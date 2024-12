Dove sciare in Abruzzo, le località migliori

Dai paesaggi pittoreschi di Roccaraso e Rivisondoli, alle montagne innevate nei pressi di Ovindoli: ecco i migliori posti dove sciare in Abruzzo e le info su come arrivare e sui prezzi degli skipass.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Una donna scia sulla neve in Abruzzo

L’Abruzzo, una regione ricca di fascino naturalistico e culturale e di paesaggi straordinari, è la meta ideale per chi cerca una combinazione perfetta di natura incontaminata e sport invernali di alta qualità. Le sue montagne imponenti, le valli mozzafiato e i borghi incastonati tra cime innevate offrono un panorama unico, che fa da cornice a un’esperienza sciistica indimenticabile. Se, da un lato, l’Abruzzo è conosciuto per le sue tradizioni millenarie, dall’altro durante l’inverno è un paradiso per gli appassionati di sci e snowboard, che possono godere di impianti moderni e ben attrezzati, in una delle regioni più affascinanti d’Italia.

Le località sciistiche abruzzesi, con le loro piste perfettamente curate e la qualità degli impianti, rappresentano il punto di riferimento ideale per chi cerca una vacanza attiva in montagna. Ogni area sciistica ha le sue caratteristiche peculiari: dalle stazioni più famose come Roccaraso, Campo Imperatore e Passo Lanciano, che attirano sportivi di ogni livello, a quelle più intime e tranquille, perfette per chi cerca un’esperienza più rilassante e a contatto con la natura.

In questo articolo, vi indicheremo quali sono le principali stazioni sciistiche abruzzesi, fornendovi informazioni dettagliate sugli impianti, i prezzi degli skipass, le modalità di accesso e la stagione di apertura. Ogni località sciistica è un mondo a sé, con diverse opzioni per gli amanti dello sci alpino, dello snowboard, ma anche per chi preferisce il più tranquillo sci di fondo o le passeggiate con le ciaspole. Inoltre, tutte le località sono facilmente raggiungibili da città come L’Aquila e Pescara, permettendo di godere appieno della bellezza selvaggia della regione senza dover percorrere lunghe distanze.

Sia che si tratti di esperti che cercano le piste più impegnative, sia di famiglie con bambini che desiderano approfittare di percorsi più semplici e sicuri, l’Abruzzo è la meta ideale per gli sport invernali. I prezzi degli skipass sono competitivi rispetto alle altre destinazioni italiane e, spesso, più convenienti, il che rende queste località accessibili a tutti. La stagione sciistica, generalmente, va da dicembre a marzo, ma alcune località offrono anche la possibilità di praticare sci fino a primavera inoltrata, grazie all’alta quota delle sue montagne.

Alto Sangro

Immerso nel cuore degli Appennini, Alto Sangro rappresenta la destinazione ideale per chi cerca una connessione autentica con la montagna, in ogni sua sfumatura. In questa splendida area, la natura selvaggia e incontaminata si mescola perfettamente con un ampio ventaglio di attività all’aria aperta, offrendo esperienze straordinarie durante tutto l’anno.

In inverno, Alto Sangro si trasforma in uno dei paradisi sciistici più apprezzati d’Italia, grazie alle sue località rinomate come Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo. Le sue piste perfettamente curate soddisfano le esigenze di tutti gli amanti degli sport invernali: dalle discese più veloci per gli sciatori esperti, alle piste per principianti e alle aree dedicate allo snowboard e allo sci di fondo. La qualità degli impianti, moderni e ben attrezzati, insieme alla bellezza del paesaggio montano, fanno di questa zona una meta ambita per chi cerca emozioni sulla neve.

Quando l’inverno lascia spazio alla primavera e all’estate, Alto Sangro non perde il suo fascino, trasformandosi in un rifugio perfetto per gli amanti della natura. Con la neve che si scioglie, emergono sentieri panoramici, verdi prati e boschi rigogliosi, ideali per chi ama il trekking, le escursioni o la mountain bike. Ogni stagione regala un volto nuovo alla montagna, che invita ad esplorare a piedi o in bicicletta i suoi paesaggi mozzafiato. L’aria fresca e pulita, unita alla tranquillità dell’ambiente naturale, rende ogni attività un’opportunità per riconnettersi con il ritmo più autentico della natura.

Sia che si scelga l’inverno per scivolare sulle sue piste, sia che si preferisca l’estate per godere della sua quiete, Alto Sangro è una meta che sa come conquistare i suoi visitatori, regalando emozioni e panorami in ogni stagione.

Piste e impianti di risalita:

Con un totale di 140 km di piste e ben 32 impianti di risalita, la zona offre una vasta gamma di percorsi, suddivisi in azzurre (facili), rosse (medie) e nere (difficili), perfette per tutti i livelli di abilità. Gli impianti di risalita, moderni e ben gestiti, includono cabinovie, seggiovie, skilift e tapis roulant, che assicurano un’esperienza sciistica fluida e comoda.

Inoltre, l’Alto Sangro è un luogo ideale anche per gli amanti dello sci di fondo, una disciplina che si pratica su terreni meno ripidi, con il tacco dello scarpone non agganciato, e che permette di esplorare le bellezze naturali della regione in modo più rilassato rispetto allo sci alpino. Con oltre 100 anni di tradizione nello sci alpino e una gestione esperta da più di trent’anni, questa località è perfetta per vivere una vera e propria esperienza sulla neve.

Quando aprono:

La stagione sciistica generalmente inizia da novembre e si protrae fino ad aprile, a seconda delle condizioni meteorologiche.

Come arrivare:

Raggiungere l’Alto Sangro è semplice e comodo grazie alla sua ottima rete di collegamenti. I visitatori possono arrivare facilmente ai principali parcheggi situati nelle località sciistiche della zona, tra cui Montepratello, Aremogna, Pizzalto, Gravare – Aremogna e Macchione – Aremogna. Questi parcheggi sono strategicamente posizionati per garantire un accesso rapido e diretto agli impianti di risalita, permettendo di iniziare subito la propria giornata sulla neve senza stress.

Prezzi:

Il costo dello skipass giornaliero per adulti è di 56 €, mentre per junior e senior è di 50 €. Per lo skipass mattutino, il prezzo per gli adulti è 49 €, mentre per junior e senior è di 44 €.

Campo Felice

Situato nelle vicinanze di L’Aquila, Campo Felice è una località sciistica molto apprezzata per la sua accessibilità e le piste di media difficoltà. Il comprensorio si estende su un’altitudine che va dai 1.300 ai 2.100 metri, con impianti che garantiscono neve sicura anche nei periodi più critici.

Piste e impianti di risalita:

Gli impianti di risalita di Campo Felice (che sono 15) offrono un accesso rapido e comodo alle piste (di cui se ne contano ben 24), con 9 seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti e 1 manovia, garantendo una portata complessiva di 23.000 persone all’ora. La località è dotata di un impianto di innevamento moderno, con 380 cannoni in grado di coprire oltre 35 km di piste. Questo sistema avanzato permette una produzione costante di neve, anche a temperature marginali, grazie a 40 sonde di rilevamento termico che monitorano le condizioni meteo e attivano automaticamente i cannoni quando necessario. L’impianto è completamente autonomo dal punto di vista idrico, grazie alla presenza di due laghi di accumulo con una capacità complessiva di 82 milioni di litri.

Quando aprono:

La stagione sciistica parte generalmente da dicembre e dura fino a fine marzo.

Come arrivare:

Arrivare a Campo Felice è semplice e comodo grazie alla sua posizione ben collegata. Dopo aver lasciato la rete autostradale, è possibile raggiungere facilmente la località in pochi minuti.

Da Roma: si percorre l’Autostrada A24 in direzione L’Aquila e si esce all’uscita Tornimparte (km 84), proseguendo sulla bretella di raccordo che porta direttamente alla base degli impianti (km 16). In alternativa, per raggiungere il versante Brecciara (Rocca di Cambio), si prende la SS 696 fino alla galleria di Serralunga, che collega la piana di Campo Felice all’Altopiano delle Rocche (circa 1,3 km).

Da L’Aquila: per raggiungere il versante Brecciara, basta seguire le indicazioni per Avezzano, Rocca di Cambio e Campo Felice fino alla base della seggiovia Brecciara (km 20). Se si desidera arrivare al versante di Campo Felice, si prende la SS 584 per Lucoli fino alla base degli impianti, oppure si può percorrere l’Autostrada A24 in direzione Roma, uscire a Tornimparte.

Prezzi:

Gli skipass giornalieri per la stagione invernale variano in base al periodo. Durante la bassa stagione, che va dall’apertura degli impianti fino al 20 dicembre 2024 e dal 17 marzo 2025 fino alla chiusura, il prezzo per gli adulti è di € 36,00, con una tariffa ridotta per i convenzionati a € 34,00 e uno speciale martedì a € 32,00. Nel periodo dell’altissima stagione, dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il prezzo per gli adulti sale a € 43,00, con i convenzionati a € 40,00, mentre lo speciale martedì non è disponibile. Per la stagione (dal 7 gennaio al 16 marzo 2025), gli skipass giornalieri hanno un costo di € 39,00 nei giorni feriali e € 41,00 nei festivi per gli adulti, mentre i convenzionati pagano € 36,00 nei feriali e € 38,00 nei festivi.

È disponibile anche una promozione “Speciale martedì” a € 36,00. Inoltre, sono previsti sconti speciali per alcune date: il 14 febbraio 2025 (San Valentino) e l’8 marzo 2025 (Festa delle Donne), con un prezzo per tutti di € 34,00. Per chi preferisce uno skipass a tempo, i prezzi partono da € 22,00 per 1 ora e arrivano a € 40,00 per 4 ore durante l’altissima stagione. Per coloro che desiderano utilizzare gli impianti solo per il trasporto pedonale sulle seggiovie Brecciara e Campo Felice, il costo di una corsa andata e ritorno è di € 12,00.

Passo Lanciano-Maielletta

La stazione sciistica di Passo Lanciano-Maielletta è situata nel cuore del Parco Nazionale della Majella, ed è famosa per la sua atmosfera tranquilla e per la varietà delle sue piste. Il comprensorio è ideale per chi cerca un posto lontano dalla folla ma con impianti ben attrezzati.

Il comprensorio offre una varietà di piste, che si adattano sia ai principianti che agli sciatori esperti. Le piste da sci alpino si snodano tra boschi di conifere e panorami mozzafiato, con una vista spettacolare sulla valle sottostante e sulla Majella. Gli impianti di risalita, tra cui seggiovie e skilift, sono progettati per garantire un accesso rapido e confortevole alle piste. Nonostante la sua dimensione contenuta rispetto ad altri comprensori più famosi, la località si distingue per l’efficienza dei suoi servizi e per la qualità della neve, resa perfetta grazie all’innevamento artificiale.

Piste e impianti di risalita:

Gli impianti di risalita di Campo Felice sono composti da 10 impianti: 1 seggiovia, 6 skilift, e 3 tapis roulant, con una capacità totale di trasporto di 23.000 persone all’ora. Le piste da sci alpino ammontano a 14 km complessivi, suddivisi in 4 km di piste facili e 10 km di piste medie. Non ci sono piste difficili per lo sci alpino. Per gli appassionati di sci di fondo, sono disponibili 5 km di piste dedicate.

Quando aprono:

La stagione invernale parte generalmente metà dicembre e si estende fino a marzo, ma l’apertura è sempre soggetta alle condizioni di neve.

Come arrivare:

Il comprensorio si trova a circa 20 km da Chieti e 80 km da Pescara. Da Chieti, si può seguire la SS84 fino a Passo Lanciano. Il percorso è agevole e ben segnato.

Prezzi:

Lo skipass giornaliero per adulti costa circa € 30. Sono disponibili pacchetti sconto per famiglie, scuole e gruppi.

Colle Rotondo – Scanno

Il comprensorio sciistico di Colle Rotondo si distingue per la varietà delle sue piste, tutte dotate di innevamento programmato, che soddisfano le esigenze di sciatori di ogni livello. Le sue piste impegnative sono ideali per i più esperti, mentre le piste più semplici sono perfette per i principianti o per chi vuole praticare lo sci in modo rilassato.

Oltre alle tradizionali discipline sciistiche, il comprensorio di Scanno offre una varietà di attività alternative per il divertimento e il relax, come il carving e il telemark. Inoltre, sono presenti piste dedicate al bob e allo slittino, che consentono di divertirsi in tutta sicurezza, anche per i più piccoli. Per gli appassionati di sport su ghiaccio, c’è anche la possibilità di praticare il pattinaggio sul ghiaccio, aggiungendo un tocco di magia alla propria esperienza in montagna.

Piste e impianti di risalita:

Le piste si sviluppano lungo i pendii di Monte Rotondo (1878 m slm), scendendo fino ai rifugi di Colle Rotondo e coprono un totale di oltre 15 km di tracciati. Tra queste, la più famosa e affascinante è sicuramente la “Pistone”, che parte dalla cima di Monte Rotondo e scende fino alla stazione intermedia della seggiovia, situata a 1250 metri. Questo percorso offre una vista mozzafiato e un’esperienza unica di sci, adatta agli amanti della velocità e della tecnica.

Quando aprono:

La stagione sciistica di Scanno inizia di solito metà dicembre e continua fino a marzo.

Come arrivare:

Per raggiungere Scanno, è necessario percorrere la SS83 da Sulmona, che dista circa 30 km dalla località sciistica.

Prezzi:

Lo skipass giornaliero per adulti è di circa € 25, ma i prezzi possono variare a seconda del periodo e delle condizioni meteo.

Ovindoli Monte-Magnola

La stazione sciistica di Monte Magnola Impianti, situata nel cuore del Parco Regionale Velino-Sirente, offre un’esperienza invernale completa a partire dai 1500 metri fino ai 2000 metri di altitudine. Grazie alla sua favorevole esposizione a nord, la stagione sciistica qui è una delle più lunghe del Centro Italia, con la possibilità di sciare dai primi di dicembre fino a maggio, con circa 130-150 giorni di neve ogni anno.

Piste e impianti di risalita:

Il comprensorio vanta 21 piste per un totale di 30 km, adatte a tutti i livelli di difficoltà, dalle facili piste blu alle difficili nere, passando per quelle rosse di difficoltà media. Il tutto è supportato da un avanzato sistema di innevamento programmato che garantisce condizioni perfette per sci alpino, snowboard, freestyle, freeride, sci di fondo, snowkite e nordic walking. Inoltre, la zona è dotata di uno snowpark attrezzato, diviso in due aree, per gli appassionati di snowboard e freestyle.

Gli impianti di risalita sono all’avanguardia, con 11 impianti che includono 3 seggiovie triposto, 2 seggiovie esaposto automatiche, 1 sciovia, 4 tapis roulant coperti e 1 telecabina automatica a 8 posti, per una portata oraria complessiva di circa 21.000 persone.

Quando aprono:

La stagione sciistica di Ovindoli inizia generalmente verso la prima metà di dicembre e continua fino agli ultimi giorni di marzo.

Come arrivare:

Per raggiungere Monte Magnola Impianti da Roma, si può prendere l’Autostrada A25 direzione Pescara e uscire ai caselli Magliano dei Marsi (proseguendo verso Massa d’Albe e Forme) o Aielli/Celano (seguendo poi la S.S. 5 bis per Ovindoli).

Da Pescara, si percorre l’Autostrada A25 direzione Roma e si esce al casello Aielli/Celano, seguendo la S.S. 5 bis per Ovindoli.

Da Perugia, si percorre l’E80 fino a Terni, poi si attraversano le Marmore e si prosegue sulla Superstrada Rieti-Valle del Salto, per arrivare a Magliano dei Marsi e proseguire verso Ovindoli.

Da Napoli, si prende l’A1 direzione Roma e si esce a Cassino. Da lì, si segue la Superstrada Cassino-Sora-Avezzano, si esce ad Avezzano Centro e si prosegue in direzione Celano e Ovindoli.

Prezzi:

Le tessere giornaliere per la stagione sciistica sono suddivise in diverse fasce di prezzo, con promozioni speciali e sconti stagionali. Durante il periodo promozionale, che va dall’apertura fino al 15 dicembre 2024, i prezzi per gli adulti partono da 34,00 € per uno skipass di 4 ore, con una riduzione per i ragazzi (nati dopo il 27 novembre 2006) e per le offerte speciali come il Martedì o le giornate festive come il 14 febbraio (San Valentino) e l’8 marzo (Festa delle Donne), con tariffe che vanno da 30,00 € a 34,00 €.

Durante l’altissima stagione, che va dal 16 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 e dal 1 febbraio al 9 marzo 2025, i prezzi aumentano, con uno skipass giornaliero per adulti a 42,00 €. In alta stagione, dal 6 gennaio al 31 gennaio 2025 e dal 10 marzo al 30 marzo 2025, i prezzi variano tra 40,00 € e 37,00 € per gli adulti, mentre i ragazzi pagano tariffe più basse, che vanno da 28,00 € a 33,00 €.

Infine, nella bassa stagione, dal 31 marzo 2025 fino alla chiusura, i prezzi diminuiscono, con tariffe giornaliere a partire da 30,00 € per gli adulti e 26,00 € per i ragazzi, con alcune esclusioni per particolari promozioni e periodi specifici. Inoltre, le tariffe comprendono anche vari tipi di biglietti, come quelli per il telecabina (andata e ritorno o solo andata).