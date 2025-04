Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: Getty Images vista generale dell'amerigo vesapucci in mare

La Valletta ospiterà una delle icone più amate della Marina Militare Italiana: l’Amerigo Vespucci farà tappa a Malta dal 25 al 29 aprile 2025. L’imponente veliero, detto anche “la nave più bella del mondo”, farà tappa nel cuore del Mediterraneo durante il suo tour, regalando ai visitatori maltesi e internazionali un’esperienza gratuita unica e indimenticabile. Un’occasione imperdibile per esplorare l’icona del mare, della storia e dell’elegante nautica italiana.

Un viaggio lungo circa 20 mesi che porterà il veliero a toccare oltre 30 porti in 5 continenti. Il tour ha preso il via nel 2023 da Genova – dove tornerà per concludere il suo viaggio mondiale.

La magia di un veliero senza tempo

Costruita nel 1931, l’Amerigo Vespucci è diventata non solo una nave scuola, ma anche un ambasciatore di UNESCO, UNICEF e dell’Italia in tutto il mondo. Il suo scafo nero con rifiniture dorate, le tre imponenti alberature e le vele maestose evocano un’epoca di grandi esplorazioni. Ogni approdo si trasforma così in una festa carica di emozioni, un evento che attira tanti curiosi e appassionati di mare.

Durante la tappa a La Valletta, sarà possibile ammirarla nel Grand Harbour – Pinto Wharf 4 & 5 -, con la sua sagoma elegante che si staglia contro la pietra dorata della capitale maltese.

Come prenotare la visita a bordo dell’Amerigo Vespucci a Malta

Per visitare l’Amerigo Vespucci durante la sua sosta a La Valletta, sarà necessario prenotarsi tramite il sito ufficiale del tour. Il portale consente di scegliere il giorno e l’orario della visita, in base alla disponibilità rimasta.

L’accesso è gratuito, ma i posti sono limitati. Si consiglia quindi di prenotare il prima possibile per assicurarsi l’ingresso. I turni di visita sono scaglionati nell’arco della giornata e il personale di bordo è sempre pronto a rispondere alle domande dei visitatori lungo il percorso.

Si ricorda che a bordo è consigliato indossare scarpe comode ed è vietato salire con animali, carrozzine e passeggini.

Cosa aspettarsi dalla visita a bordo

Visitare l’Amerigo Vespucci non significa solo salire a bordo di una nave storica. Si tratta di un viaggio nel tempo e nelle tradizioni della marineria italiana. Durante la visita si potranno:

osservare i dettagli delle manovre a vela,

esplorare da vicino i ponti,

ammirare gli allestimenti originali della nave,

conoscere come si svolge la vita quotidiana a bordo.

Fonte: Getty Images

L’esperienza è sicuramente coinvolgente anche per famiglie con bambini.

Nel suo incredibile viaggio l’Amerigo Vespucci abbina al tour, per la prima volta, anche la promozione dell’eccellenza del Made in Italy per portare un messaggio di bellezza, storia e sostenibilità in giro per il mondo.

Le tappe rimanenti del tour

Dopo La Valletta, la Vespucci proseguirà il suo viaggio con le seguenti tappe:

Porto Empedocle: 30 aprile

Reggio Calabria: 5–7 maggio

Palermo: 8–11 maggio

Napoli: 13–16 maggio

Cagliari: 19–22 maggio

Gaeta: 24–27 maggio

Civitavecchia: 28 maggio–3 giugno

Livorno: 4–8 giugno

Genova: 10 giugno

Ogni porto rappresenta un capitolo della storia marittima italiana e la presenza della Vespucci è un grandioso omaggio a questa eredità. I visitatori che riusciranno ad accaparrarsi un posto gratis, avranno l’opportunità di esplorare questa magnifica nave, partecipare a eventi culturali e conoscere da vicino la vita a bordo di un veliero storico.