Pensando alle vacanze estive in Europa , vengono subito in mente spiagge famose come quelle di Ibiza, Mykonos o la Costa Azzurra. Esistono però anche tante altre spiagge fuori dalle solite rotte. Se si sogna di rilassarsi lontano dalla folla, ci sono in Europa ancora angoli segreti dove la natura è protagonista e il turismo di massa non è arrivato. In questo articolo scopriamo alcune delle spiagge meno affollate in Europa, selezionate personalmente, per chi cerca pace, autenticità, bellezza incontaminata e un viaggio autentico.

Cala Sisine, Sardegna

Cala Sisine è una delle spiagge meno conosciute del Golfo di Orosei - dove si trovano le famose cala Luna, cala Goloritzè e cala Mariolu - nella Sardegna orientale.

Perla d’Ogliastra ma anche di tutta l’isola. Questa spiaggia, a ingresso libero e larga circa 200 metri, si affaccia sulle falesie della Serra Ovra. Immersa nella macchia mediterranea e baciata dal sole, è un paradiso meraviglioso. La sua posizione isolata – si raggiunge via mare oppure attraverso un sentiero di circa 2 ore partendo da “Su Gologone” – la rende poco accessibile ai turisti occasionali.

La spiaggia è fatta di ciottoli bianchi, il mare è azzurro trasparente e spesso popolato da pesci e il fondale è di sabbia a chicchi calcarei chiari e sassi arrotondati.

Non ci sono stabilimenti balneari, ma nella stagione estiva è presente un piccolo punto ristoro. È ideale per chi ama l’escursionismo, la natura, il silenzio e le immersioni.

Plage de Saleccia, Corsica

Situata nella regione del Désert des Agriates - nel nord della Corsica - , la Plage de Saleccia è una distesa di sabbia bianca finissima lambita da acque turchesi, protetta da una pineta. È una delle spiagge più belle della Corsica ma rimane ancora relativamente sconosciuta perché difficile da raggiungere.

Occorre un 4x4 per percorrere i 12 km di strada sterrata o prendere una navetta in barca da Saint-Florent. Proprio per questo, anche nei mesi estivi, in questo paradiso tropicale circondato dalla macchia mediterranea si può godere di ampi spazi e di una tranquillità impensabile rispetto alle spiagge più turistiche. La fatica per raggiungerla sarà sicuramente ricompensata dalla vista che si avrà una volta in loco.

Bisogna portarsi dietro tutto il necessario: i servizi sono minimi in questa spiaggia selvaggia immersa nel suggestivo Deserto degli Agriates.

Fyriplaka Beach, Milos - Grecia

Fyriplaka è una spiaggia dalla bellezza quasi surreale, situata sulla costa sud dell’isola di Milos. La sua particolarità sta nelle pareti rocciose vulcaniche colorate che la circondano, dai toni del rosso, rosa e giallo. Milos è infatti conosciuta come l'isola dei colori.

Qui la sabbia è dorata e finissima, e l’acqua calma e cristallina. Sebbene sia facilmente raggiungibile in auto, in scooter, in barca o in autobus, la spiaggia resta relativamente poco frequentata rispetto ad altre di Milos come Sarakiniko.

C’è un piccolo bar e noleggio di lettini e ombrelloni, ma la parte libera è molto ampia. Perfetta per un bagno scenografico e rilassante al mattino presto.

Vathi Beach, Isola di Sifnos - Grecia

La spiaggia di Vathi si trova sulla tranquilla isola di Sifnos, nelle Cicladi. È una baia sabbiosa protetta, con mare sempre calmo e acque bassissime e azzurre, ideale anche per famiglie con bambini.

A differenza delle isole più famose come Santorini o Mykonos, qui il turismo è discreto e sostenibile. Il piccolo e pittoresco villaggio di Vathi ha qualche taverna affacciata sul mare e poche sistemazioni a conduzione familiare.

Fonte: iStock

L’assenza di grandi strutture ricettive fa sì che la spiaggia non sia mai affollata. Puoi raggiungerla in auto o in barca da Kamares, il porto principale dell’isola. Inoltre c’è anche un autobus che parte da Kamares o Apollonia.

Seitan Limania, Creta

Incastonata tra ripide pareti rocciose sulla costa nord-orientale di Creta nella penisola di Akrotiri, Seitan Limania - detta anche Agios Stefanou - è una caletta con sabbia bianca spettacolare e nascosta, raggiungibile tramite un sentiero abbastanza breve ma ripido - circa 10 minuti a piedi dal parcheggio.

La forma a zig-zag della baia, l’acqua color smeraldo e il paesaggio selvaggio la rendono una meta perfetta per chi cerca una spiaggia unica e fuori dai circuiti turistici classici. Anche se negli ultimi anni è diventata più nota, al mattino presto o fuori stagione conserva un’atmosfera quasi surreale.

La spiaggia è priva di qualsiasi servizio e attrezzatura

Dhermi Beach, Albania

Sulla Riviera Albanese, tra Valona e Saranda, si trova Dhermi: una lunga spiaggia di ciottoli bianchi bagnata da un mare color smeraldo. Rispetto ad altre località dell’Adriatico, qui il turismo è ancora in fase di sviluppo, il che significa prezzi accessibili e un’atmosfera autentica.

Nei dintorni ci sono piccoli hotel e guesthouse, ma l’ambiente è tranquillo e rilassato. Alle spalle della spiaggia si trovano uliveti, montagne e villaggi storici come Himarë. Qui la natura è ancora la protagonista assoluta del paesaggio. In bassa stagione è quasi deserta, mentre in alta stagione resta comunque più vivibile rispetto alle coste più turistiche del Mediterraneo.

Praia da Amoreira, Algarve - Portogallo

Praia da Amoreira si trova nella parte nord-occidentale dell’Algarve, vicino al Parco Naturale della Costa Vicentina. È una spiaggia perfetta per chi ama i paesaggi selvaggi: un lungo litorale sabbioso circondato da dune e delimitato a nord da una scogliera scura - secondo la gente del luogo ricorda un gigante sdraiato - che contrasta con la sabbia dorata e una foce fluviale dove si può nuotare anche con mare mosso.

Qui il vento e le onde attirano surfisti, ma la spiaggia è così ampia da garantire sempre tranquillità.

Fonte: iStock

Non ci sono grandi resort nei dintorni, solo qualche ristorantino locale dove gustare pesce fresco e godersi il tramonto sull’Atlantico.

Praia da Amoreira è accessibile da una strada asfaltata da Aljezur - dista 8 km - e in spiaggia ci sono tutte le infrastrutture di servizio fondamentali per una vacanza rilassante.