aremogna e Pizzalto.

A questo comprensorio si aggiunge poi quello di Campo Felice – Rocca di Cambio, con 28.6 km di piste. Sono 20 invece i chilometri in discesa per Monte Magnola – Ovindoli e, per completare il trittico delle località più celebri, ecco Prati di Tivo, con 15 km. L’offerta turistica in Abruzzo è intrigante per tutti i 12 mesi, all’insegna del relax e del contatto con la natura. Come dire di no a una delle regioni più belle d’Italia.