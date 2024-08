10 mete top dove andare a settembre per un weekend

è il mese perfetto per chi ama viaggiare senza l'assillo del caldo estivo e lontano dalla folla. L'aria si fa più leggera, i colori della natura iniziano a cambiare, e anche se l'estate volge al termine, non mancano occasioni per concedersi. Andiamo, allora, alla scoperta di alcune delle mete più suggestive per godersi i weekend di settembre, a partire da sulle rive del Lago di Garda , il luogo ideale per una vacanza attiva e famoso per i suoi pregiati vini, in particolare il celebre, che si può degustare presso le numerose cantine e i ristoranti del borgo. (Nella foto, Bardolino, Lago di Garda).