Carnevale di Mentone: la Fête du Citron è un tripudio di bellezza

Protagonisti i limoni e gli agrumi in generale e poi carri, sfilate, sculture e creatività: benvenuti a Menone per 15 giorni di festa

Fonte: iStock Il Carnevale Mentone è la Fête du Citron

Al confine tra Italia e Francia, affacciata sul mare, vi è la bellissima città di Mentone. Meta molto apprezzata della Costa Azzurra, dista solamente 11 chilometri dall’ultima città italiana della Liguria, ovvero Ventimiglia. Ha un bellissimo centro storico ed è una città tutta scoprire, basti pensare che viene anche definita Perla della Francia. E anche una località dalla storia antica, che si può ritrovare nei tanti edifici religiosi, civili e militari in cui ci si imbatte passeggiando per le sue strade.

Ma è anche un luogo che custodisce una cultura interessante e tradizioni affascinanti, che vale la pena conoscere e approfondire. Come il Carnevale di Mentone: si tratta di un evento davvero unico nel suo genere che nel 2025 raggiunge la sua 91esima edizione. È la Fête du Citron, ovvero la festa del limone, che vede questa cittadina francese affacciata sul Mar Ligure trasformarsi per due settimane nella patria degli agrumi, con carri che animano le sfilate, mostre ed eventi di ogni genere.

Tutto quello che devi sapere per vivere pienamente la Fête du Citron di Mentone, un Carnevale davvero speciale.

Storia del Carnevale di Mentone: la Fête du Citron

Mentone, prima città della Francia e vicina al confine con l’Italia, a Carnevale si trasforma in una città vestita a festa, con un programma ricco di eventi che fanno la felicità di grandi e piccini.

Ma la storia di questa manifestazione è antica e la sua nascita può essere fatta risalire al 1875, quando gli albergatori cittadini hanno deciso di organizzare una sfilata per la città. Buona la prima, si può dire, perché anche in quella occasione, quella che poi sarebbe diventata la Fête du Citron, era stata un successo.

Ma è solamente nel 1929 che i limoni, di cui questa località è ricca, sono entrati a far parte del programma grazie all’intuizione di un albergatore che ha dato vita a una mostra di agrumi e fiori nei giardini dell’Hotel Riviera, poi è stata la volta dei carri con gli agrumi e il resto è storia.

Dal 1934 il Carnevale cittadino porta il nome di Fête du Citron e in poco tempo si è distinto come un evento sempre più interessante. Tra le altre date importanti della sua storia vi è quella del 1936, quando si è tenuta la prima mostra di agrumi e fiori nei giardini di Biovès. Poi la pausa causata dal secondo conflitto mondiale e, nel 1955 un nuovo passo avanti: il tema che viene scelto ogni anno, mentre il 1984 segna la prima edizione della Mostra delle Orchidee.

Un evento che ogni anno richiama tantissimi spettatori per assistere alla bellezza che si riesce a creare con gli agrumi, veri protagonisti della creatività e della magia che incanta la città francese.

Il tema dell’edizione 2025 della Fête du Citron è Viaggio verso le stelle e il programma è davvero fitto e ricco di iniziative. Le date da segnare in agenda sono quelle del 15 febbraio e del 2 marzo, che sanciscono l’inizio e la fine della manifestazione. Un totale di 15 giorni di Sfilate dei frutti d’oro, o corsi notturni, ma anche l’esposizione nei giardini Biovès, la Fiera dell’artigianato e il Festival delle orchidee.

Importante sapere che per questo Carnevale così speciale non vengono utilizzati i limoni di Mentone, che sono agrumi rari e con marchio IGP, ovvero con un’identificazione geografica protetta.

Fonte: iStock

Eventi 2025 del Carnevale di Mentone

Quindici giorni di divertimento assicurato per chi desidera partecipare al Carnevale della cittadina francese di Mentone, manifestazione che si tiene dal 15 febbraio al 2 marzo e che prevede sfilate, mostre, ma anche un programma di eventi correlati davvero ricco.

Se si ha in programma di visitare questa splendida cittadina costiera durante la Fête du Citron, il suo specialissimo Carnevale, allora è bene sapere quante e quali sono le manifestazioni alle quali si può assistere.

Le sfilate notturne della Fête du Citron

Tra gli appuntamenti impedibili della Fête du Citron vi sono le sfilate notturne che sono in programma il 20 e il 27 febbraio a partire dalle 21 sulla Promenade du Soleil.

Un momento davvero affascinante e indimenticabile, con i bellissimi carri che sfilano sotto la luce delle stelle e illuminati dai riflettori, regalando ad arance e limoni l’aspetto di sfere magiche e incantate. Fanno da prezioso contorno musica, ballerini e artisti che accompagnano gli spettatori fino al gran finale, programmato alle 22,30, quando va in scena un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

Le Sfilate dei frutti d’oro della Fête du Citron

La location è la medesima, la Promenade du Solei, ma lo show va in scena alla luce del giorno: per tre domeniche chi raggiunge Mentone per Carnevale può assistere alla Sfilata dei frutti d’oro.

Questi corsi sono il vero momento cruciale della manifestazione: musica e colori sono i protagonisti, mentre i carri composti da agrumi fanno la loro scena scorrendo lungo la strada e diventando così come veri e propri quadri viventi. Da segnare in agenda le seguenti domeniche: 16 e 23 febbraio e 2 marzo dalle 14,30.

Mercato dell’artigianato al Carnevale di Mentone

Una tappa da non perdere è quella al Mercato degli artigiani dove si possono trovare sia prodotti alimentari che creazioni, per un mix colorato e gustoso di oggetti e sapori da scoprire.

L’ingresso è libero e gli stand saranno accessibili dal 15 febbraio e fino al 2 marzo con i seguenti orari di apertura (da ricordare che ci possono essere delle modifiche): sabato 15 dalle 14 alle 19, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 19. Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.

L’esposizione dei motivi di agrumi

Un appuntamento con la tradizione, poi, avviene presso i giardini Biovès dove dal 1936 va in scena una mostra dove protagonisti sono agrumi e fantasia. L’inaugurazione è prevista per il 15 febbraio dalle 11 e l’ingresso resta libero e gratuito per tutta la durata della Fête du Citron.

Salone delle Orchidee e del Giardino d’Inverno

Sono soprattutto le orchidee le protagoniste del Salone delle Orchidee e del Giardino d’Inverno dove, non solo ci si immerge nella meraviglia di questi fiori, andando a conoscerne tutti i segreti, ma è anche l’occasione per scoprire dolci e oggetti di artigianato. Non mancano laboratori e conferenze, incluse nel biglietto di ingresso che si tengono il martedì, mercoledì, venerdì e sabato, a esclusione del 15 febbraio.

Questi gli orari di accesso suddivisi per giorni: sabato 15 febbraio dalle 14 alle 19, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10alle 18, giovedì dalle 10 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 19 presso il Palais de l’Europe.

Eventi correlati

In queste giornate ci sono tantissimi eventi correlati. Ad esempio, si può partecipare alla visita guidata della Basilica di San Michele, che si tiene il primo marzo e porta alla scoperta di questo edificio bellissimo, perfetto esempio di arte barocca. Oppure, dal 17 al 24 febbraio, si può fare una gita con merenda nelle piantagioni di limone della cittadina: il palato viene coccolato con specialità del posto impreziosite al sapore del celebre agrume.

Per i più piccoli, ma a partire dai 10 anni, invece vi è un laboratorio di disegno per imparare a riproporre su carta i paesaggi del posto e gli agrumi (si tiene dal 15 febbraio al primo marzo).

Sono tutti meravigliosi e pensati per interessare ampie fasce di pubblico gli eventi in programma a Mentone durante la Festa dei Limoni. Come l’escursione dei 10 panorami più belli di Mentone (in programma dal 17 febbraio al primo marzo), oppure il laboratorio di pasta fresca per bambini (che si tiene dal 19 febbraio al 26 febbraio) o – ancora – lo spettacolo Mentone storie di un tempo (in calendario il 19 e 26 febbraio).

Fonte: iStock

Biglietti del Carnevale di Mentone

Mentone e la sua Fête du Citron sono un evento davvero imperdibile, 15 giorni di magia in cui l’allegria e la gioia del Carnevale si mescolano alla creatività di chi realizza carri e sculture con gli agrumi, frutti profumati e tipici della stagione invernale: momenti talmente belli da richiamare oltre 200mila visitatori ogni anno.

I biglietti si possono acquistare online ai seguenti prezzi: in tribuna gli adulti spendono 29 euro, i gruppi 24 e i ridotti 14 euro (ragazzi fino ai 12 anni); il posto in piedi in promenade ha un costo di 16 euro per gli adulti, 14 per i gruppi e di 8 euro per i ragazzi fino ai 12 anni (fino ai 6 anni gratis). Qualche consiglio: durante le sfilate è bene arrivare prima, quindi alle 11 per quelle di giorno e alle 18 per quelle serali, gli animali non sono ammessi e tutti devono avere il biglietto (anche quelli gratuiti).

I biglietti per il Salone delle Orchidee e del Giardino d’Inverno hanno il seguente costo: 2 euro gli adulti, 1,50 i gruppi e 1 euro i ridotti.

È possibile acquistarli anche sul posto, ma la disponibilità dipende dal momento; quindi, è meglio munirsi di ticket prima.

Come raggiungere la Festa dei Limoni di Mentone

Arrivare a Mentone in occasione della Fête du Citron è molto semplice, anche perché è davvero vicina al confine italiano e alla bella città di Ventimiglia. Nei giorni della festa è suggerito l’utilizzo della rete ferroviaria e dei treni, tra l’altro è bene sapere che vengono aumentati per i Corsi notturni, vi sono due stazioni e sono abbastanza vicine agli eventi. È attivo anche un servizio di carpooling.

Per chi arriva con l’automobile si può prendere l’uscita 59 (Mentone) dall’autostrada A8, oppure uscire a Ventimiglia e raggiungere la cittadina passando dal mare, poi si trovano parcheggi pubblici. È possibile utilizzare delle navette che collegano alcuni luoghi scelti come area per i posti auto con la festa.