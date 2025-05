Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Gli amanti del mare, della tintarella e dello snorkeling ameranno scoprire le 15 spiagge paradisiache che noi di Siviaggia.it consigliamo di vedere almeno una volta nella vita. Difficile racchiudere in una piccola classifica tutte le meraviglie del nostro pianeta, ma abbiamo provato a volare in giro per il mondo per individuare le nostre preferite. Ecco una selezione di quindici spiagge paradisiache da vedere almeno una volta nella vita.

Hoshizuna-No-Hama Beach in Giappone

Accantona per un momento l’immagine frenetica del Giappone con località come Tokyo o i templi e la suggestiva Kyoto: qui ci troviamo nell’isola di Iriomote, in una vera meraviglia naturale. Conosciuta anche come spiaggia dalla sabbia a forma di stella, Hoshizuna-no-Hama ha una caratteristica peculiare: ogni granello, seppur minuscolo, è un fossile calcareo residuo di organismi marini millenari. Le acque sono trasparenti, tranquille, ideali per lo snorkeling. Un luogo fuori dal tempo, dove il cielo sembra riflettersi nella sabbia.

Spiaggia di Elafonisi in Grecia

Una vera meraviglia si trova a Creta: la spiaggia di Elafonisi è diventata famosa in tutto il mondo per il suo colore. Con la sabbia rosata che si veste di riflessi e frammenti di conchiglie è una laguna naturale da scoprire; si raggiunge facilmente a piedi durante la bassa marea e visitarla è un vero must per chi trascorre una vacanza qui.

Porthcurno Beach in Cornovaglia

Una delle spiagge più scenografiche della Gran Bretagna, Porthcurno, è un angolo di paradiso incastonato tra scogliere imponenti. Molto probabilmente quando si pensa alle spiagge più belle al mondo non si idealizza la Cornovaglia; eppure il mare è di un turchese sorprendente, le rocce scolpite dal vento raccontano storie antiche, mentre il Minack Theatre, costruito nella roccia sopra la baia, regala un’atmosfera quasi mistica.

Koh Nang Yuan Beach in Thailandia

Meta top dei nomadi digitali e non solo, la Thailandia ha uno dei mari più belli al mondo. Per questo noi di Siviaggia.it abbiamo scelto Koh Nang Yuan Beach tra le imperdibili. Le acque sono piene di vita marina, qui infatti si fa snorkeling e molti tour organizzano immersioni. I tre isolotti collegati a lingue di sabbia bianca compongono questo gioiello tropicale; bisogna però sapere che è accessibile solo con escursioni giornaliere.

Diani beach in Kenya

Un nastro bianco lungo chilometri, punteggiato da palme da cocco e lambito da un oceano color zaffiro. Diani Beach è il cuore pulsante della costa keniana: il contrasto tra la sabbia chiarissima e l’azzurro dell’Oceano Indiano è ipnotico. Perfetta per chi cerca relax, ma anche avventura, con possibilità di safari marini e kite surf.

Cala Mariolu in Sardegna

Tra le spiagge da visitare almeno una volta nella vita anche questa perla rara italiana. Ci troviamo in Sardegna, dove sono custodite numerose spiagge a numero chiuso dai panorami mozzafiato. La nostra preferita? Cala Mariolu, un capolavoro della natura con ciottoli bianchi e rosa, acqua smeraldo e una scogliera alle spalle che la protegge dal vento.

Playa de las Conchas a La Graciosa (Isole Canarie)

Situata sull’isola selvaggia di La Graciosa, a poca distanza da Lanzarote, Playa de las Conchas è remota e affascinante. La sabbia dorata e l’oceano turchese si scontrano con la forza delle onde, rendendo questo posto uno spettacolo naturale. Poco frequentata, l’ottava isola dell’arcipelago delle Canarie regala la sensazione di essere ai confini del mondo. Basti pensare che quest’isola è uno dei pochi luoghi in Europa privi di strade asfaltate.

The Blue Lagoon beach a Cipro

A Cipro si trova una spiaggia che lascia tutti a bocca aperta: si tratta della Blue Lagoon beach raggiungibile esclusivamente in barca o con un veicolo 4×4. È situata all’interno di un’insenatura della penisola di Akamas e tra acque blu calde e calme sembra quasi di nuotare in una piscina naturale.

Spiaggia dei Conigli in Sicilia

Non solo Sardegna: tra le spiagge da sogno da vedere almeno una volta nella vita c’è anche la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia. La perla del Mediterraneo scelta dalle tartarughe Caretta Caretta per la nidificazione vanta una sabbia bianchissima e acque cristalline.

Baia dei Saraceni in Liguria

Un angolo romantico della riviera di Ponente, incorniciato da scogliere e macchia mediterranea; le acque limpide e il fascino retrò del borgo di Varigotti creano un mix irresistibile. La Baia dei Saraceni è perfetta per una fuga romantica o un tuffo nel mare della tradizione.

Praia da Falésia in Algarve

Chilometri di sabbia dorata, sorvegliati da maestose falesie rosse che si tingono d’oro al tramonto. Praia da Falésia è un inno alla forza e alla bellezza della natura. Il contrasto tra terra e mare è magnetico, e le onde dell’Atlantico accarezzano la riva in un abbraccio continuo.

Whitepark Bay in Irlanda

Non solo spiagge calde e tropicali: in classifica proponiamo anche Whitepark Bay, una meraviglia irlandese. Selvaggia e romantica, ha colline verdi che incontrano l’oceano più selvaggio. Si tratta di un vero e proprio rifugio di pace dove rilassarsi.

Spiaggia di Palombaggia in Corsica

A pochi chilometri da Porto-Vecchio, Palombaggia è una delle spiagge più belle della Corsica: sabbia bianchissima, pini marittimi e acque turchesi la rendono un’oasi mediterranea. Il profumo di resina e salsedine si mescola all’aria, completando un quadro già perfetto.

Playa de las Catedrales in Spagna

In Europa ci sono delle autentiche bellezze da non perdere. Una di queste? La spiaggia las Catedrales in Spagna. Si trova in Galizia e deve questo nome alla forma degli archi naturali che danno l’impressione di essere in una cattedrale gotica dal fascino unico. Non è sempre raggiungibile; a renderla così speciale è proprio l’accesso garantito solo quando c’è la bassa marea.

Le Cote Piane dell’Elba

In Toscana l’isola d’Elba ha delle spiagge davvero uniche. Tra queste a trionfare è le Cote Piane, un nome dato dai local per la scogliera di cristalli di ortoclasio che danno quel colore così unico. Si trova in zona Sant’Andrea e se l’apertura ha una spiaggia semplice da raggiungere, la parte più suggestiva richiede una piccola camminata in percorsi ricavati nella roccia con alcuni ponticelli di legno per superare capo Sant’Andrea e vivere la vera magia.

Queste sono le 15 spiagge paradisiache da vedere almeno una volta nella vita secondo noi di SiViaggia. Il mondo è così pieno di posti stupendi che sceglierne una tiratura limitata è sempre molto complicato.