Esplora l’antico Freycinet National Park della Tasmania

Fonte: iStock La più famosa spiaggia della Tasmania, Wineglass Bay

In tutto il mondo, i parchi nazionali sono stati creati per preservare luoghi davvero unici, e non c’è dubbio che il Freycinet National Park, in Tasmania, abbia una magia tutta sua, da preservare con cura. Freycinet è un luogo iconico, memorabile e mozzafiato. Il parco è noto soprattutto per l’incredibile bellezza di Wineglass Bay: le sue acque cristalline e la sua spiaggia bianca e sinuosa sono uno dei panorami più famosi dell’isola a sud dell’Australia.

Scopri la magia del Freycinet National Park

Sulla mite costa est della Tasmania, l’isola al largo dell’Australia meridionale, la frastagliata e bellissima penisola di Freycinet si protende nell’oceano. Il Freycinet National Park, costituito da montagne di granito circondate da baie azzurre e spiagge di sabbia bianca, è l’habitat perfetto di un’eccezionale varietà di piante e animali. La bellezza paesaggistica dell’area attira ogni anno molti visitatori, interessati alla splendida gamma di attività possibili ed è un luogo popolare per campeggiare, soprattutto nei mesi estivi.

Il corpo principale del parco nazionale copre la punta meridionale della penisola di Freycinet, ma si estende anche lungo la costa orientale della penisola, comprendendo le Friendly Beaches e arrivando fino alla città costiera di Bicheno. Con il Monte Field, Freycinet è il più antico parco nazionale della Tasmania. Oltre a Wineglass Bay, a Freycinet però c’è molto altro da scoprire. La diversità del paesaggio costiero è impressionante, con insenature rocciose e onde impetuose dietro ogni angolo, baie riparate e spiagge sabbiose. Durante l’esplorazione del parco, gli Hazard – una spettacolare catena montuosa di granito che si erge a protezione delle baie riparate e turchesi – forniscono uno sfondo mozzafiato ad ogni sguardo. Sebbene sia uno dei parchi nazionali più popolari della Tasmania, è ancora possibile trovare il proprio angolo di pace nella varietà di esperienze che ti puoi aspettare di vivere al Freycinet National Park.

Fonte: iStock

Nel parco si può camminare fino al passo che domina la Wineglass Bay, percorrere l’intera penisola di Freycinet con una camminata di tre giorni, andare in kayak fino a spiagge isolate o provare attività meno faticose come le passeggiate sulla spiaggia, il nuoto, la pesca, il birdwatching o l’avvistamento della fauna selvatica.

Separate dalla sezione principale del parco sono le Friendly Beaches, a cui si accede tramite una deviazione segnalata sulla Coles Bay Road. Le Friendly Beaches offrono viste spettacolari e chilometri di sabbia bianca incontaminata e sono state aggiunte al Parco Nazionale nel 1992.

Cosa vedere al Freycinet National Park

Baia di Wineglass

La spiaggia più famosa della Tasmania forma una curva bianca perfetta sotto le montagne Hazard ed è di gran lunga la destinazione naturale più popolare e fotogenica del parco.

Le Hazard

Questa serie di picchi di granito forma una spettacolare barriera lungo il parco nazionale. Il Wineglass Bay Lookout si trova in uno dei passaggi tra i picchi.

Fonte: iStock

Friendly Beaches

Questa lunga spiaggia che costeggia la costa orientale della penisola è un sorprendente contrasto di sabbia bianca e mare blu.

Capo Tourville

Questo promontorio, sormontato da un faro e circondato da una passerella, offre un facile scorcio sulla Wineglass Bay e la possibilità di avvistare la fauna marina, comprese le balene in transito di fronte alla costa.

Fare trekking al Freycinet National Park

Belvedere di Wineglass Bay

Un sentiero ben curato si arrampica attraverso gli Hazard fino alla piattaforma panoramica posta sopra Wineglass Bay. Ci vogliono circa 60-90 minuti a passo svelto per percorrere i 2,6 km del tracciato, che è una delle 60 Great Short Walk della Tasmania.

Baia di Wineglass e spiaggia di Hazards

Prosegui oltre il belvedere e scendi sulla sabbia di Wineglass Bay. Torna indietro attraversando l’istmo fino a Hazards Beach e aggirando la costa sotto gli Hazard. Anche questo circuito (4-5 ore, 11 km) è una delle 60 Great Short Walk del Paese.

Monte Amos

Scala le alture degli Hazard per godere di una straordinaria vista sulla Wineglass Bay e su gran parte della penisola di Freycinet. Si tratta di un percorso impegnativo (3 ore andata e ritorno, 3,6 km) su ripide lastre di granito, che richiede una buona esperienza e attrezzatura adeguata per arrampicarsi in alcuni tratti. Evita questo percorso nei giorni di pioggia o in quelli immediatamente seguenti, quando la roccia è bagnata.

Circuito di Freycinet

Per avere una prospettiva completa della penisola e del parco nazionale, si può percorrere un trekking ad anello di due o tre giorni, che comprende Hazards Beach e Cooks Beach prima di attraversare il Monte Graham e raggiungere Wineglass Bay. Ci sono campeggi per escursionisti a Hazards Beach, Cooks Beach e Wineglass Bay.

Le altre attività possibili al Freycinet National Park

Crociere nella baia di Wineglass

Puoi salpare da Coles Bay per un tour in catamarano o in barca a vela. Verrà doppiata la punta della penisola e si navigerà fino a Wineglass Bay per pranzare con la vista della costa.

Fonte: iStock

Avventure a Freycinet

Il parco è un paradiso per gli amanti delle escursioni in kayak. Ci sono diversi operatori che organizzano tour e permettono di noleggiare l’attrezzatura. Il percorso più popolare è quello che ti porterà a pagaiare per circa tre ore con la vista delle cime degli Hazard sempre sullo sfondo fino alla splendida Honeymoon Bay.

Il campeggio

Un’altra popolare esperienza che è possibile fare all’intero del Freycinet National Park è quella del campeggio sulla spiaggia, in particolare a Richardsons Beach, Honeymoon Bay, Ranger Creek e alle Friendly Beach ma per evitare il sovraffollamento nei periodi di alta stagione, come durante le vacanze scolastiche estive e a Pasqua, i posti nei campeggi vengono sorteggiati. L’estrazione avviene ogni anno nel mese di agosto. A Coles Bay, ai margini del parco, si trovano comunque numerose strutture ricettive dove è possibile soggiornare in caso non si riuscisse ad ottenere un permesso di campeggio all’interno del Freycinet National Park.

Informazioni generali

Il Freycinet National Park si trova a 2 ore e 30 minuti di auto (195 km) a nord-est della capitale Hobart e a 2 ore di auto (175 km) a sud-est di Launceston. All’ingresso del parco, il Freycinet Visitor Centre rilascia pass e informazioni sul parco e vende attrezzature per l’outdoor, abbigliamento e libri di storia naturale. Ricorda che per entrare nei parchi nazionali della Tasmania è necessario richiedere uno specifico pass.