Kendwa Beach a Zanzibar, una perla dell’Oceano Indiano

Fonte: iStock La splendida Kendwa Beach a Zanzibar

Chiudi gli occhi e immaginati in una spiaggia paradisiaca: il tepore del sole che accarezza la tua pelle; il rumore delle onde che, come una dolce melodia, vanno e vengono; il suono delle fronde delle palme mosse dal vento e, infine, il tocco piacevole della sabbia bianca e finissima. Benvenuto a Zanzibar e, più precisamente, nella sua spiaggia più bella e famosa: Kendwa Beach. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni che ti servono per regalarti una giornata di puro amore nei tuoi confronti, immerso in un contesto di una bellezza sconvolgente, capace di togliere il fiato. Ecco tutto quello che devi sapere su Kendwa Beach.

Kendwa Beach: cosa vedere nella spiaggia più bella di Zanzibar

Celebre per la sua sabbia bianca, le acque cristalline e i tramonti indimenticabili, Kendwa Beach è ritenuta non solo la spiaggia più bella di Zanzibar ma anche quella più bella di tutta l’Africa, affermandosi anche tra le prime posizioni nella lista delle spiagge più belle al mondo. Riempirsi gli occhi di meraviglia in un luogo del genere è facile, basta sedersi e ammirare ciò che ci circonda; ma se sei una persona curiosa che cerca sempre qualcosa di nuovo da scoprire e ammirare in ogni posto che visita, allora ecco tutto quello che puoi vedere a Kendwa Beach:

La spiaggia e il mare: sembrerà scontato ma ammirare i colori che cambiano man mano che la marea sale e scende, scoprire il modo diverso in cui la luce si infrange sui granelli di sabbia e rincorrere i giochi di ombre che si creano dal movimento delle fronde delle palme da cocco che punteggiano la spiaggia, è un’esperienza unica che incarna il concetto di “pace dei sensi” . Immergersi nelle acque di Kendwa Beach significa aprirsi a uno spettacolo mozzafiato dove ad andare in scena sono i colori vivaci dei coralli e dei pesci che popolano la barriera corallina.

sembrerà scontato ma ammirare i colori che cambiano man mano che la marea sale e scende, scoprire il modo diverso in cui la luce si infrange sui granelli di sabbia e rincorrere i giochi di ombre che si creano dal movimento delle fronde delle palme da cocco che punteggiano la spiaggia, è . Immergersi nelle acque di Kendwa Beach significa aprirsi a uno spettacolo mozzafiato dove ad andare in scena sono i e dei pesci che popolano la barriera corallina. I suoi tramonti: se pensi di aver già visto il tramonto più bello della tua vita ma non sei ancora stato nella meravigliosa Kendwa Beach a Zanzibar, allora preparati a cambiare idea. Questa spiaggia è famosa per i tramonti mozzafiato che, come fiamme incontrollabili, accendono di rosa e rosso il cielo dell’isola. Sarà uno spettacolo così impressionante che te lo porterai nel cuore per molto tempo.

Cosa fare a Kendwa Beach, tutte le attività

Fonte: iStock

Quando di mezzo c’è una spiaggia, c’è chi potrebbe passare ore e ore disteso al sole a non fare assolutamente nulla se non godersi una dose di pace e tranquillità e chi, invece, dopo qualche minuto sta già cercando qualcosa da fare per saziare la propria sete di dinamismo e movimento. Kendwa Beach è un vero paradiso per entrambe le categorie: la sua bellezza disarmante rende questa spiaggia il luogo perfetto per i beach-lovers ma, allo stesso tempo, offre talmente tante attività da fare che esaudisce anche i desideri dei più attivi. Ecco tutte le esperienze che puoi provare per goderti al meglio la spiaggia più bella di Zanzibar.

Sport acquatici e immersioni: le acque cristalline di Kendwa rappresentano un richiamo a cui è impossibile sottrarsi se sei un amante dello snorkeling e delle immersioni subacquee . Quindi non dimenticarti la maschera e le pinne! In questa spiaggia sono frequenti anche i corsi di sub ; se sei interessato ti consigliamo di consultare l’offerta della struttura in cui soggiornerai e di chiedere informazioni per eventuali corsi in partenza.

le acque cristalline di Kendwa rappresentano un richiamo a cui è impossibile sottrarsi se sei un amante dello e delle . Quindi non dimenticarti la maschera e le pinne! In questa spiaggia sono frequenti anche i ; se sei interessato ti consigliamo di consultare l’offerta della struttura in cui soggiornerai e di chiedere informazioni per eventuali corsi in partenza. Incontrare la fauna locale: durante le immersioni potrai avere degli incontri ravvicinati con pesci coloratissimi, delfini e, se la fortuna sarà dalla tua parte, potrai anche nuotare insieme alle tartarughe marine.

durante le immersioni potrai avere degli con pesci coloratissimi, e, se la fortuna sarà dalla tua parte, potrai anche marine. Prendere parte a un’escursione subacquea al Mnemba Atoll: da Kendwa Beach partono frequentemente le escursioni per il vicino Mnemba Atoll; questa è la zona dove è più facile incontrare delfini e tartarughe.

da Kendwa Beach partono frequentemente le escursioni per il vicino Mnemba Atoll; questa è la zona dove è più facile incontrare delfini e tartarughe. Crociera al tramonto in dhow: una delle attività preferite di chi visita questa spiaggia con pochi eguali nel mondo è, senza dubbio, la crociera su un dhow , tradizionale imbarcazione del luogo. Questa esperienza ti permetterà di lasciarti cullare dalle placide acque dell’Oceano Indiano mentre assiti a uno spettacolo che toglie il fiato : il tramonto sul mare.

una delle attività preferite di chi visita questa spiaggia con pochi eguali nel mondo è, senza dubbio, la crociera su un , tradizionale imbarcazione del luogo. Questa esperienza ti permetterà di lasciarti cullare dalle placide acque dell’Oceano Indiano mentre assiti a : il tramonto sul mare. Fare un’escursione in Quad: ami l’avventura e le attività adrenaliniche? Kendwa Beach ha qualcosa anche per te! Prendi parte a un’escursione in Quad che inizia proprio dalla spiaggia ed esplora i dintorni: potrai immergerti nella cultura dell’isola visitando i villaggi locali e le aree meno turistiche. Il tutto accompagnato da una guida.

ami l’avventura e le attività adrenaliniche? Kendwa Beach ha qualcosa anche per te! Prendi parte a un’escursione in Quad che inizia proprio dalla spiaggia ed esplora i dintorni: potrai immergerti nella cultura dell’isola visitando i villaggi locali e le aree meno turistiche. Il tutto accompagnato da una guida. Divertiti a un Full Moon Party: Kendwa Beach non è solo relax e natura ma è anche divertimento. Se sei fortunato e visiterai Zanzibar nel momento giusto potresti partecipare a un Full Moon Party, famosi eventi in spiaggia dove si balla sotto un manto stellato.

Kendwa Beach non è solo relax e natura ma è anche divertimento. Se sei fortunato e visiterai Zanzibar nel momento giusto potresti partecipare a un Full Moon Party, dove si balla sotto un manto stellato. Assapora il cibo locale in un contesto unico: lasciati conquistare dai sapori avvolgenti della tradizione culinaria di Zanzibar e prova l’esperienza di consumare un pasto nella splendida Kendwa Beach: dal biryani di Zanzibar ai frutti di mare alla griglia, passando per la deliziosa frutta tropicale dell’isola; il tuo pranzo e la tua cena saranno accompagnati dal suono dell’Oceano.

Ora che sai tutto ciò che puoi vedere e fare a Kendwa Beach a Zanzibar, non ti resta che preparare la valigia e immergerti in un’esperienza da sogno, in un autentico paradiso terrestre. Questa spiaggia spettacolare è la meta perfetta per ogni tipo di viaggiatore: che tu sia un amante della vita da spiaggia tradizionale o un appassionato di avventure sempre alla ricerca di attività outdoor come snorkeling, immersioni o escursioni al tramonto, Kendwa saprà accoglierti in un caldo abbraccio che profuma di fragranze esotiche e suona come le onde del mare che lambiscono dolcemente la riva. Un giorno a Kendwa Beach è un giorno dedicato a sé stessi, per ritrovare il contatto con il proprio io e con la natura. Una perla dell’Oceano Indiano che ti ruberà un pezzetto di cuore e tornerà a bussare alla porta dei tuoi ricordi quando qualcuno ti chiederà qual è, secondo te, uno dei posti più belli al mondo.