Nungwi Beach: un paradiso di bellezza e colori a Zanzibar

Alzi alla mano chi non ha mai sognato un viaggio a Zanzibar? Quell’arcipelago di fronte la Tanzania è un luogo dove quella parte d’Africa si mostra con tutti i suoi colori, sapori e bellezza naturale. L’isola principale non è piccola e le località dove soggiornare sono molte.

Nungwi Beach è una delle destinazioni più affascinanti di Zanzibar e si trova sulla punta settentrionale proprio dell’isola principale, Unguja. Questo angolo di paradiso è famoso soprattutto per le sue spiagge bianche, il mare che potrebbe aiutare a trovare una nuova definizione della parola “turchese” e un’atmosfera tropicale del tutto peculiare che la rende una meta ideale sia per i viaggiatori che cercano il luogo perfetto per una vacanza rilassante sia per coloro che amano mettere molte cose da fare nelle proprie giornate a Zanzibar.

Come arrivare a Nungwi Beach

Nungwi Beach è uno dei luoghi più frequentati di Zanzibar ed è molto facile raggiungere questa parte di isola. Molti viaggiatori decidono di soggiornare direttamente lì: se questo è il tuo caso, sappi che molti resort e hotel organizzano delle navette dirette dall’aeroporto principale dell’isola, al fine di raggiungere i luoghi di soggiorno in modo molto comodo.

La tua vacanza a Zanzibar ti porta ad alloggiare in altre parti dell’isola? Nessuna paura: Nungwi Beach è facilmente raggiungibile anche per una gita da fare in giornata. La distanza da Stone Town, la città principale, è di 60 km. Si può viaggiare, tra le due zone, in taxi: il costo è mediamente alto (intorno ai 50$) ma, se si viaggia in compagnia di amici, può essere un’ottima scelta.

Se vuoi vivere una vera e propria esperienza made in Zanzibar, sali su un dala-dala, un tipico minibus che viene considerato come un taxi condiviso. Il tragitto sarà lungo (circa 2 ore da Stone Town) ma vivrai un momento di viaggio incredibile. Il costo è veramente basso: spenderai intorno ai 3$.

Dove alloggiare a Nungwi Beach

Che tipo di vacanza vuoi fare, una volta giunto a Zanzibar? Questa è la prima domanda a cui trovare risposta, in modo da avere la giusta idea di dove dormire nei pressi di Nungwi Beach. Questa parte di isola offre sistemazioni per ogni tipo di budget e desiderio.

Resort di Lusso

Ci sono molti resort e hotel di lusso, capaci di soddisfare ogni tipo di desiderio ed esigenza dei propri ospiti. Queste strutture sono spesso scelte da chi è in viaggio di nozze o da chi ama le vacanze all inclusive, perfette per dimenticare ogni preoccupazione.

Questo genere di alloggio sta prendendo piede anche a Nungwi Beach e va incontro alle esigenze di viaggiatori che amano gli standard alti ma preferiscono sistemazioni con poche camere e molto stile .

Una delle esperienze più autentiche da fare a Zanzibar e anche a Nungwi Beach è dormire in una guesthouse gestita da gente locale. È un ottimo modo per entrare in contatto diretto con la cultura di un luogo che ha davvero tanto da dire.

Anche a Nungwi Beach non mancano gli ostelli: si tratta di sistemazioni economiche e perfette per chi ha un budget contenuto ma non vuole rinunciare alla bellezza delle spiagge tropicali di Zanzibar.

Cosa vedere a Nungwi Beach

Nungwi Beach è un luogo con una sua propria identità e ci sono molte cose da vedere in questa zona di Zanzibar. Si inizia, ovviamente, da quello che può sembrare scontato ma, in fondo, non lo è: la spiaggia.

Ovviamente stiamo parlando di una delle attrazioni principali del luogo. Qui troverai una sabbia che sembra velluto e acqua di un colore speciale. La spiaggia è il luogo perfetto per lunghe passeggiate, oltre che per stendersi al sole e rilassarsi un po’. Se ami nuotare, sappi che in questa parte di isola la marea è meno consistente rispetto ad altre aree di Zanzibar. Questo rende la spiaggia perfetta sia con la bassa che con l’alta marea.

Una vacanza qui non è completa senza un giro al vero e proprio villaggio di Nungwi, da cui la spiaggia prende il suo nome. Esplorare il villaggio è un’esperienza autentica per entrare in contatto con la cultura di Zanzibar. Nel villaggio potrai osservare, per esempio, attività tradizionali come la costruzione dei dhow, le tipiche imbarcazioni in legno. Oltre a questo, non puoi non assaggiare la cucina locale: sei nel posto giusto, sia per varietà che per qualità.

A Nungwi Beach troverai anche il Mnarani Marine Turtles Conservation Pond. Questo centro di conservazione è dedicato alla protezione delle tartarughe marine. L’isola è un importante sito riproduttivo per molte specie e, visitando il centro, potrai conoscere le iniziative per la loro salvaguardia e persino interagire con questi splendidi animali.

Cosa fare a Nungwi Beach

Ti interessa di più la vita da spiaggia? Sei nel posto giusto per chiedere il massimo alla tua vacanza a Zanzibar. Nungwi Beach è perfetta per moltissime attività diverse.

Snorkeling e immersioni

Le acque di Nungwi offrono alcuni dei migliori siti per snorkeling e immersioni di Zanzibar. L’atollo di Mnemba, facilmente raggiungibile dall’area della spiaggia, è una meraviglia marina dove puoi ammirare coralli, pesci tropicali e, con un po’ di fortuna, delfini.

Non puoi ripartire da Nungwi Beach senza aver fatto un’escursione in dhow , la tradizionale imbarcazione swahili. Puoi scegliere tra uscite al tramonto o gite giornaliere per esplorare le isole vicine.

Oltre allo snorkeling, Nungwi Beach offre molte altre opzioni. Puoi provare il kite surf, paddleboarding e persino pesca d’altura , sfruttando le acque ricche di questa regione. Per questo tipo di attività puoi scegliere di praticarle in solitaria oppure di affidarti a maestri e guide.

I tramonti a Nungwi Beach sono leggendari. Puoi goderteli passeggiando sulla spiaggia o sorseggiando un cocktail in uno dei bar fronte mare. Ovviamente, non dimenticare di scattare qualche foto: i colori che vedrai hanno dell’incredibile e vale la pena di immortalarli

Quando visitare Nungwi Beach

La stagione migliore per visitare Zanzibar e Nungwi Beach è tra giugno e ottobre, quando il clima è secco e le temperature sono piacevoli. Anche da dicembre a febbraio puoi trovare un periodo ideale, con giornate calde e soleggiate ma poco umide.