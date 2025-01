Cosa vedere all’Acadia National Park: alla scoperta della natura autentica del Maine

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Tra i luoghi cult da vedere nella costa atlantica del Maine c’è l’Acadia National Park, conosciuto anche come parco nazionale Acadia: una vera chicca da non perdere, con una storia unica e strettamente legata alla colonizzazione francese del Nord America. Il parco è nato l’8 luglio del 1916 con il nome di Sieur de Monts National Monument per omaggiare i primi esploratori francesi che si sono avventurati in queste aree. Nel 1929 ha cambiato nome in quello di oggi. Potremmo definirlo uno tra i primi parchi nazionali americani ad est del Missisipi; incarna tutto l’impegno per la tutela del patrimonio naturale e culturale americano, celebrando al contempo la bellezza unica della costa del Maine. Un vero e proprio paradiso per chi ama la natura: foreste rigogliose, montagne imponenti, panorami mozzafiato e foreste rigogliose per una superficie di circa 200 chilometri quadrati. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere e da vedere all’interno dell’Acadia National Park.

Informazioni utili per visitare Acadia National Park

Si può accedere all’Acadia National Park tutto l’anno, poiché l’apertura è di 12 mesi ma è bene sapere che molte strutture e servizi sono accessibili esclusivamente nella finestra da maggio ad ottobre, che è anche il periodo ideale per visitarlo così da godere appieno delle bellezze naturali. L’ingresso è a pagamento: per accedere serve un pass settimanale legato ai veicoli privati ma sono anche disponibili pass annuali per chi è della zona e lo visita più volte.

Una buona notizia per chi viaggia con amici a 4 zampe? Gli animali domestici sono i benvenuti ma dovranno essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio; attenzione però a leggere con cura i cartelli poiché in alcune aree ci sono delle restrizioni per tutelare la fauna selvatica. All’interno del parco è possibile muoversi con mezzi privati, ma nei mesi estivi è consigliabile utilizzare il sistema gratuito di navette Island Explorer, che collega le principali attrazioni riducendo il traffico e l’impatto ambientale. Per chi ama il campeggio, ci sono diverse opzioni, come il Blackwoods Campground, dotato di servizi essenziali e immerso nella natura.

Cosa fare all’Acadia National Park: le attività consigliate

Possiamo considerare Acadia National Park una destinazione imperdibile sia per chi ama la natura più tranquilla sia chi cerca l’avventura. Gli escursionisti avranno modo di scegliere tra circa 200 chilometri di sentieri divisi per livelli. Percorsi semplici o più alternativi si alternano toccando il culmine con il Precipice Trail, già il nome è tutto un programma. Per chi si muove in bici, invece, consigliate le Carriage Roads, una rete sterrata realizzata negli anni ’30 e chiusa totalmente al traffico automobilistico.

In estate si possono praticare kayak lungo la costa, osservare le balene o rilassarsi sulle rive del Sand Beach. In autunno, il parco si trasforma in uno spettacolo di colori, ideale per i fotografi. Durante l’inverno, le attività includono sci di fondo e racchette da neve. Per chi ama osservare le stelle, Acadia è un luogo privilegiato grazie alla bassa inquinamento luminoso. Partecipare a un evento di stargazing è un’esperienza magica che resta nel cuore.

Cosa vedere ad Acadia National Park

Il modo ideale per scoprire le meraviglie dell’Acadia National Park è percorrere la Park Loop Road, una strada panoramica lunga 43 chilometri. Questo tragitto, che include tratti a senso unico, regala viste spettacolari che competono con quelle dei parchi più celebri dell’Ovest americano. I panorami lungo il percorso sono semplicemente imperdibili, rendendo questa strada una tappa obbligata per chiunque visiti Bar Harbor o il New England. Il Visitor Center Hulls Cove, situato vicino a Bar Harbor, è il punto di partenza perfetto per pianificare l’itinerario.

Altrettanto imperdibili le Carriage Roads, una sorta di rete stradale sterrata immersa nella natura ideale per fare una bella escursione a piedi o in bicicletta soprattutto. Continuando ad esplorare si raggiunge l’Ocean Path Trail: qui si può fare una splendida passeggiata lungo la costa per osservare alcuni scorci suggestivi sull’oceano. I più avventurosi potranno trovare top l’esperienza della Precipice Trail che regala una vera e propria esperienza adrenalinica. La vetta più alta degli Stati Uniti si trova proprio qui: stiamo parlando della Cadillac Mountain che è anche famosa per essere uno dei luoghi più suggestivi dove ammirare l’alba ma altrettanto interessante la Gorham Mountain per chi cerca un’escursione di medio livello.

Altre bellezze naturali sono quelle della Sand Beach con sabbia dorata e scogliere e il Thunder Hole, una formazione costiera unica che a causa della sua conformazione vede le onde fare un vero e proprio show.

Le Otter Cliff rappresentano uno dei punti più alti della costa atlantica, con viste impareggiabili. Jordan Pond e Bubble Pond incantano con le loro acque cristalline, ideali per rilassarsi o esplorare i sentieri circostanti. Altri luoghi imperdibili includono Eagle Lake, Echo Lake, Bass Harbor Head Light, con il suo faro iconico, e Somes Sound, un raro esempio di fiordo sulla costa orientale.

La fauna selvatica e la flora di Acadia National Park

Acadia National Park è anche un rifugio per una straordinaria varietà di fauna selvatica. Si possono avvistare alci, cervi dalla coda bianca, volpi rosse e castori, marmotte e persino coyote oltre a una ricca popolazione di uccelli, come aquile reali, aquile calve e falchi pellegrini. Lungo la costa con un po’ di fortuna si possono osservare orsi neri, pulcinelle di mare e le maestose balene che frequentano le acque del Maine ma è anche possibile osservare foche che si rilassano sulle rocce.

Questo incredibile patrimonio faunistico rende il parco una destinazione ideale per gli appassionati di birdwatching e per chi desidera immergersi nella natura. La flora dell’Acadia National Park è altrettanto ricca e variegata. Tra gli alberi predominano conifere e caducifoglie come querce, aceri, faggi, abeti tradizionali e rossi. Il sottobosco è impreziosito da agrifogli, felci, gigli, ninfee e altre piante acquatiche. I lamponi, l’uvetta selvatica e le numerose varietà di mirtilli aggiungono un tocco di colore e sapore al paesaggio. I profumi, le forme e i colori di questa vegetazione creano ambienti che invitano alla tranquillità e alla contemplazione.

Gli eventi da non perdere

Ogni anno a settembre va in scena uno degli eventi più suggestivi: l’Acadia Night Sky Festival. Si tratta di un vero e proprio festival che celebra il cielo stellato del Maine in una delle zone più interessanti da cui fare osservazione astronomica negli Stati Uniti. Durante l’appuntamento imperdibile si susseguono seminari e attività interattive a cui si aggiungono eventi guidati da esperti: un calendario ricchissimo di eventi che coinvolge professionisti, appassionati e curiosi. Il luogo migliore da cui guardare le stelle? Sand Beach: qui il silenzio e il panorama con pochissime luci aiutano ad avere una visione nitida e privilegiata.