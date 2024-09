Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Skyline di Chicago, Stati Uniti

Il suo skyline dalle mille luci che si infiamma al tramonto ricorda quello di New York, ed effettivamente quella di Chicago è una città vivace e ricca di attrattive, che però non ha nulla da invidiare alla Grande Mela. Tra il traffico continuo e alcuni dei grattacieli più alti d’America che ne raccontano il forte sviluppo, si trovano moltissimi negozi e centri commerciali in cui acquistare un souvenir del proprio viaggio nel Mid West, ma anche diversi prodotti tipici che si trovano soltanto qui, nella cosiddetta “Windy City”.

Ma cosa conviene comprare a Chicago per portare con sé un pezzo di questa magnifica città che sembra ambientata in un film futuristico? Ecco la nostra guida con i consigli per fare ottimi acquisti, mai banali, in base ai propri gusti e a quelli delle persone a cui vorrete portare un pensiero dal vostro viaggio americano da sogno.

I migliori souvenir da comprare a Chicago

Volete portare con voi un souvenir non banale da Chicago, ma non sapete cosa offre questa città sulle rive del lago Michigan? Ecco alcune idee originali per acquistare prodotti legati alla sua tradizione e alla sua storia.

Partiamo dal presupposto che Chicago è la patria del Blues. La ricca cultura musicale ha avuto origine negli angoli delle strade e ha visto nascere e crescere numerosi cantanti e gruppi divenuti estremamente popolari. Non mancano, per le vie della città, numerosi locali in cui il Blues viene ancora suonato dal vivo e tanti negozi che vendono cd e dischi dei più popolari esponenti del genere, da Muddy Waters, padre del moderno Chicago Blues, a Willie Dixon, Bo Diddley e molti altri. Ecco allora che, per gli appassionati, un bel disco Blues sarà il souvenir perfetto.

Fonte: iStock

Anche lo sport occupa una fetta importante del panorama culturale di Chicago: chi non ha mai sentito parlare dei celebri Chicago Bulls, dei Chicago Bears o dei Chicago White Sox? Dal basketball al baseball e al football, lo sport qui viene preso sul serio. Vietato allora tornare a casa senza una maglia di una delle 5 squadre celebri di Chicago, vendute in tutta la città all’interno di vari negozi con prezzi che partono dai 50 dollari.

Ma questa splendida città dallo skyline suggestivo è anche il luogo in cui l’indimenticato architetto Frank Lloyd Wright ha realizzato le sue più celebri creazioni, come la Robie’s House e lo Unity Temple, entrambi iscritti nella lista dei siti Unesco. Per gli appassionati di architettura non sarà difficile trovare diversi negozi nei quali poter acquistare gadget e souvenir riferiti a Frank Lloyd Wright, come puzzle di design, stampe, libri e giochi che seguono il suo stile.

I prodotti tipici di Chicago, dal dolce al salato

In ogni film americano che si rispetti, quando si tratta di andare al cinema o di assistere a un evento sportivo è d’obbligo avere con sé una scatola di popcorn formato maxi. Anche Chicago non è da meno, con numerosi esercizi e bancarelle che li vendono: i più celebri sono quelli dei negozi Garrett. Ce ne sono vari in città e sono il luogo dei sogni per gli amanti di queste piccole sfiziosità a base di mais. Puoi scegliere tra una varietà ampissima di gusti, dai classici popcorn a quelli al caramello, al formaggio o alle noci di Macadamia e tanti altri, confezionati in graziose scatole di latta da tenere come ricordo.

Fonte: iStock

Quando si torna da un viaggio, si sa, i regali a base di cibo o bevande particolari sono sempre ben accetti. Ne sono un esempio i cioccolatini della pasticceria Katherine Anne Confections, una delle più rinomate di Chicago. Qui i dolcetti e il caramello vengono realizzati con prodotti locali. E sempre di cioccolato si tratta quando parliamo di un’altra strana tipicità di Chicago: il cioccolato Vosges mescolato a piccoli pezzetti di bacon affumicato.

Gli amanti della tavola in visita a Chicago non potranno farsi sfuggire qualche tipica specialità gastronomica del luogo. La deep-dish pizza, l’altissima pizza ripiena di mozzarella, è una delle più conosciute di tutti gli USA e può essere gustata in alcune delle pizzerie più celebri della città, come quelle di Lou Malnati’s sparse per le vie del centro. Sicuramente difficile da portare in Italia, ma da assaggiare assolutamente durante l’esplorazione di questa vivace città americana.

Fonte: iStock

Abbigliamento e accessori nelle vie dello shopping di Chicago

La “Windy City” è ricca di negozi e shop di ogni dimensione e prezzo nei quali abbondano i gadget e i souvenir che i viaggiatori possono aggiudicarsi a prezzi decisamente convenienti, ma non solo. A Chicago si trovano anche grandi outlet e centri commerciali, luoghi perfetti per acquistare qualche capo di abbigliamento spendendo cifre equilibrate in confronto a certi listini europei (complice anche il cambio ancora favorevole Euro/Dollaro).

Su tutte, è la Magnificent Mile a fare da padrona per lo shopping in città: è una delle vie più celebri e grandi al mondo che copre ben otto isolati e offre una quantità immensa di negozi, dalle più lussuose boutique appartenenti a grandi griffe mondiali, come Giorgio Armani, Levi’s, Swarowsky o Cartier, fino alle catene e agli shop più economici.

Anche in fatto di centri commerciali la città del Blues non scherza. Sulla Magnificent Mile se ne trovano diversi e dalle dimensioni impressionanti. Uno dei più grandi è il Water Tower Place, situato in una torre che si affaccia proprio sul Lago Michigan. Lungo gli otto piani dello stabile si trovano centinaia di negozi e shop per gli acquisti, dai prodotti più costosi fino a quelli a buon mercato. Il Water Tower Place è l’ideale soprattutto per i capi di abbigliamento (Abercombie & Fitch, Lacoste e Victoria’s Secret sono tra i marchi presenti che noi tutti conosciamo).

Altri centri commerciali sono il 900 North Michigan Shops, The Shops at North Bridge, Bloomingdale’s, Nordstrom, Macy’s, Neiman Marcus e il Saks Fifth Avenue. Veri e propri templi per lo shopping in cui trovare qualsiasi capo d’abbigliamento, accessorio o souvenir che si possa desiderare.