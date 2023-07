Le 10 spiagge più belle del Salento per l’estate

Sono, senza dubbio, tra le spiagge più belle della costa italiana, un paradiso di finissima sabbia dorata e di azzurro che trasporta in un mondo da fiaba e dona momenti che non si dimenticano. Le spiagge del Salento sono proprio così, tanto da meritare l'appellativo di "Maldive d'Italia". Non è facile fare una selezione, ma partiamo da Marina di Pescoluse, a 8 chilometri da Santa Maria di Leuca, lambita dalla Ionio, com mare cristallino e morbida sabbia. (Nella foto, Marina di Pescoluse, Lecce, Puglia).