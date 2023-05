La strada tedesca delle fiabe: 600 chilometri di meraviglia

Fonte: iStock Castello di Burg al tramonto, Germania

In Germania esiste un posto incantato che vi farà ritornare un po’ bambini. Stiamo parlando della “Strada delle fiabe”, in tedesco Märchenstrasse, che regala 600 chilometri di racconti fatati e sogni a occhi aperti.

Un itinerario a tappe in cui potrete percorrere i luoghi e i paesaggi che hanno ispirato le fiabe classiche più famose come quella di Biancaneve, Raperonzolo, I musicanti della città di Brema, Cappuccetto rosso e La bella addormentata. Ma non solo, potrete esplorare alcuni dei luoghi più belli della Germania e scoprire città storiche, villaggi medievali, castelli, borghi, musei e tutto ciò che offre la ricca storia di queste zone, tra cui numerose località che appartengono al Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Questa incantevole strada, percorribile in auto o in bici, è immersa in un panorama mozzafiato che vi lascerà a bocca aperta con i suoi paesaggi in fiore, le foreste incantate, gli otto parchi naturali e le romantiche cittadine dal sapore d’altri tempi.

Inoltre, nelle città che visiterete, troverete mercatini di Natale, concerti, spettacoli, musei fiabeschi, rappresentazioni teatrali mentre, passeggiando tra i borghi, potrete incontrare le affascinanti statue dei personaggi delle favole che più amate.

Un itinerario incantato: le tappe da non perdere

Questo magico itinerario parte da Hanau, la città natale dei fratelli Grimm, nella quale Jacob e Wilhelm trascorsero la loro infanzia. Questa cittadina ferma nel tempo, situata a soli 20 chilometri da Francoforte, è una tappa obbligata poiché è da qui che tutto ebbe inizio.

Incamminandovi per le strade della città, troverete Piazza del Mercato con il suo monumento nazionale in onore dei fratelli Grimm mentre, nel museo storico Schloss Philippsruhe, potrete visitare una mostra dedicata alla loro vita e alle loro fiabe.

La seconda tappa è Alsfeld, la città di Cappuccetto rosso, un piccolo borgo medievale dalle case a graticcio, in cui si trova la famosa fontana Grabbrunnen dalla quale, secondo la leggenda, la cicogna prende i bimbi appena nati per consegnarli alle loro famiglie. Passeggiando tra i suoi vicoli vi sembrerà di tuffarvi indietro nel tempo immersi in un paesaggio suggestivo, mentre a ogni angolo faranno capolino i protagonisti delle favole come il Principe ranocchio o la scultura in legno del famoso lupo cattivo.

Un’altra località che merita di essere visitata è Bad Wildungen, la meravigliosa città in cui è ambientata una delle più famose fiabe dei fratelli Grimm, Biancaneve e i 7 nani. Si narra che Jacob e Wilhelm abbiano trovato ispirazione dalla storia della principessa Margarethe von Waldeck, morta prematuramente in questi luoghi per avvelenamento. Vi consigliamo, inoltre, di visitare la Casa dei 7 nani, restaurata amorevolmente dagli abitanti della zona, in cui è allestito un museo che ospita eventi e occasioni speciali.

Infine, non dimenticate di visitare il Castello di Friedrichstein, che fu in passato la dimora della principessa avvelenata.

Nel vostro itinerario non può di certo mancare il Castello di Sababurg tra le cui mura nacque La bella addormentata, la principessa che, a causa di un maleficio, sprofondò in un lungo sonno dal quale solo il bacio del suo principe azzurro poté risvegliarla. Questo castello medievale, circondato dal Parco Naturale di Reinhardswald, oggi ospita romantiche stanze nelle quali è possibile pernottare immersi in un’atmosfera davvero fiabesca.

Distante solo pochi chilometri, invece, si trova il Castello di Tredelburg dal quale prende ispirazione la fiaba di Raperonzolo. La torre alta ben 38 metri ci ricorda la storia della celebre principessa che, per incontrare il suo amato principe, lasciava cadere giù la sua lunga treccia.

Lungo la Strada delle Fiabe, tra castelli e principesse

Una tra le tappe più gettonate è senza dubbio Hameln, la città del Pifferaio magico. La favola in realtà fa riferimento a un tragico avvenimento del 1284, anno in cui 130 bambini vennero rapiti da un adescatore (il “pifferaio”) che li richiuse per sempre in una caverna (il Calvario del Koppen). Sta di fatto che, tutt’oggi, questa cittadina rinascimentale è rimasta imprigionata, come per magia, nella fiaba. Infatti, tutte le sue strade, le abitazioni e le aiuole fanno riferimento al Pifferaio magico, compreso l’orologio a carillon dell’edificio Hochzeitshaus che a mezzogiorno batte le ore con i personaggi della favola.

In questo viaggio incantato non potrete dimenticare la principessa per eccellenza: Cenerentola. La fiaba è ambientata nell’incantevole Castello di Burg Polle, luogo in cui si svolse il famoso ballo, un edificio rinascimentale che si affaccia sulla valle del Weser. Nel centro della città, tra le case e i vicoli caratteristici del luogo, sono frequenti eventi e rappresentazioni dedicate alla celebre principessa con la scarpetta di cristallo.

L’itinerario, infine, si conclude nella città di Brema che ha ispirato la favola dei suoi Musicanti: il racconto di un asino, un cane, un gatto e un gallo che fuggirono di casa per tentare di arruolarsi nella banda cittadina. Nella piazza principale, la Marktplatz, si trova una statua in bronzo dedicata ai protagonisti della fiaba. Secondo la leggenda locale, strofinare le zampe anteriori dell’asino sembra porti persino fortuna mentre, lanciando una moneta nel “tombino musicale”, potrete ascoltare il canto di uno dei personaggi della favola. Questa città tedesca ha un’imponente tradizione culturale e custodisce nel suo centro storico uno dei monumenti più belli d’Europa.

Questo percorso vi porterà ad attraversare alcune delle più importanti attrazioni naturali, siti storici ed esperienze culturali della Germania. Con le cittadine pittoresche lungo il percorso che offrono ristoranti tradizionali, deliziose sorprese architettoniche e punti di interesse culturale, la scoperta della Märchenstrasse offre un assaggio autentico della cultura tedesca. L’arte e la cultura si uniscono ai magnifici scenari offerti dai 8 parchi naturali, dalle incantevoli colline e dai villaggi caratteristici.

Le città romantiche dei fratelli Grimm si susseguono come le pagine di un libro avvincente. Sia siete alla ricerca di un’avventura indimenticabile o se volete semplicemente rilassarvi, un viaggio attraverso la Märchenstrasse promette di offrire proprio questo. Siete pronti per una vacanza piena di romanticismo e meraviglia? Allora è il momento di fare le valigie e intraprendere il vostro magico viaggio. La “Strada delle fiabe” non è solo un semplice itinerario, ma un viaggio storico e artistico che vi riporterà indietro nel tempo e dal quale tornerete, proprio come nelle favole, “felici e contenti”.