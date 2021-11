Le luci della Ville Lumière si accendono: Parigi è un incanto

Quando il calendario segna l’arrivo della stagione natalizia, sappiamo già che molti dei luoghi a noi più cari sono pronti ad accoglierci con nuovi look, inediti e festosi. È un aspetto magico quello che assumono paesi, villaggi, città e capitali europee in vista del Natale, fatto di luci straordinarie, di decorazioni e addobbi, di entusiasmo e calore. E Parigi, che da sempre ci incanta e ci meraviglia con la sua arte, con l’architettura, e col suo romanticismo, non poteva non sorprenderci, perché anche se non sembra possibile, vestita a festa, la Ville Lumière è ancora più bella.

È uno spettacolo di luci, vetrine decorate, giostre e Carousel, di piste sul ghiaccio e di persone che passeggiano spensierate in quell’atmosfera che ci catapulta all’interno di una fiaba bellissima. Romantica e colorata, Parigi durante il periodo dell’Avvento è davvero magica.

Le luminarie fanno da cornice ai viali principali della città e ai monumenti che già conosciamo, rendendo straordinaria anche una semplice passeggiata. La magia del Natale si snoda tra gli straordinari Champs Elysée che, dal 21 novembre, sono stati illuminati come da tradizione.

Un vero e proprio percorso di luci e magia, incorniciato da oltre 400 platani ricoperti da fasci di colori e proiezioni, che ci permette di raggiungere alcuni dei luoghi più famosi in città come l’Arco di Trionfo, i giardini delle Tuileries e Place de la Concorde con la sua ruota panoramica illuminata per l’occasione.

Ma gli indirizzi da non perdere durante il periodo dell’Avvento sono tantissimi. La Avenue Montaigne, la Rue Saint-Honoré e la Place Vendôme, dove gli alberi sono stati creati dagli artisti, sono scintillanti come non mai, mentre Montmartre e Montparnasse accolgono addobbi e decorazioni in ogni angolo.

Il centro cittadino si riempie di casette di legno e chalet, sono i mercatini di Natale di Parigi nei quali perdersi e immergersi per fare shopping caratteristico. C’è quello di Notre Dame e quello di Saint Germain des Prés. Da non perdere è il suggestivo mercatino della tradizione alsaziana che si tiene alla Gare de l’Est.

Natale a Parigi vuol dire anche shopping, non solo tra i mercatini caratteristici, ma anche nei luoghi simbolo della città. Da non perdere Printemps, i Grandi magazzini del lusso a Parigi, e Le Gallerie Lafayette dove sono state già installate le luci e il grandissimo albero di Natale sospeso.

Galeries Lafayette