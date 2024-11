Brunico: mercatini a Natale tra tradizione, cultura e natura

Fonte: iStock Assapora la calda e accogliente atmosfera dei mercatini di Natale di Brunico

Quale atmosfera potrebbe essere più natalizia di quella offerta da una deliziosa cittadina di montagna, con la vista sulle cime innevate tutt’attorno? Se l’idea ti attira, la meta che devi scegliere per queste feste, tra una vastissima offerta di mercatini di natale in Italia e Europa, è Brunico, in Alto Adige: trascorrerai le tue giornate all’insegna del calore delle tradizioni locali, dell’originale mercatino di Natale altoatesino e della splendida natura circostante.

Dove e quando si tiene il mercatino di Natale di Brunico

Il mercatino si tiene in via Bastioni, in Piazza Tschurtschenthaler e in via Ragen di Sopra, dalle 17:00 del 28 novembre fino al giorno dell’Epifania. Questi gli orari di apertura:

lunedì – domenica e festivi: ore 10.00–19.00

24 dicembre: ore 10.00–14.00

25 dicembre: chiuso

31 dicembre: ore 10.00–19.00

1 gennaio: ore 10.00–19.00

Le baite dedicate al servizio ristorazione, con le più golose offerte gastronomiche del territorio, osservano questi orari:

Domenica – giovedì: ore 10.00–20.00

Venerdì, sabato e prefestivi: ore 10.00–21.00

La particolarità del mercatino di Natale di Brunico e in generale di quelli altoatesini, è l’attenzione ai prodotti regionali esposti. Sia che si tratti dell’offerta gastronomica degli stand che propongono le ricette tipiche della cucina del territorio che di quelli dedicati all’artigianato locale con l’offerta di oggetti in legno, prodotti in lana e gioielli originali, troverai tutto ciò che ti aspetti, e anche di più, girando tre le suggestive baite del mercatino. Inoltre, la manifestazione di Brunico ha ottenuto il certificato di Green Events, che segnala gli eventi che seguono criteri di sostenibilità, per l’utilizzo consapevole e attento delle risorse.

Fonte: iStock

Oltre il mercatino: le altre attività

Non solo mercatini! Ci sono diverse attività messe in campo per rendere la tua visita a Brunico, nel periodo delle feste, indimenticabile e adatta ad ogni esigenza. Sono davvero molte e alcune decisamente originali. Tra queste, segnaliamo:

Una novità per i piccoli: la pista di biglie in legno al Ragen di Sopra

in legno al Ragen di Sopra Ammira gli alberi di Natale saranno decorati dalle associazioni sociali di Brunico

saranno decorati dalle associazioni sociali di Brunico Il fienile dei profumi : si tratta di un’esperienza sensoriale davvero originale eunica, dove lasciarsi avvolgere dagli aromi speziati, dolci e avvolgenti, tipici della tradizione altoatesina

: si tratta di un’esperienza sensoriale davvero originale eunica, dove lasciarsi avvolgere dagli aromi speziati, dolci e avvolgenti, tipici della tradizione altoatesina Un regalo davvero particolare per la tua casa? Puoi portare via con te il Profumo di Natale di Brunico , acquistandolo presso l’ufficio informazioni in Piazza Municipio

, acquistandolo presso l’ufficio informazioni in Piazza Municipio Ami i prodotti tessili altoatesini? Al Fienile Natalizio troverai quelli realizzati dalle ditte locali Ulbrich e Moessmer

troverai quelli realizzati dalle ditte locali Ulbrich e Moessmer Presepe vivente e tradizionali corni alpini : li potrai osservare e ascoltare proprio all’interno dei mercatini

: li potrai osservare e ascoltare proprio all’interno dei mercatini Il Corteo di San Nicolò: si parte dal Ragen di Sopra, attraverso la via Centrale fino a Piazza Tschurtschenthaler, per seguire e accompagnare il santo

Come raggiungere Brunico

Brunico è comodamente raggiunbile in auto, bus e in treno. Ti suggeriamo caldamente quest’ultima scelta, sia per motivi ambientali che per la facilità di spostamento nella zona che questo mezzo consente. La stazione si trova a due passi dal centro, mentre gli autobus fermano proprio in via Bastioni, esattamente di fronte all’ingresso del mercatino. Inoltre, acquistando la Bruneck Kronplatz Card, puoi utilizzare gratuitamente tutti i mezzi di trasporto pubblico in Alto Adige mentre ricorda che tutti i parcheggi del centro di Brunico sono a pagamento.

La Bruneck Kronplatz Card ti offre inoltre l’entrata gratuita in 70 musei dell’Alto Adige e diversi sconti in molti esercizi commerciali e strutture per il tempo libero. Infine, ricorda che potrai spostarti comodamente, sia in autobus che in treno, e sempre con lo stesso biglietto, tra tutti e 5 i Mercatini di Natale Originali dell’Alto Adige. Ricorda solo che tra il 15 dicembre e il 26 gennaio ci sarà una chiusura parziale della linea ferroviaria della Val Pusteria, con servizio sostitutivo di bus.

Cosa fare a Brunico e dintorni nel periodo delle feste

Il rinomato centro storico di Brunico, con i suoi frontoni, le facciate colorate e lo sfondo il Plan de Corones innevato, è una delle destinazioni più amate durante il periodo di Natale, non solo per il suo celebre mercatino: qui si incontrano natura e cultura, boutique, enoteche e ristoranti eleganti, originali musei e tante opportunità per fare sport. Non limitare quindi la tua visita al solo, affascinante, centro storico medievale.

Tutta Brunico, con le sue casette di legno, durante le feste è un incanto. Già deliziosa di suo, il capoluogo storico, culturale, economico e amministrativo della Val Pusteria si accende nelle settimane dedicate alle tradizioni del periodo dell’Avvento, con ghirlande e luminarie a decorare ogni suo vicolo. E se a un certo punto sentissi il bisogno di rifugiarti nella natura, potrai scegliere tra ogni tipo di esperienza attiva in montagna, come scii alpino e di fondo nei comprensori circostanti, escursioni con e senza le ciaspole, semplici passeggiate.

Fonte: iStock

Il comprensorio sciistico di Pla de Corones, con le sue 121 km di piste, 31 moderni impianti di risalita e di innevamento, apre ufficialmente i battenti il 30 novembre. Dopo lo sport, potrai rilassarti e regalarti una pausa benessere al Cron 4, tra piscine e un’ampia area per la sauna.

Non ultimo, potrai dedicare del tempo alla buona musica, sfruttando il ricco calendario di eventi proposto dall’ente del turismo locale. I concerti di musica natalizia sono previsti dal mercoledì al sabato sia in forma itinerante che con appuntamenti fissi: ogni mercoledì il concerto si tiene al Ragen di Sopra, ogni giovedì goditi il concerto in Piazza Tschurtschenthaler

Per quanto riguarda le mostre, ti consigliamo senz’altro una visita al museo LUMEN, in cima a Plan de Corones, dedicata alla storia dei fotografi e della fotografia di montagna di tutto il mondo, e una al Castello di Brunico, per il Messner Mountain Museum Ripa, aperto dal 7 dicembre, dove scoprirai l’affascinante e a volte dura vita dei popoli della montagna, o ancora il MMM Corones, l’edificio progettato da Zaha Hadid in cima al “panettone” di Plan de Corones, a 2.275 mt. di altezza, che offre una vista incredibile sulle Dolomiti.

Fonte: iStock

Inoltre, ogni lunedì alle 15:30, è prevista la partenza di una passeggiata non impegnativa e su percorso pianeggiante, alla scoperta della storia e delle particolarità del centro storico di Brunico. Il punto di ritrovo è in piazza Municipio, davanti all’ufficio dell’Associazione Turistica. La visita guidata dura circa un’ora e trenta al costo di 5€, per i possessori della Bruneck Kronplatz Card, 15€ senza. Per parteciparvi, è necessario prenotare.