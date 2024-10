Parigi a Natale: cosa fare, cosa vedere e info utili

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Gli Champs-Élysées illuminati a Natale

Immaginate cosa dev’essere visitare la Ville Lumière a Natale, quando tutta la città si illumina con le luci delle feste e si veste di addobbi e decorazioni, mentre dai mercatini di Natale si sparge il profumo dolce della cannella e degli aghi di pino nelle vie eleganti della capitale francese… Insomma, Parigi a Natale è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, non credete?

Questa città europea iconica, intramontabile, spettacolare (gli appellativi e gli aggettivi per elogiare Parigi non finiscono praticamente mai), dà il meglio di sé durante le festività di Natale e se volete scoprire com’è la capitale di Francia vestita a tema, potete già farlo nel mese di novembre.

Ecco un elenco di attività, cose da fare e cosa vedere a Parigi durante il Natale, insieme ad alcune info utili per pianificare una fuga perfetta.

Cosa fare a Parigi a Natale

Parigi a Natale diventa ancora più affascinante, grazie alle sue luci scintillanti, ai mercatini festivi e alle decorazioni magiche che trasformano la capitale di Francia in un luogo da favola. Dai mercatini ai musei, passando per spettacoli imperdibili e tour in giro per la città, le opzioni su cosa fare a Parigi a Natale sono infinite. Vediamo le migliori attività da svolgere durante il periodo natalizio.

Passeggiare ai Mercatini di Natale (Marchés de Noël)

I mercatini di Natale a Parigi sono una delle attrazioni principali della città durante la stagione natalizia, con stand che offrono artigianato locale, prelibatezze francesi e decorazioni natalizie. I mercatini più famosi includono:

Mercatino degli Champs-Élysées : situato lungo l’Avenue des Champs-Élysées, questo mercatino offre un’atmosfera festosa con oltre 300 casette di legno che vendono souvenir, dolci e cibo tradizionale, distribuite su 10.000 metri quadrati. Aperto da metà novembre fino ai primi di gennaio, questo mercatino è perfetto per chi vuole fare shopping natalizio e immergersi nello spirito della festa. Durante la Vigilia e il 25 dicembre, gli orari potrebbero variare.

: situato lungo l’Avenue des Champs-Élysées, questo mercatino offre un’atmosfera festosa con oltre 300 casette di legno che vendono souvenir, dolci e cibo tradizionale, distribuite su 10.000 metri quadrati. Aperto da metà novembre fino ai primi di gennaio, questo mercatino è perfetto per chi vuole fare shopping natalizio e immergersi nello spirito della festa. Durante la Vigilia e il 25 dicembre, gli orari potrebbero variare. Mercato di La Défense: questo mercatino, uno dei più grandi di Parigi, si trova nel quartiere moderno di La Défense e ospita oltre 300 stand. Qui è possibile trovare regali originali, prodotti artigianali e specialità natalizie. Aperto dal 14 novembre al 29 dicembre, è una tappa obbligata per gli amanti dell’artigianato e del Natale.

I mercatini di natale parigini, comunque, non finiscono qui e restano allestiti fino alla fine di dicembre:

Notre Dame: 6 dicembre-25 dicembre, aperto dalle 09:00-20:00 /a Square René Viviani

6 dicembre-25 dicembre, aperto dalle 09:00-20:00 /a Square René Viviani Saint-Germain-de-Prés: 23 novembre-31 dicembre, aperto dalle 11:00-20:00 / a Saint-Germain-de-Prés

23 novembre-31 dicembre, aperto dalle 11:00-20:00 / a Saint-Germain-de-Prés Montamartre: 1 dicembre-1 gennaio, aperto dalle 10:00-20:00 / a Montmartre, place des abesses

1 dicembre-1 gennaio, aperto dalle 10:00-20:00 / a Montmartre, place des abesses Gare de l’Est: 1 dicembre-15 dicembre, aperto dalle 09:00-20:00 / a Place Gare de l’Est

1 dicembre-15 dicembre, aperto dalle 09:00-20:00 / a Place Gare de l’Est Champs de Mars: 13 dicembre-2 gennaio, aperto dalle 11:00-23:00 / a Champs de Mars

Ammirare le luci natalizie (Illuminations de Noël)

Le luci natalizie rendono Parigi ancora più magica durante il periodo festivo. Le principali strade e piazze della città si accendono con decorazioni luminose che attraggono milioni di visitatori ogni anno.

Ecco quali sono i quartieri e le strade che vi faranno innamorare e convincere che visitare Parigi a Natale sia stata una delle migliori scelte della vostra vita:

Champs-Élysées : l’Avenue degli Champs-Élysées si illumina ogni Natale con migliaia di luci LED, trasformandosi in una spettacolare passerella scintillante. Le luci vengono accese solitamente verso la metà di novembre e rimangono attive fino all’inizio di gennaio. È possibile fare una passeggiata lungo l’avenue o semplicemente ammirare le decorazioni dalla Place de la Concorde.

: l’Avenue degli Champs-Élysées si illumina ogni Natale con migliaia di luci LED, trasformandosi in una spettacolare passerella scintillante. Le luci vengono accese solitamente verso la metà di novembre e rimangono attive fino all’inizio di gennaio. È possibile fare una passeggiata lungo l’avenue o semplicemente ammirare le decorazioni dalla Place de la Concorde. Place Vendôme: questa elegante piazza è conosciuta per le sue lussuose boutique e per le decorazioni natalizie di classe. Le luci e gli alberi di Natale illuminano la piazza, a novembre e a dicembre, creando un’atmosfera raffinata e festiva.

Visitare il Museo del Louvre e il Museo d’Orsay

Parigi è famosa per i suoi musei e visitare il Museo del Louvre o il Museo d’Orsay durante il periodo natalizio può essere un’esperienza unica, dato che le code sono solitamente più brevi in questo periodo. I musei sono aperti durante il periodo natalizio, ma chiudono il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Museo del Louvre : oltre alla celebre “Gioconda”, il Louvre offre numerose collezioni di arte europea, antichità egizie e opere d’arte da tutto il mondo. È consigliabile prenotare i biglietti online per evitare le code.

: oltre alla celebre “Gioconda”, il Louvre offre numerose collezioni di arte europea, antichità egizie e opere d’arte da tutto il mondo. È consigliabile prenotare i biglietti online per evitare le code. Museo d’Orsay: situato lungo la Senna, questo museo è famoso per le sue collezioni di impressionismo e post-impressionismo, con opere di Monet, Degas, e Van Gogh. Una visita a questo museo è perfetta per una giornata fredda invernale.

Pattinare sul Ghiaccio

Durante il periodo natalizio, Parigi allestisce diverse piste di pattinaggio su ghiaccio in varie zone della città. Pattinare all’aperto, circondati dalle luci natalizie, è un’attività imperdibile se vi trovate in viaggio nella capitale francese.

Patinoire de l’Hôtel de Ville : ogni anno, una pista di pattinaggio viene allestita davanti all’Hôtel de Ville, il municipio di Parigi. L’ingresso è gratuito, ma è richiesto un noleggio per i pattini. È un’esperienza magica per adulti e bambini.

: ogni anno, una pista di pattinaggio viene allestita davanti all’Hôtel de Ville, il municipio di Parigi. L’ingresso è gratuito, ma è richiesto un noleggio per i pattini. È un’esperienza magica per adulti e bambini. Pista di pattinaggio ai Giardini di Trocadéro: vicino alla Torre Eiffel, questa pista offre una vista spettacolare. È aperta da metà dicembre fino a gennaio ed è una delle più suggestive per via della vista unica che regala.

Spettacolo al Moulin Rouge o al Lido

Parigi è famosa per i suoi cabaret e assistere a uno spettacolo al Moulin Rouge o al Lido durante il periodo natalizio è un modo speciale per trascorrere una serata nella città francese.

Moulin Rouge : il celebre cabaret offre spettacoli speciali durante il periodo natalizio, con scenografie e costumi a tema. È necessario prenotare i biglietti in anticipo, poiché gli spettacoli tendono a esaurirsi rapidamente.

: il celebre cabaret offre spettacoli speciali durante il periodo natalizio, con scenografie e costumi a tema. È necessario prenotare i biglietti in anticipo, poiché gli spettacoli tendono a esaurirsi rapidamente. Lido di Parigi: posto sugli Champs-Élysées, il Lido propone spettacoli di varietà e cabaret con coreografie spettacolari e ambientazioni natalizie. Un’opzione perfetta per una serata elegante e unica.

Parigi a Natale, i luoghi più simbolici

Durante il periodo natalizio, alcune zone di Parigi diventano particolarmente affascinanti grazie alle decorazioni e all’atmosfera festosa.

Tra i luoghi da non perdere:

La Torre Eiffel è uno dei simboli più iconici di Parigi, e durante il periodo natalizio viene illuminata in modo ancora più spettacolare. I visitatori possono ammirare la torre illuminata la sera o salire fino in cima per una vista panoramica sulla città.

è uno dei simboli più iconici di Parigi, e durante il periodo natalizio viene illuminata in modo ancora più spettacolare. I visitatori possono ammirare la torre illuminata la sera o salire fino in cima per una vista panoramica sulla città. La cattedrale di Notre-Dame è un luogo suggestivo per il Natale. Sebbene sia ancora in fase di restauro, la zona circostante viene decorata con luci natalizie e spesso è presente un presepe. Una passeggiata attorno alla cattedrale è un’esperienza suggestiva.

è un luogo suggestivo per il Natale. Sebbene sia ancora in fase di restauro, la zona circostante viene decorata con luci natalizie e spesso è presente un presepe. Una passeggiata attorno alla cattedrale è un’esperienza suggestiva. Il quartiere di Montmartre è un luogo pittoresco che diventa ancora più affascinante durante il Natale. Le strade acciottolate e le luci natalizie creano un’atmosfera incantevole, e la Basilica del Sacré-Cœur, illuminata per le festività, offre una vista panoramica su Parigi.

Il clima di Parigi a Natale

Durante il mese di dicembre, il clima a Parigi è freddo, con temperature medie che oscillano tra i 3°C e i 7°C. Le giornate sono corte e le notti lunghe, enfatizzando le decorazioni e le luci natalizie e rendendole ancora più affascinanti. È possibile che ci siano giornate piovose, quindi è consigliabile vestirsi in modo adeguato con giacche impermeabili e calde.

La neve a Parigi è rara, ma può capitare qualche fiocco, specialmente verso la fine di dicembre. Per affrontare il clima parigino, tipicamente invernale, si consiglia di portare indumenti pesanti, guanti e sciarpe per poter godere al meglio delle attività all’aperto.

Come muoversi a Parigi a Natale

Parigi dispone di un’efficiente rete di trasporti pubblici che include metropolitana, autobus e tram. Durante il periodo natalizio, i trasporti sono attivi regolarmente, con alcune variazioni di orario per la Vigilia e il giorno di Natale.